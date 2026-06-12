Psicología
Ni confianza ni liderazgo: los psicólogos coinciden sobre el problema de las personas que levantan la voz
Hablar fuerte puede responder a una motivación muy distinta, como la necesidad de ser comprendido
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La psicología explora y estudia el comportamiento humano. Esta ciencia analiza la conducta y los procesos mentales de las personas en distintas situaciones. Por este motivo, se trata de una disciplina clave para entender algunas experiencias vitales.
Es probable que conozcas a una persona que tiende a levantar la voz en una conversación. Aunque podría parecer una señal de confianza y seguridad, la psicología revela una realidad muy diferente.
Según un estudio publicado en la revista 'Human Communication Research', las personas que elevan la voz transmiten una posición dominante durante las interacciones sociales.
No obstante, levantar la voz puede responder a una motivación muy distinta, como la necesidad de ser comprendido. En este aspecto, la persona puede manifestar algunos sentimientos de manera inconsciente.
La American Psychological Association concluyó en una investigación sobre la respuesta del estrés y la amígdala cerebral se puede activar una respuesta emocional intensa en el cerebro cuando una persona percibe una amenaza.
Asimismo, los expertos señalan que hablar fuerte podría ser una reacción de una persona que no se siente escuchada. El investigador Adam Galinsky publicó un estudio en la revista Psychological Science donde destacaba esta característica vocal.
Según el investigador, aumentar el volumen en una conversación puede percibirse como un signo de debilidad o falta de control. Aunque el tono de voz pueda revelar detalles sobre quien lo uso, no siempre confirma la primera impresión.
Finalmente, no hay que olvidar como influye la parte física. Las personas que viven en zonas con mucho ruido ambiental también son propensas a proyectar la voz de forma inconsciente.
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