José Luis Bimbela, psicólogo: "El ser humano aspira a la bondad; el optimismo es una decisión ética"

"Regular las emociones es el próximo paso de la evolución humana y aún no lo hemos conseguido, solo hace falta mirar a derecha y a izquierda y a los parlamentos; a ver si somos capaces a nivel personal o profesional de iniciar o consolidar determinados cambios". Quien proclama esto no es un psicólogo al uso, es José Luis Bimbela, un referente del sector por su mirada desacomplejada, que combina experiencia personal con pedagogía y entusiasmo y que en una reciente conferencia online en Girona ante profesionales de la atención a colectivos vulnerables, advirtió: "Nuestro cerebro sobreactúa, la buena noticia es que aprende".

Negociar con tu cerebro

Bimbela recomienda una gestión emocional con uno mismo que se base en la "gimnasia emocional" frente al "energúmeno" que todos tenemos en nuestro interior, una gimnasia que permita consolidar determinados cambios interiores, frente a la resistencia, frente al miedo. "Cuando los psicólogos hablamos de pensar bien, no hablamos de pensar que todo el mundo es bueno, sino de pensamientos -en la negociación con el cerebro, en el diálogo socrático contigo mismo- más objetivos, más justos y más realistas".

Nuestro cerebro se hace un lío con el 'no', esto no facilita aprendizajes duraderos

Sobre cómo funciona el cerebro, este profesional de origen catalán y que es un referente psicológico de la Junta de Andalucía, explica que "hay que ayudarle y facilitarle" las cosas para que aprenda, porque esta es su cualidad: la de aprender.

Y es bueno hacerlo desde el positivismo, desde el sí. "Nuestro cerebro se hace un lío con el 'no', esto no facilita aprendizajes duraderos". Por eso, Bimbela ironiza con los mandamientos católicos, basados en el 'no'. "Amarás al prójimo como a ti mismo, esto sí va en la línea de lo que el cerebro entiende", recuerda este profesional.

Las emociones se contagian

Desde su experiencia en numerosos cursos y manuales prácticos, Bimbela asegura que la educación emocional consigue un efecto contagio. Para ello hace falta "gimnasia emocional", que pasa entre otras cosas por validar las propias emociones, no juzgar y validar las de los demás cuando las expresan.

De cara a los profesionales -la conferencia la organizó Entitats Catalanes d'Acció Social-, Bimbela apuesta por seis verbos: preguntar, escuchar, empatizar, resumir, reforzar y retroalimentar". En este proceso se valora especialmente el manejo del silencio, que "a veces llenamos de verborrea inútil".

Entrenar la bondad

Una de las dimensiones del bienestar -además de la física, emocional, social y espiritual- es la ética, según subraya este psicólogo salubrista y paciente activo. "La base de un cerebro sano es la bondad, y se puede entrenar", explica citando a un doctor en Neuropsicología, Richard Davidson. "La ética entra aquí: yo decido qué entrenar: ¿voy a entrenar bondad o maldad? Es una decisión y es magnífico porque tenemos el poder de decidir una cosa u otra. El ser humano aspira a la bondad. El optimismo es una decisión ética".

Los humanos aspiramos a la bondad, lo intuíamos y la ciencia lo confirma

Empatizar, es el siguiente paso, pero Bimbela recuerda los consejos de seguridad en los aviones: primero ponerse la mascarilla de oxígeno, para poder ayudar a los demás. "El bienestar bien entendido empieza por tu mismo. La suma de mi bienestar y el del otro no es negociable, si no conseguimos las dos cosas, hay que hacer una revisión a fondo".

Frente las pastillas, la Eudemonía

Bimbela recuerda que España está a la cabeza de consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Frente a ello reivindica la espiritualidad, porque "el dinero, el placer son elementos efímeros que no rellenan un hueco en el alma". El hedonismo es positivo pero, propone este psicólogo, hay que incorporar la Eudemonía, el "crecimiento personal, que me llena, esta suma es imbatible para un bienestar que no sea flor de un día".

Hacia las nuevas narrativas

En la propuesta de este profesional se incluye la necesidad de incorporar nuevos discursos "que se fundamenten más en el sí que en el no, en la esperanza más que en la desesperanza, en la utopía más que en la distopía, estoy harto de las películas de zombis, el futuro está por escribir y está en nuestra mano qué argumento va a tener y si va a acabar bien".

Estoy harto de las películas de zombis, el futuro está por escribir

Bimbela predica la bondad: "parece que lo que mole y sea intrínseco es machacarse, competir... ¡En absoluto! Los humanos aspiramos a la bondad, lo intuíamos y la ciencia lo confirma: las decisiones éticas y bondadosas proporcionan bienestar emocional a nuestra vida".