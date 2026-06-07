Entrevista | Ariadna Vilalta Psicóloga
Ariadna Vilalta, psicóloga: "Si a un adolescente le quitas el móvil, más ganas tendrá de tenerlo"
"La gente ahora no sabe estar sola. ¿Tan difícil es no poner la radio, y estar en silencio contigo mismo?"
"La atención es algo que se entrena: estar en el momento que estamos y con la gente que estamos"
Se ha especializado en lo que se denomina ciberpsicología, el estudio de los efectos de la tecnología en nuestro bienestar psicológico. En 'Una vida siempre en línea' se muestra contraria a solucionar el problema de las pantallas con prohibiciones y apuesta por una concienciación individual y global y por ver la parte positiva del mundo digital.
-Se declara usted en un 50% tecnooptimista...
-Me encanta la realidad virtual, hay avances muy positivos, pero me asusta que hay muchas cosas en las que no nos hemos parado a pensar. Y me preocupa la falta de educación digital. Yo vengo del marketing y sé los truquillos para enganchar a la gente. Y ahora estamos hablando en términos de 'pobre chavales, con las redes sociales' y de que quitarles el teléfono móvil sea la panacea.
-O sea que no se trata de quitar el teléfono...
-Si a un adolescente le quitas el móvil, más ganas tendrá de tenerlo. Se lo tenemos que explicar y educar. Como con la pornografía. Se educan con ella porque no explicamos la sexualidad en las aulas bien explicada.
-Si no se trata de reducir horas ¿En qué consiste la fórmula con los menores y la tecnología?
-Se trata de ser consciente de que no puedes estar enganchado a un teléfono todo el rato, sin mirar el paisaje. ¿La gente es consciente de que está demasiadas horas ante la pantalla?
En poco tiempo tendremos la neurotecnología y controlar lo que pensamos no será ciencia-ficción
-¿Considera que hay elementos positivos en la tecnología?
-Para la gente mayor con Alzheimer va muy bien, pero hay que enseñarles. Y la IA ha permitido adelantar en la investigación del cáncer. Se trata de actuar con conocimiento.
-En su libro habla de pautas concretas como "rehabilitar el silencio"...
-Pararnos a pensar antes de contestar, o estar en silencio y pensar cualqueir cosa, haría que la gente bajara las revoluciones. La gente ahora no sabe estar sola. ¿Tan difícil es no poner la radio, y estar en silencio contigo mismo?
-Quizás es porque asusta estar con uno mismo...
-¿Pero qué puede pasar?
-Igual aparece la vida, pensamientos o fantasmas...
-Otra cosa muy buena es escribir...
-Sí, en el texto usted lo llama "cuaderno de la nada"
-Cuando estás enfadado, el hecho de escribirlo ya es menos problema.
-Otro consejo suyo para usar la tecnología: entender que no todo merece atención
-Céntrate en lo que estás haciendo, porque vivimos una vida muy privilegiada. Fui a una boda a Thailandia y volví alucinada de qué felices son con tan poco y aquí estamos enfadados todo el día.
-Propone 5 minutos de desconexión diaria de pantallas. Parece poco...
-Aunque solon sean cinco, si eres consciente, te das cuenta de que no tienes esta necesidad.
-"Cuidar donde ponemos la atención", es otro consejo del libro
-Muchas veces la gente en una mesa no se mira. Has de poder tener una conversación si estás mirando los mensajes o pendiente de otras cosas. La atención es algo que se entrena: estar en el momento que estamos y con la gente que estamos. No es pedir demasiado.
La atención es algo que se entrena: estar en el momento que estamos y con la gente que estamos
-¿Por donde pasan las medidas para favorecer estos cambios?
-No sirve ni el politiqueo de anunciar que prohibirás, ni que lo prohibas en el colegio y que después en casa se lo dejen hacer. No será fácil, llevamos 20 años constantemente conectados. No lo revertiremos fácilmente.
-Además, parece que a mucha gente ya no le preocupa ceder su intimidad
-De nuevo: no nos han educado. Yo me entretengo en que 'cookies' acepto.
-Más consejos: definir nuestro círculo de confianza digital
-Nuestra generación lo ha hecho fatal, los jóvenes son más selectivos.
-"Cuando recuerdas quien eres, ningún algoritmo te puede definir", afirma. ¿Qué significa eso?
-No creo que todos actuemos del mismo modo. No todos hemos de ser la misma persona, deberíamos empezar a entendernos a nosotros mismos.
La gente debería hacer un esfuerzo para ser más sincera consigo misma
-"Cuántas versiones de uno mismo podemos sostener sin romper la coherencia interna?", escribe...
-No puedes mantener varias. No puedes mantener ser una persona que no eres. En un perfil de 'meeting', a veces se miente, de forma inconsciente, por querer gustar.
-Reivindica la coherencia interna, también
-Nos deberíamos conocer más nosotros mismos. La gente debería hacer un esfuerzo para ser más sincera consigo misma.
-¿El riesgo, de lo contrario, es acabar disociado?
-Acabas por no estar contento en ningún lugar y diciendo 'nadie me entiende', pero primero te tienes que conocer.
-Como conclusión, en su análisis afirma que estamos en un punto bisagra
-Nos tenemos que replantear muchas cosas. Por ejemplo, se ha de revisar la cuestión de la privacidad. Tenemos la inteligencia artificial y en poco tiempo tendremos la neurotecnología y controlar lo que pensamos no será ciencia-ficción. Tenemos que poner normas antes de que se comercialice, porque volveremos a llegar tarde. La gente se tiene que poner las pilas, porque decir 'es culpa de la tecnología' no servirá.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
- Huelga de profesores y estudiantes, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
- Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca
- Huelga de profesores hoy en Catalunya: Hora y recorrido de la manifestación en Barcelona
- Ni sueldo ni ascenso profesional: los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar
- Hablan los profesores del 'no' al preacuerdo con Educació: 'La emergencia educativa no la arreglan 450 euros
- Los Mossos buscan testigos de la caída de Isak Andic rastreando móviles conectados a antenas cercanas
- Los profesores llaman a la huelga y a 'bloquear Catalunya' el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad