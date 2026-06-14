Los psicólogos coinciden: dejar de hablar por un grupo de WhatsApp no es desprecio, va más allá de eso

Los grupos de WhatsApp ayudan a conectar grupos de amigos, de familiares o de compañeros de trabajo. Y aunque las relaciones son diferentes dependiendo del nivel de confianza y cercanía entre los integrantes, la dinámica social en el 'chat' suele repetirse independientemente del ámbito.

Algunos de los perfiles más comunes incluyen a quienes responden de forma inmediata, los que envían mensajes constantemente o aquellos que apenas participan en la conversación. Y son precisamente estos últimos los que generan más dudas al resto de los usuarios.

Cuantos más, mejor

Muchas personas interpretan este silencio como una muestra de desinterés o desprecio; sin embargo, la psicología apunta a que detrás de este comportamiento existen mecanismos sociales y cognitivos más complejos.

Uno de los fenómenos que ayuda a explicarlo es la "difusión de la responsabilidad". Según una investigación publicada en la revista 'Psicología social básica y aplicada', cuando una tarea puede ser realizada por varias personas, cada individuo siente menos responsabilidad personal para actuar. Es decir, cuantos más miembros forman parte de un grupo de WhatsApp, más probable es que cada uno espere que sea otro quien responda.

¿Es apatía social?

Por otro lado, una investigación de la revista 'Revista Internacional de Investigación sobre Aprendizaje Abierto y Distribuido' (IRRODL, por sus siglas en inglés) señala que este comportamiento también es conocido como "holgazanería social", un fenómeno parecido a la apatía. Este concepto explica que las personas tienden a reducir su participación cuando interactúan dentro de grupos numerosos, especialmente si consideran que su aportación pasará desapercibida.

Este comportamiento se observa con más frecuencia en entornos digitales, ya que la interacción entre los individuos es menos directa y las contribuciones individuales son más difíciles de identificar. Esto acaba generando que el usuario opte por mantenerse en silencio aunque haya leído el mensaje.

No siempre es por mala educación

A esta explicación se suman la saturación de información, estrés tecnológico y fatiga digital que genera un uso intensivo de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. La revista científica 'Fronteras en la Psiquiatría' explica que la exposición constante a mensajes y notificaciones puede reducir la capacidad de respuesta de los usuarios.

Además, también destaca que muchas personas no ignoran deliberadamente los mensajes grupales, sino que los leen con la intención de responder más tarde. Sin embargo, la llegada continua de nuevos mensajes puede hacer que finalmente olviden hacerlo.

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Con todo esto, las investigaciones coinciden en que el silencio en los grupos de WhatsApp no siempre refleja una falta de interés o mala educación, sino que a veces se debe a motivos psicológicos individuales que acaban afectando a las interacciones sociales.