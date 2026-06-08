Maria José Valiente, psicóloga: "El papa ayuda a las personas a encontrar un propósito, esto es espiritual y da bienestar"

Aprovechando la visita del papa León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias conversamos con la psicóloga y colaboradora de SanaMente, Maria José Valiente, sobre espiritualidad y religión.

-En primer lugar, ¿Cómo diferenciarías religión y espiritualidad?

-Son dos conceptos que pueden ser sinónimos. La religión se entiende como un conjunto de creencias, tradiciones, compartidas, dogmas de fe, normas y valores compartidos para una persona que quiere dar sentido a su vida, al amor, a la muerte. La espiritualidad es un concepto más personal, es cuando te emociona una puesta de sol, el arte, cuando vibras mirando al mar o cuando piensas en tu sentido de la vida. Y, para entenderlo mejor, la espiritualidad podría encontrar camino en el arte, la meditación... y en la religión.

Ya que estamos aquí, ¿aprovechamos el viaje, o no?

-O sea, que la religión es una manera de vivir la espiritualidad.

-Sí, una manera de expresar esta necesidad universal humana de hallar un sentido a la vida.

-¿Puede haber personas católicas que no sean espirituales?

-Sí, hay gente que puede ir a la iglesia, cumplirlo todo, porque se siente bien y buena persona cumpliéndolo, pero no siente la espiritualidad que a lo mejor puede sentir otra persona que no tiene nada que ver con la religión pero que se emociona con una puesta de sol, con una música, con una lectura. A veces se dan las dos cosas: que una persona vive la religión y además espiritual. Es una buena combinación.

Espiritualidad y religiosidad son una buena combinación

-Pensando en todas las personas que seguirán la visita del papa, podemos recomendarles cómo vivir la espiritualidad. Por ejemplo, hablas de la búsqueda de un sentido de la vida ¿Por qué es importante?

-Lo es pero no solo es bueno para la espiritualidad, sino para vivir y sobrevivir. Viktor Frankl, en 'El hombre en busca de sentido' explicó como en los campos de concentración, las personas que quizás eran más débiles físicamente pero tenían un sentido, un propósito para cuando salieran, una espiritualidad, tiraban adelante. Esto las hacía fuertes. Y las personas físicamente fuertes pero sin un propósito, enfermaban más.

-Habrá mucha gente que al escucharte diga: 'oye, yo en la vida trabajo, tengo mis hijos y mis aficiones, y no hay más'. ¿Qué opinas?

-Qué triste. Hay diferentes maneras de entender la vida. La biológica es la de vivir y procrear. Si nos quedamos aquí es una pena, porque somos animales sí, pero racionales. Después está la parte psicológica: aprender, amar, compartir.

-De hecho, otro ingrediente de la espiritualidad, muy citado, es la conexión con los demás...

-Lo tenemos que cultivar más, porque somos un ser social, no un ser aislado que hace su vida solo. Nos tenemos que ayudar. No podríamos vivir sin ayudarnos consciente o inconscientemente. La conexión con los demás da bienestar emocional, sube la autoestima, da alegría de vivir.

La conexión con los demás da bienestar emocional, sube la autoestima, da alegría de vivir

-¿Por qué entonces mucha gente piensa y hace en términos personales: 'mi dinero, mis viajes, mis posesiones'...?

-La persona que piensa esto ha quedado atrapada por una sociedad que le hace creer que si se casa, tiene hijos, se compra una casa y tiene dinero, es así como tiene éxito. Si una persona no descubre por sí mismo qué es el éxito, difícilmente le irá bien. Es hacer lo que te gusta y de la manera que te gusta.

Si una persona no descubre por sí mismo qué es el éxito, difícilmente le irá bien

-Otro elemento de la espiritualidad de la que hablas: la conexión con la naturaleza

-Es imprescindible. El planeta no es nuestro. Proporciona bienestar emocional, científicamente: si al levantarte pro la mañana lo primero que haces es abrir las ventanas y que te entre el sol, sintiendo la luz, o sales a dar un paseo, todo tu estarás mejor. La naturaleza cura, científicamente. Y los árboles, las flores y las plantas. No le sacamos partido.

-Más pilares de la espiritualidad: la esperanza. De nuevo mucha gente quizás pensará: ¿esto qué significa?

-Una persona puede aguantar sin beber durante un tiempo corto. Y sin comer. Y sin dormir. Pero sin esperanza se aguanta muy poco. Sin esperanza no hay nada. Un psiquiatra reconocido preguntaba a sus pacientes: ¿por qué no te has lanzado por la ventana? Y la persona decía 'porque tengo unos hijos, no les puedo dar este disgusto, tengo un trabajo, unas responsabilidades'.

Todos tenemos motivos para vivir. Lo que pasa es que, a veces, no somos conscientes de ellos porque los damos por hecho

Y esta persona, que no encontraba sentido a nada, cuando la ponían contra las cuerdas, empezaba a explicar sus motivos para vivir. Todos tenemos motivos para vivir. Lo que pasa es que, a veces, no somos conscientes de ellos porque los damos por hecho. Cuando ayudas te ayudas. En la vida no todo va bien siempre ni todo va mal siempre.

-Déjame acabar con una pregunta fundamental en la espiritualidad: ¿Por qué vivimos?

-Biológicamente, porque hemos venido a parar aquí y tenemos el instinto de supervivencia. Psicológicamente, por la curiosidad de aprender cómo funcionamos, y espiritualmente. Para ayudar, para amar, para aprovechar este viaje. Un viaje que tiene sentido, según alguna religion. Ya que estamos aquí, ¿pasaremos el viaje quejándonos, odiando a todo el mundo, o pensando que es temporal? ¿Lo aprovechamos riendo, amando, gozando de la naturaleza, sin miedo al cambio? ¿Aprovechamos el viaje, o no? El porqué vivimos cada cual lo ha de ir encontrando. Uno dirá que por sus hijos, por el trabajo, por descubrir mundo.

-Supongo que el papa también se hace la pregunta

-Entiendo que él diría que tiene una misión, que la siente dentro: ayudar a las personas a encontrar un propósito. Y esto es espiritual

-Y da bienestar

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-Exacto. Y se cree lo que hace, porque es muy difícil que alguien convenza de algo si no se lo cree.