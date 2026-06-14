Los expertos pronostican que el impulso de EEUU a los psicodélicos acelerará su legalización en Europa

Los expertos en tratamientos con substancias psicodélicas se felicitan de la orden ejecutiva firmada por el presidente norteamericano, Donald Trump, el pasado abril, por la que se acelerará la legalización de medicamentos psicodélicos para tratar problemas graves de salud mental, como la depresión resistente. Se prevé que esta orden ejecutiva llevará a la FDA, la agencia norteamericana que decide qué nuevos fármacos se legalizan, a facilitar su regulación definitiva. Y eso puede propiciar que también la agencia reguladora europea, la EMA, acelere en favor de legalizar estas substancias con finalidades médicas.

La FDA ha asegurado que ofrecerá una revisión ultrarrápida a tres fármacos psicodélicos que se están desarrollando para tratar afecciones de salud mental, incluida la depresión, el último paso del Gobierno de Trump hacia una posible aprobación de estos tratamientos experimentales. Eso podría significar un paso histórico: que este año se use ya la psilocibina para tratar la depresión resistente en Estados Unidos.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a la FDA y a otros organismos federales acelerar la investigación y relajar las restricciones sobre los psicodélicos, una clase de drogas alucinógenas que siguen siendo ilegales según la ley federal. "Es alentador que un gobierno como el norteamericano esté queriendo potenciar que estos fármacos lleguen al mercado -opina Santiago Madero, psiquiatra e investigador del Hospital Clínic e investigador del tratamiento con psilocibina, así terapeuta en varios ensayos clínicos- no implica que no vayan a ser rigurosos y que no vayan a evaluar muy bien qué es este fármaco".

Sí que es posible que la aprobación en Estados Unidos facilite la llegada a Europa, pero a nivel práctico tardará unos años Óscar Soto — Psiquiatra e investigador en Parc Sanitari Sant Joan de Déu e Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Óscar Soto, psiquiatra e investigador en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (grupo ANIMA), vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, ve "muy preocupante" que la decisión de Trump obedezca a presiones políticas y publicitarias. Trump firmó la orden tras la campaña favorable de algunos de sus aliados interiores y pensando entre otros en los veteranos de guerra norteamericanos con problemas psiquiátricos. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr espera que en el plazo de un año sea una realidad este tipo de medicamentos.

La FDA dijo que concedió vales de revisión prioritaria a dos empresas que estudian la psilocibina —el ingrediente activo de los hongos alucinógenos— para formas de depresión difíciles de tratar. Una tercera compañía recibió un vale para la metilona, una droga relacionada con la MDMA, para el trastorno de estrés postraumático. La FDA no nombró a las empresas en un comunicado de prensa en el que anunciaba la noticia.

Acelerará procesos

Según José Carlos Bouso, psicólogo y experto en farmacología, está convencido de las llamadas 'breakthrough therapies' en EEUU, las que engloban a los fármacos innovadores que han demostrado resultados prometedores en las primeras fases de investigación, incluirán a la psilocibina y la ibogaína en los próximos meses. Y que eso llevará también a que las empresas pidan a la agencia europea, la EMA, a regular también este uso terapéutico en la UE.

Jose Carlos Bouso, experto en tratamientos con psicodélicos. / Ferran Nadeu / EPC

"Sí que es posible que la aprobación en Estados Unidos facilite la llegada a Europa, pero a nivel práctico tardará unos años", explica Soto. Este tiempo es el que se requerirá para decidir cuanto dinero pagarán los estados, si se va a administrar la psilocibina en centros de salud mental u hospitales, qué pacientes tendrán derecho a ello.

Otra cuestión que puede ralentizar el proceso es que, según indican los expertos, la industria farmacéutica no tiene tanto interés en el mercado europeo porque tramitar estos medicamentos les obliga a trabajar con cada Estado o bien tratar que la agencia europea regule estas substancias, con el riesgo de que si la EMA da una respuesta negativa, ningún país europeo puede regularizar los psicodélicos.

Una cierta urgencia

Madero advierte que la EMA, la agencia de la UE, toma medidas en función de estudios llevados a cabo en Europa. Y comparte la idea de una cierta urgencia: "En salud mental es importante que avancemos, tengamos nuevas estrategias y las podamos implementar; esto no es una respuesta absoluta ni creo que todas las personas estén listas para este tipo de experiencias, poco a poco iremos perfilando o obteniendo qué tipo de personas y bajo qué circunstancias le puede ir muy bien y a quién no; aquí recae nuestra responsabilidad como científicos y médicos".

En salud mental es importante que avancemos, tengamos nuevas estrategias y las podamos implementar Santiago Madero — Psiquiatra e investigador del Hospital Clínic e investigador del tratamiento con psilocibina

Los resultados del estudio del proyecto COMPASS sobre psilocibina son prometedores, indica Soto, que participa en uno de estos ensayos: "Los resultados preliminares son lo suficientemente buenos para permitir la comercialización, un poco más modestos de lo esperado pero suficientes para aprobar el tratamiento".

Madero también apunta que en Europa hay estudios en fase III (la última antes de la posible aprobación de un fármaco) muy sólidos con 5-MeO-DMT, otro psicodélico que se obtiene de determinados sapos. "Y no me extrañaría que este consiguiera una aprobación", añade. "Hay muchas iniciativas a nivel europeo que no tienen que ver con la industria farmacéutica y que tienen un interés académico enorme, seguiremos ampliando el conocimiento", asegura.

Además de todo ello, la urgencia para tratar a personas con sufrimiento grave lleva a otras vías, como el llamado uso compasivo, en Alemania, para tratar casos que no pueden esperar a la finalización de los ensayos, o el uso de ketamina en Noruega (mucho más barata que la esketamina, que se usa en España) o las iniciativas legislativas para impulsar estos fármacos, como en la República Checa.

En el plazo de un año

Además, se acelera también en relación con otro psicodélico, la ibogaína, que se elabora a partir de un arbusto africano, para personas con problemas de consumo de alcohol. En ello ha sido determinante la influencia de un podcaster, Joe Rogan, quien envió un mensaje a Trump sobre esta substancia, de la que habla en sus podcasts.

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¿Una revolución?

El uso de psicodélicos es un avance en los tratamientos de salud mental como no se recuerda en 40 años, según confiesa el psiquiatra Víctor Pérez, director del Hospital del Mar. Barcelona es de las ciudades del mundo que más grupos de investigación ha puesto en marcha. "La investigación con psicotrópicos es una revolución al mismo nivel" que otros grandes hitos de la ciencia en salud mental como la fluoxetina o los antipsicóticos o la psicoterapia de tercera generación, afirma con rotundidad Pérez.