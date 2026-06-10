Los farmacéuticos alertan de que la dificultad de acceso a algunas pastillas angustia a ciertos pacientes

El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona advierte de que determinados medicamentos para tratar problemas mentales son en ocasiones difíciles de conseguir en las farmacias debido a problemas de suministro. Esto impacta especialmente en pacientes que necesitan la dosis diaria para mantener su estabilidad, como es el caso de las que sufren TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Mercè Barau, vocal de oficina de Farmacia del Colegio, explica que este es un problema en cierto sentido enquistado. El incremento de diagnósticos de TDAH y el hecho que la regulación de producción de estos fármacos es más rígida, por cuestiones de seguridad, que otros medicamentos, lleva a estas dificultades de abastecimiento. Dificultades que se resuelven mediante contactos entre las propias farmacias para que el cliente se desplace a otro centro cercano a su domicilio. En concreto más moléculas que cuesta en ocasiones conseguir en forma de fármaco son la lisdexamfetamina, la atomoxetina y la guanfacina.

Las causas

Una de las causas de esta situación tiene que ver con la centralización de la materia prima fundamentalmente en la India y China y la dificultad de hacerla llegar a España, en especial en un contexto geoestratégico bélico complejo. Esto unido a una mayor prescripción de este tipo de fármacos.

La conclusión es que, según explica Barau, en determinados pacientes, no disponer de inmediato del fármaco puede generar nerviosismo. "Claro, porque además las personas con TDAH tienden a ser poco organizadas y se dan cuenta una mañana de que han acabado con sus dosis, van a la farmacia y cuando les dices que tendrán que esperar, esto genera angustia; vienen a las nueve de la mañana, te llaman a las dos de la tarde, aparecen a las cuatro..."

Según este representante del Colegio, una parte importante de las farmacias dedican 12 horas semanales a buscar medicación. Y parte de este tiempo se invierte en buscar medicamentos psiquiátricos. "La globalización va muy bien pero se debería descentralizar -indica Barau-, y en segundo lugar se debería agilizar la cuestión regulatoria y que la Agencia Española del Medicamento se ponga las pilas".

El problema de la medicalización

"No hay tiempo, el CatSalut tiene los psiquiatras que tiene y esta dificultad hace que acabemos medicalizando", describe Barau. El Departament de Salut tiene entre sus objetivos la reducción del número de pastillas para tratar los problemas de salud mental, los llamados psicofármacos. Pero el problema viene de lejos y las cifras no paran de crecer y Catalunya y España están a la cabeza en la sobremedicación. La prescripción de benzodiacepinas -los ansiolíticos- ha aumentado un 14%, según los datos de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

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Un problema global

"La realidad del día a día es que faltan pautas de higiene del sueño -para los casos de insomnio- o de gestión de la ansiedad, y faltan profesionales. Junto a esto, la demanda de la sociedad, la intolerancia al malestar emocional, a situaciones vitales no patológicas de la vida que acabamos medicalizando, deriva en que exista una sobreprescripción de benzodiacepinas", explica Mercè Madre, coordinadora de consultas externas de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Pau.