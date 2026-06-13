Gabriel J. Martín, psicólogo: “Para quererse mejor, hay que entender qué ha herido la autoestima de los hombres gays”

Con el psicólogo y autor de 'Quiérete mejor, maricón', de Gabriel J. Martín, analizamos el papel de la familia, el coste emocional de vigilar la pluma, la sexualidad como espacio de validación o de cuidado, la importancia de poder salir del armario cuando es posible hacerlo con seguridad y el cambio de discurso interno como herramienta para reconstruir la relación con uno mismo.

-En SanaMente ya situábamos una idea central del libro: muchos malestares de los hombres gays no pueden leerse solo como déficits individuales. En consulta, ¿qué cambia cuando alguien entiende que su problema de autoestima tiene una historia?

-Cambia mucho la perspectiva. El punto fundamental es dejar de pensar que hay algo mal en nosotros y entender que muchas conductas aparecen como una adaptación a circunstancias agresivas, de discriminación y de estigma. A nivel de autoestima, el cambio es muy importante: no es “soy yo, que estoy mal”, sino “soy una persona normal que intenta reaccionar a una situación grave de homofobia”.

-¿Qué papel tiene la familia en la construcción o destrucción de la autoestima de un niño gay?

-Es importantísimo. Lo que pasa a nuestro alrededor durante la infancia tiene mucho peso en nuestra formación como personas. Si tienes una familia acogedora, que te apoya sin condiciones, eso no te inmuniza contra lo que pueda pasar fuera, pero sí te ayuda a afrontar situaciones complicadas con otro tipo de fuerza.

Si tienes una familia acogedora, que te apoya sin condiciones, eso no te inmuniza contra lo que pueda pasar fuera

-¿Eso puede pasar incluso en familias que no han hecho un recorrido afirmativo completo?

-Sí. Tengo un paciente cuyos padres son del Opus Dei. Para ellos, que él y su marido duerman en habitaciones separadas cuando van a su casa es lo máximo que pueden aceptar. Pero, al mismo tiempo, su madre tiene con su marido una relación preciosa: lo cuida, le pregunta cosas, se interesa por él. No es la situación ideal, porque hay cosas que siguen siendo dolorosas, pero también hay un afecto real y sostenido. Y eso tiene un efecto protector.

-¿Salir del armario también tiene que ver con poder construir vínculos reales?

-Sí. Si tú no sales del armario, no puedes hablar nunca de tus cosas personales: de quién te has enamorado, con quién has discutido, qué te ha pasado con tu pareja. Entonces la gente de tu alrededor no te conoce de verdad. Quizá estás rodeado de personas, pero no tienes vínculos íntimos. Te sientes rodeado de simples conocidos. Y eso puede ser el comienzo de una depresión.

Gabriel J. Martín, psicólogo y autor de 'Quiérete mejor, maricón'. / Marc Asensio Clupes / EPC

-El libro habla de la pluma como un campo de batalla emocional. ¿Qué nos dice la plumofobia sobre la homofobia interiorizada?

-Es la parte más machista de la homofobia interiorizada. Detrás está la idea de que lo masculino está por encima de lo femenino. Hemos interiorizado que un hombre que se comporta de una manera femenina vale menos que un hombre que se comporta de una manera masculina. ¿Por qué tenemos que criticar que una persona tenga pluma? Porque nos han enseñado que eso es un fallo y que hay que corregirlo.

¿Por qué tenemos que criticar que una persona tenga pluma? Porque nos han enseñado que eso es un fallo y que hay que corregirlo

-¿Qué coste tiene vigilar el gesto, la voz o el vocabulario durante años?

-Es un mecanismo de defensa. Las personas que reciben más agresiones en los centros educativos no son solo las personas LGTBI, sino las personas LGTBI a quienes “se les nota”. Muchas veces controlamos la pluma para intentar evitar agresiones. La pluma no provoca nada; lo que provoca la agresión es la mala leche de quien agrede. Pero mostrarla puede ser la señal que otros entiendan como un permiso para atacarte.

Las personas que reciben más agresiones en los centros educativos no son solo las personas LGTBI, sino las personas LGTBI a quienes “se les nota”

-¿Hasta qué punto el sexo puede convertirse en una forma de buscar validación?

-Puede pasar muy fácilmente. Si yo necesito que alguien me desee para sentir que valgo, el sexo deja de ser solo una experiencia de placer o de vínculo y pasa a convertirse en una prueba. Cada encuentro sexual puede funcionar como un examen de autoestima: si gusto, si me eligen, si me desean, parece que valgo más. Pero eso es muy frágil, porque depende siempre de la mirada del otro.

Cada encuentro sexual puede funcionar como un examen de autoestima: si gusto, si me eligen, si me desean, parece que valgo más

-También cuestionas que conductas como el sexo compulsivo se etiqueten demasiado rápido como adicción. ¿Existe el riesgo de que entender el malestar como una respuesta adaptativa acabe minimizando problemas que sí necesitan ayuda clínica?

—Despatologizar no significa negar el sufrimiento. Si una conducta te hace daño, te pone en riesgo o te impide vivir como quieres, hay que trabajarla. La diferencia es que no empezamos diciendo “estás enfermo”, sino preguntando qué te ha pasado, qué función tiene esa conducta y qué herramientas necesitas ahora. Muchas veces hay soledad, tristeza o ansiedad. A veces el sexo funciona como un ansiolítico. O las redes. O las apps. La persona no busca solo sexo; busca regular una emoción, dejar de sentirse sola, sentirse vista, sentirse deseada.

-¿Qué ayuda realmente a reconstruir la relación con uno mismo después de años de vergüenza o hipervigilancia?

-Hay muchas herramientas, pero una de las más importantes es aprender a hablarnos con cariño y compasión. Muchos hombres gays han vivido años con una voz interna muy dura, exigente y crítica.

-En el libro propones sustituir el “tengo que” por el “me conviene”. ¿Por qué es tan importante ese cambio?

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-Porque cambia el lugar desde donde haces las cosas. Si digo “tengo que hacer deporte”, “tengo que cuidarme”, “tengo que poner límites”, parece que hay una obligación externa, una exigencia más. En cambio, si digo “me conviene hacer deporte”, “me conviene cuidarme”, “me conviene poner límites”, me pongo yo en el centro.