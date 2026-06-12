Prueba piloto en Barcelona
Una app reduce la soledad y mejora el bienestar de personas con trastornos mentales
David Moreno, usuario: "Te da un pequeño empujón para levantarte del sofá, estar activo y sentirte valorado"
Depresión y soledad no deseada, una combinación de alto riesgo
Casi todos los 71 hombres y mujeres que decidieron usar la app admitieron que se sentían solos. Son personas con algún trastorno mental, a los que se les ha ofrecido una herramienta tecnológica para hallar ofertas culturales y entrar en contacto con otras personas en situaciones similares. Un año después de la prueba piloto, y según los datos internos de la organización que pilota el proceso, casi todos han mejorado en su percepción de soledad. La mitad sienten una mejora en su bienestar emocional y son mayoría también los que creen que perciben más apoyo social. Un 60% cree que ha mejorado su calidad de vida.
"He hecho amigos, hemos hecho un grupo y estamos todos en contacto, se trata de sentirse querido", "estoy siendo más activo", "sirve para romper tabús y que la gente no se sienta excluida, se sienta persona, como tiene que ser". Estas son algunas opiniones de los hombres y mujeres que llevan un año usando la app, llamada Movere, fruto de una iniciativa de la Fundació Silvestra Moreno, con el apoyo del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y la empresa Alteraid, de la UPC.
Una clara necesidad
Yemila Plana, neuropsicóloga e investigadora del CST, recuerda que en salud mental el 70% de las personas pueden sentirse solas. "Teníamos casi una obligación de intentar combatirlo, porque la soledad se puede mejorar, tenemos los recursos y las ideas".
No son solo las cifras, es ver cómo realmente hacemos que las personas estén más contentas
David Moreno, usuario de esta herramienta, explica que la app le ha permitido sentir que formaba parte de un "proyecto importante contra el tabú de la soledad". "Te da un pequeño empujón para levantarte del sofá y estar activo y sentirte valorado, acompañado y arropado". Moreno recuerda que una de las primeras actividades fue ir acompañado a un concierto en el Paralelo de Barcelona.
De usuario a mentor
La app, con fondos Next Generation de la UE, permite básicamente acceder a contenido cultural en la zona donde reside el usuario -por el momento se ha focalizado en Barcelona- y entrar en contacto con otros usuarios. La aplicación se ha diseñado con una forma sencilla de usar para las personas menos habituadas a la tecnología. David, de hecho, se convirtió en un mentor para otros usuarios, porque tenía competencias digitales, motivación y habilidades comunicativas.
Blai Tomàs, educador social especializado en salud mental y profesor en la UOC, subraya que en este caso la herramienta ha sido accesoria, porque el esfuerzo fundamental es el de "crear comunidad, crear espacios" y abrir la Fundació Silvestra Moreno, en sentido literal.
La tecnología y la política
En el terreno tecnológico, Toni Oller, investigador de la UPC, anima al ámbito político a facilitar que la tecnología sea accesible para poder captar toda la oferta cultura e introducirla en la app. El problema no es tecnológico, apunta, sino político.
La directora general de la Fundación, Victòria Monell, se felicita por los resultados obtenidos: "No son solo las cifras, es ver cómo realmente hacemos que las personas estén más contentas, más acompañadas y es nuestra razón de ser, no la de hacer proyectos por hacerlos". "La digitalización era uno de los objetivos -añade plana- pero no el principal; de forma más cualitativa hemos visto que personas que no usaban el móvil, ahora lo usan, y en general han mejorado sus competencias digitales, y esto es un éxito añadido, además del impacto en el bienestar emocional y en la soledad, que era el eje principal".
Intentar llegar a más usuarios
El reto es seguir escalando esta aplicación para llegar a más usuarios y a más territorios. El reto, resumen los actores que han intervenido en el proyecto, es que no se quede en una prueba piloto. La voluntad es llegar a las entidades vinculadas a la Associació Encaix y, a ser posible, a otras personas con problemas de salud mental o a usuarios con discapacidad intelectual o personas mayores en general. Sin embargo, tras la financiación de la UE no hay nuevas fuentes de ingresos al respecto.
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