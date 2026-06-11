Arte escénico y salud mental: "La emoción es cierta, no encarcarada ni de 'fast food'"

¿Por qué la salud mental está en auge en las artes escénicas? ¿Es fruto del interés social? ¿Se está programando por algún imperativo burocrático? ¿La autoficción sobre salud mental tiene límites? ¿Cómo es la mirada del público? ¿Se trata de una burbuja o esta tendencia se consolidará? Estas son algunas de las preguntas que respondieron tres expertos en combinar artes escénicas y salud mental con un discurso social y reivindicativo, en el contexto del Altre Festival de Barcelona, que ha contado con el apoyo de SanaMente, de EL PERIÓDICO.

¿Por interés o por subvención?

"Es inevitable que el mundo artístico cada vez cobije más propuestas de personas psiquiatrizadas o no que han pasado por un problema de salud mental", se felicita Javier Jareño, cantautor y activista. Pau Masaló, creador y director que trabaja la performance y el espacio público, también está contento de que se haya empezado a "exigir más pluralidad en las programaciones de estas temáticas". Pero añade otro motivo: "Muchas subvenciones oficiales piden que en la programación de teatros públicos incluyan propuestas diversas, los teatros lo hacen un poco como una obligación y deberíamos conseguir que fuera una realidad por si sola".

Javier Jareño, Pau Masaló y Claudia Simone, ante del debate, en el Altre Festival, con el apoyo de SanaMente. / MANU MITRU / EPC

Claudia Simone, creadora brasileña de teatro con mirada feminista, antirracista y 'antimanicomial', se felicita: "Atraemos a mucha más gente porque ahora estamos hablando en primera persona, yo cuento mi historia, que es la de otras personas, y esto tiene un poder muy fuerte, porque somos nosotros quienes aplicamos nuestras narrativas, atravesados por todas las cosas que podemos producir desde el cuidado de nosotros mismos; es evidente que después del covid todo el mundo estaba mal".

Está un poco de moda hablar de los propios demonios, pero para mi es necesario Javier Jareño — Cantautor y activista

¿Puede haber un cierto riesgo burocrático para quedar bien, entonces, en el auge de la salud mental en escena? "Somos militantes, la militancia tiene que cuestionar cosas contra el interés económico, porque no somos mercancías", expone Simone. "Somos atacados para ser manipulados", añade.

"El arte palpita como palpita la sociedad, hoy es más fácil explicar un problema de salud mental que hace 10, 20 o 30 años -describe Jareño- y ahora muchas figuras públicas hablan de trastornos mentales, es muy esperanzador, y está un poco de moda hablar de los propios demonios, pero para mí es necesario; ¿que se le saca interés crematístico? Mejor con esto que invirtiendo en armas". "Aunque se abra la puerta con algo un poco falso en la programación, se han de ocupar estos espacios desde dentro, esta es la estrategia; ya que la institución permite esta rendija, hagámosla grande", añade Masaló.

¿Cómo usar la autoficción?

"Es una historia que parte de mí -detalla Simone- pero es colectiva y tiene que ver el contexto social, es otra mirada, otra narrativa; para mí cuando hablo de mí, hablo de nosotras, de historias reales pero se pueden crear otros imaginarios". "Una vez se abre la marmita de los trastornos mentales e incluso se hace viral, es recurrente y necesario ir a esa herramienta de la autoficción -opina Jareño- y cuando hablo de un psiquiátrico donde he estado dos veces, conmueve a todas las personas: del yo al nosotras".

yo cuento mi historia, que es la de otras personas, y esto tiene un poder muy fuerte Claudia Simone — Creadora artística brasileña

También Masaló cree básico pasar del yo al nosotros, porque de lo contrario puede convertirse en una experiencia cerrada. "En teatro, la autoficción es la base, pero estás viendo un a obra de teatro, no una conferencia de alguien sobre su vida".

¿Reírse con los locos?

"Si nosotros no estamos legitimados a reírnos de nosotros mismos, ¿quién va a estarlo?", opina Jareño, activista del 'Orgull boig', que reivindica vaciar de contenido los insultos para transformarlos en un grito de resiliencia y lucha. "El humor es una herramienta política para sacudir la realidad social, desde el orgullo, con la autoestima bien colocada, puedes hacer humor, y es una herramienta muy eficaz para llevar temas a escena sin acabar haciendo panfletos políticos". Claudia añade que la risa es muy importante, en su trabajo con Los Oprimidos "para poder dejar salir las cosas y abordar otros asuntos; nos reímos de nosotros". En Brasil hay 'blocos' de carnaval también usando el sentido del humor ocupando la calle.

Un poso más sutil

Los tres creadores celebran que en el público se genera una emoción genuina. "La capacidad de empatía del espectador es mayor porque la emoción es cierta, no encarcarada ni de fast food del teatro más convencional, que te emociona pero a las dos horas ya te has olvidado y estás en otra cosa; es un tipo de empatía que deja un poso más sutil pero más duradero en el tiempo", expone por su experiencia Pau Masaló. "El arte es la constatación de que la vida no basta, y la pulsión creadora viene de algo que te acojona, te hace reír o llorar", añade Jareño.

De izquierda a derecha, Pau Masaló, Fidel Masreal, Claudia Simone y Javier Jareño, en el debate del Altre Festival, con el apoyo de SanaMente. / MANU MITRU / EPC

¿Se normalizará la salud mental en escena?

Jareño espera que "haya un momento en que hablar de emociones, de abismos propios, no sea singular sino mayoritario". "Espero que seamos muy diversos -desea Simone- que haya convergencias de lucha, hablar de clase, raza, género contra una ideología que quiere destruirnos; un futuro con extrema derecha es futuro, uno sin ella es otro futuro, en la lucha antimanicomial, antirracista".

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Espero que en el futuro haya una profesionalización real de ciudadanos diversos en las programaciones culturales Pau Masaló — Director y creador teatral

Pau Masaló cree que en el futuro "las expresiones artísticas auténticas seguirán, porque es un impulso inevitable, con más reivindicación o más normalizado, y espero que en treinta años haya una transversalidad más real en los castings, en los proyectos, en lo que no sea necesario hablar de sus problemáticas personales, sino que haya una profesionalización real de ciudadanos diversos en las programaciones culturales".