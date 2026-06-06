Alba Sáez, actriz: "Hay muchos factores que te pueden llevar a un brote psicótico"

Protagonizar 'Corredora', la película en la que encarna a una atleta de élite que sufre un brote psicótico ha permitido a esta actriz catalana conectar con terrenos emocionales muy profundos. Desde ahí, lanza reflexiones de calado sobre cómo afrontar los fantasmas de nuestra mente y qué debe hacer el entorno y la profesión médica ante algo que nos puede pasar a todos: que se nos quiebre la mente.

-La película trata el trastorno mental como algo en lo que confluyen muchos elementos diferentes...

-Hay muchos factores que pueden llevar a un brote psicótico. La película critica que en nuestra sociedad siempre vamos corriendo hacia una meta, ¿pero cuál es la meta? Creo que es casi una crítica anticapitalista.

En nuestra sociedad siempre vamos corriendo hacia una meta, ¿pero cuál es la meta? La película es casi una crítica anticapitalista

-La competitividad es un factor clave...

-Está en todas partes. Es un hito que se marca el personaje, pero para ella correr es un cuchillo de doble filo, es la vida y la muerte. Un mecanismo de autorregulación.

-En salud mental se habla mucho de poder compartir los propios fantasmas

-Mi personaje, Cris, es hermético, como autodefensa. Tiene una cosa muy bonita: ves la fragilidad y la fortaleza al mismo tiempo. Esto dice mucho de cómo es ella y de cómo ha intentado sobrevivir sabiendo que estos demonios ya estaban desde hace tiempo.

-¿Te dio miedo acabar sintiendo también tu estos demonios?

-Hubo un momento en que tuve que distanciarme mucho del personaje porque me estaba haciendo daño. Un día, repasando en casa, entré en el lugar que siempre entraba de mi cabeza, para ir después a casa de la directora, la Laura García Alonso, y vi que me costó salir un poco. Y no salía. Tuve un ataque de pánico. Mi cuerpo me avisó: necesitas distanciarte para trabajar

-Y para no caer...

-No en un brote psicótico, pero sí trabajamos en mecanismos para entender el delirio, la narrativa del brote. Y mi cabeza, de tanta repetición, se quedó un poco en bucle. Mi cuerpo me avisó y me dijo: hasta aquí. Necesitaba trabajar mecanismos para entrar y salir, en el set de rodaje. Pensé que era muy fuerte que entendiera tan bien a esta persona.

Alba Sáez, en Barcelona / GORKA URRESOLA

-¿Has tenido algún vínculo con la salud mental en tu vida?

-Sí que he tenido problemas, como ataques de pánico. Y en una época de mi vida sufrí una depresión, a los 18 años. Pero no tiene nada que ver, aquí estamos hablando de otro tipo de enfermedad. En el casting inicial pedían la escena más compleja, y conecté con algo mío, con algo oscuro, intuitiva. Pasó algo mágico con este personaje. La entendí enseguida. Estuve un año preparándome psicológicamente. Había un guion escrito pero sobre este tenía que hacer otro guion sobre el delirio.

-¿Qué le dirías a la gente que no sabe nada de los delirios, o les tiene miedo o cree que es de personas débiles?

-Es todo lo contrario, hay mucha fortaleza en la mente de estas personas. La película quiere tender puentes e intentar acercarte a este tema desde un lugar natural, sin estigmatizar a las personas que pasan por esto. Últimamente, se habla más de la ansiedad, el burnout y la depresión, pero hay mucho miedo sobre las enfermedades mentales graves.

Hay mucha fortaleza en la mente de estas personas. La película quiere acercarte a este tema desde un lugar natural Alba Sáez — Actriz

-¿Por qué?

-Porque hay mucho desconocimiento, no se habla, y Hollywood ha hecho mucho daño. Películas como 'Una mente maravillosa' o Joker... Es casi como una ridiculización de la esquizofrenia. Te pintan a personas así como si fueran violentas o bufones o asesinos, cuando la realidad es que un brote le puede pasar a cualquier persona. Y muchas cosas pasan por ello pero no se habla de ello.

-Habéis hecho un coloquio con la entidad Obertament...

-Sí y acabé llorando. Estoy muy orgullosa de la película porque por primera vez ves en una pantalla a alguien normal a quien le puede pasar esto. Hay mucha gente que ha sufrido esto y se me ha acercado diciéndome que se han identificado. Es fuerte que no se hable de esto, por desconocimiento y miedo. Pero si perdemos el miedo, cada vez habrá más información y esto se podrá poner sobre la mesa e intentar que desaparezca el estigma.

Si perdemos el miedo, cada vez habrá más información y se podrá intentar que desaparezca el estigma

-Además, en la película no se juzga a la protagonista por sus decisiones

-Es muy difícil estar acompañando. El entorno es importantísimo. Su familia es amorosa y hace lo que puede con las herramientas que tiene. La hermana no la estigmatiza ni infantiliza y le da una entidad como persona adulta que es. Es igual que tenga un diagnóstico. Es el mayor acto de amor.

-Respetar las decisiones de las personas que sufren es un tema clave en salud mental...

-La Cris, la protagonista, se ha de dar cuenta por si misma de la decisión que tiene que tomar. Tiene que transitar los límites para darse cuenta de lo que tiene que hacer.

La protagonista tiene que transitar los límites para darse cuenta de lo que tiene que hacer

-La película no indica el diagnóstico de la protagonista

-Porque es igual el diagnóstico, que es una lesión en el cerebro, invisible, en medio de lesiones visibles.

-El papel de la medicación psiquiátrica es clave. Muchos pacientes relatan este "aplatanamiento" emocional... ¿Qué opinas?

-Creo que te puede ayudar en ciertos momentos. Y debemos confiar un poco más en los médicos. Pero la película refleja la necesidad de que te entienda la persona que te está llevando, que no seas un número. La psiquiatra de la peli busca un trauma que es inexistente.

Debemos confiar un poco más en los médicos. Pero la película refleja la necesidad de que la persona que te está llevando te entienda

Hay muchísimos efectos secundarios. Los médicos intentan encontrar la dosis exacta de la medicación, haciendo combos. Pero esto significa que no hay tanta investigación, todavía, si han de hacer esto. Mientras, las personas pueden sufrir mucho y encontrar mucha incomprensión.

-Tener a alguien que te escuche, y que puedas explicar tus fantasmas...

-Y sentirte vista. Que haya tan poca información y que la gente de tu entorno no tenga herramientas hace que quizás pasas por alto cosas que no se tienen que pasar por alto. Por esto es tan importante hablar. En la película el padre siente mucha culpa.

Que la gente de tu entorno no tenga herramientas hace que quizás pasas por alto cosas que no se tienen que pasar por alto

-¿Quizás nos debemos escuchar más?

-Y que haya una escucha activa entre las personas en tu entorno. Si sabes cómo reaccionar ante ciertos comportamientos, quizás la persona a tu lado no llegaría a puntos tan límite. ¿Se podría parar antes, si hubiera una escucha activa? Todo el rato se la infantiliza o se le dice que no puede hacer las cosas o 'haz caso a los médicos', cuando ella lleva toda la vida autorregulándose, se sabe mucho a ella misma y es muy madura... hasta que estalla.

La película no trata sobre la superación. Es el camino hacia la aceptación

-¿Para preparar la escena más dura, cómo lo hiciste psicológicamente?

-La repetí siete veces. Venía la 'coach' de actores y la directora, tras cada toma en una habitación, me prepararon psicológicamente, hicimos una meditación, unas respiraciones, y me repetían: 'Esto no es tuyo'.

-¿Qué has aprendido de la condición humana, con esta película?

-Es necesario que nos escuchemos más entre nosotros. No debemos juzgar ni estigmatizar a las personas por unas creencias que nos imponemos nosotros mismos, debemos estar más abiertas al entendimiento con el otro. Y tener una red es importantísimo.

-¿El deporte de élite es bueno para la salud mental?

-En un reciente coloquio, Raquel González, marchista olímpica, explicaba que son 24 horas de dedicación. Es más dura la fatiga mental que la física. Es durísimo. Y es importantísimo que haya acompañamiento psicológico porque hay mucha presión. Los olímpicos están cuatro años preparando un minuto. En muchas profesiones somos capaces de darlo todo porque creemos que llegar a tal meta es lo único que hay. Y quizás no. ¿A cambio de qué?

-La película va más allá del deporte...

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