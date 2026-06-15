Guadalupe Sánchez-Rueda, enfermera: "El cuidado a las personas no importa porque no aparece en titulares"

Lleva toda una vida dedicada a la enfermería y la docencia, ahora en EUiT Centre Universitari. Acaba de presentar un estudio sobre el estado de la profesión. Lo hace con ánimo constructivo, sin ganas de desanimar a las nuevas promociones, pero sin dejar de denunciar y reclamar unas mejores condiciones laborales para. Y, sobre todo, con la voluntad de reivindicar el beneficio para la salud física y emocional de una especialidad, la enfermería, basada en cuidar, en escuchar, en mirar.

-¿Tengo entendido que desde sus inicios, incluida la tesis doctoral, su interés fue el de entender la profesión no solo como una serie de habilidades técnicas sino también emocionales?

-Sí, formé a estudiantes y les llegué a convencer de la importancia de cuidar a las personas de forma integral. De que la visión holística y humanista y el trato es muy importante. Cuando tutorizaba a estudiantes en prácticas, me encontraba con exalumnos a los que veía sufrir porque el sistema no les dejaba desarrollar lo que les enseñaban en las universidades, porque era necesario una ratio de enfermera-enfermo mucho más baja. Doy asignaturas nunca desde una perspectiva teórica sino vivencial, me interesa que cuando sean profesionales no se dejen fagocitar por el sistema ni pierdan la mirada humanista.

Me interesa que cuando sean profesionales no se dejen fagociar por el sistema ni pierdan la mirada humanista

-¿Qué le aporta ser enfermera?

-A valorar mucho la vida. Empecé con 19 años en pediatría, estuve en oncología y pasé por diferentes servicios. Y te das cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de que hoy estás y mañana no estás. Salía de las guardias destrozada pero feliz y pensaba: puedo caminar, me puedo mover.

Ser enfermera me ayuda a valorar la vida.Te das cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de que hoy estás y mañana no estás

-¿Qué le aporta el contacto con los pacientes?

-Me aporta bienestar, cuando puedo trabajar dignamente. Me permite hacer pero, sobre todo, escuchar, acompañar, mirar. Cuando entras en una habitación ya notas la mirada de la gente. Y puedo dedicar tiempo a cosas básicas: llamar a las personas por su nombre, mirar a los ojos, preguntar 'cómo estás', no solo a la persona sino a la familia. Es muy importante. Y me ha hecho sentir bien porque podía ayudar.

Puedo dedicar tiempo a cosas básicas: llamar a las personas por su nombre, mirar a los ojos, preguntar 'cómo estás'

-¿Que sea una profesión tan vocacional hace que el sistema en cierto sentido se aproveche de ustedes?

-Soy crítica con la idea vocacional. Nuestra profesión proviene de órdenes religiosas y nos ha inculcado lo de la dedicación absoluta sin pedir nada a cambio. Esto nos ha hecho daño. Debemos trabajar bien, pero exigir unas condiciones laborales que permitan hacerlo. Y trabajar con profesionalidad. Soy amable en mi trabajo porque la conexión emocional es importante para el proceso terapéutico, no porque sea una 'buena chica'. Según como estés, esto impacta en la persona. Hay una premisa básica: establecer una relación interpersonal, de confianza, con la persona a la que atiendes. Si no, es muy difícil cuidar. Cuidar no es una técnica, las técnicas son secundarias. Cuidar es ayudar a satisfacer sus necesidades, tanto las físicas como las psíquicas y sociales. Es poder dar este cuidado integran con una carga de relación interpersonal.

Hay una premisa básica: establecer una relación interpersonal, de confianza, con la persona a la que atiendes. Si no, es muy difícil cuidar

-¿Quién cuida a las cuidadoras?

-Los políticos, no. El cuidado a las personas no importa, socialmente, porque no aparece en titulares importantes. En los titulares aparece una máquina, un descubrimiento. Françoise Colliere decía que cuando te operan y has salido adelante, enseñas la herida, los puntos, pero no explicamos cuando la enfermera te coge la cabeza porque vomitas, te coge la mano cuando loras, porque esto forma parte de la vulnerabilidad humana y no lo mostramos. El valor de cuidar no se acaba de valorar, tanto a nivel social como íntimamente. Y a nivel político no invertimos en la calidad de los cuidados. Invertimos en diagnósticos médicos, en que salgan los números. Mientras el bienestar humano no esté en el primer nivel, las enfermeras lo tenemos crudo. No trabajamos con la calidad que podríamos si nos dejaran.

Soy amable en mi trabajo porque la conexión emocional es importante para el proceso terapéutico, no porque sea una 'buena chica

-¿Cómo están las enfermeras, emocionalmente?

-Según el estudio que hemos presentado, las enfermeras volverían a estudiar lo mismo, es una profesión muy querida por la gente que la ejerce. La gente es feliz haciendo de enfermera, pero está cansada, debido a las condiciones laborales. Y no tanto por los horarios sino por la sobrecarga de trabajo.

La gente es feliz haciendo de enfermera, pero está cansada por la sobrecarga de trabajo

-Una queja reiterada es que ustedes cada vez asumen más tareas

-Más que eso, es que ha cambiado la tipología del enfermo. Una enfermera antes tenía 23 enfermos, junto a la auxiliar, con una carga de cuidados media: pacientes con mucha y otros con poca carga, durante unos 15 días. Ahora los pacientes están entre tres y cuatro días, pero con un nivel de cargas y de cuidados altísimo, y la ratio de enfermeras es similar a hace diez años.

-¿Se tiene en cuenta el nivel de responsabilidad que ustedes ejercen?

-Socialmente, esto ha mejorado. El problema es político. El reconocimiento de lo que puede hacer una enfermera se limita a la punta del iceberg. Si la gente supiera que una enfermera puede ayudar en cuestiones de nutrición, en menores, en enfermedades crónicas, en promoción de la salud... Nos podrían sacar más partido, porque la formación de las enfermeras es muy buena y estamos muy bien valoradas a nivel europeo. Pero no podemos, por falta de tiempo. Y en lugares de poder, las enfermeras hemos perdido espacio. Ahora dependemos cada vez más de otras direcciones.

Un cuidado de calidad tiene una repercusión clara en el bienestar de las personas y en la sanación, hay evidencia científica de ello

-¿Qué destacaría los datos de su estudio?

-Que un un 54% de las enfermeras están indecisas sobre si cambiarían su trabajo, pero un 46% tienen claro que no cambiarían. Y que las que no cambiarían coinciden con las que escogieron Enfermería como primera opción y tienen más resiliencia. Tenemos un porcentaje alto de enfermeras noveles que volverían a estudiar lo mismo, pero un 44% no lo harían. Se trata de una muestra con tres promociones: estudiantes matriculados y enfermeras recién acabada su carrera.

-Los datos indican que el agotamiento emocional se empieza a gestar ya durante la formación, ¿por qué?

-Porque hay un porcentaje muy alto de gente que estudia y trabaja. Con el sistema de Bolonia, hacen continuamente trabajos, exámenes y trabajan. Es complicado.

-¿Qué les hace falta a las enfermeras, emocionalmente?

-Más dotación de enfermeras, cuidarlas porque están agotadas, han pasado una covid y no acaban de remontar. Las nuevas empiezan a hacer prácticas se encuentran con las que han sufrido al covid y les dicen '¿No crees que te has equivocado haciendo Enfermería?'. Esto tiene impacto. Nos hace falta que a nivel político haya una inversión clara en la dimensión cuidadora. Que haya un liderazgo reconocido y claro en las instituciones, que se nos escuche, pero no con la mirada de la eficiencia económica. Pretendiendo que la salud dé dinero es difícil trabajar con calidad y hay mucho de esta mirada mercantilista, de política neoliberal, de que las instituciones sanitarias no han de ser deficitarias. Quizás debemos dejar de invertir en otras cosas, o controlar determinadas maneras de hacer las cosas.

Están agotadas, han pasado una covid y no acaban de remontar, y les dicen a las nuevas '¿no te has equivocado haciendo Enfermería?'

-¿Se sienten secundarias, respecto a los médicos, en las instituciones?

-No, actualmente estamos todos igual de maltratados. Enfermería históricamente ha tenido dificultades de reconocimiento social, político y de quien marca las directrices. Ahora se han añadido médicos y médicas. También trabajan en condiciones precarias, tienen poco tiempo, es una carrera que requiere mucho esfuerzo mental y físico. Tenemos un problema con los profesionales de la salud, sin distinguir entre médicos y enfermeras. Haría falta un abordaje integral, un plan estratégico para cuidar a los profesionales de la salud, desde el TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) pasando por enfermeras, médicos, psicólogos..

-¿Hace falta que se entienda más esa función terapéutica emocional que ustedes llevan a cabo?

-Los momentos de cuidados son esos en los cuales puedes hablar con la persona, escucharla, recoger bien los datos, poder trabajar, llevar a cabo las técnicas al mismo tiempo que mantienes estas relaciones. Los profesionales necesitan tiempo para hacer un cuidado de calidad y esto tiene una repercusión clara en el bienestar de las personas y en el proceso de sanación, hay evidencia científica de ello. El profesional debe hacer bien su trabajo.

-¿Si cierra los ojos y piensa en lo que le aporta su profesión, emocionalmente, qué imagen le viene a la cabeza?

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