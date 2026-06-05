¿Se puede morir de pena? Las expertas responden, tras el fallecimiento de Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'

La noticia ha impactado por el fallecimiento a los 56 años de Marjane Satrapi, una autora reconocida internacionalmente por su novela gráfica 'Persépolis', en la que narra su infancia en Irán durante la Revolución Islámica y su vida adulta en Europa. Pero el impacto se incrementa cuando el comunicado de su familia reza: "falleció de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida". Más allá del caso de esta cineasta, la pregunta es: ¿Se puede morir de pena?

La respuesta de las expertas es matizada: sí, la pena puede llevar a una persona a tener conductas que van contra la vida. La causa final del fallecimiento, pues, está relacionada con este estado de ánimo, que no necesariamente es una depresión diagnosticable. La evolución y el origen de todo ello es diverso.

Síndrome de Takotsubo

Por ejemplo, Maria José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, indica que "algunas personas desarrollan el síndrome de Takotsubo, conocido como el síndrome del corazón roto, y ante una situación emocional extrema, como la muerte de una persona querida, una separación o un diagnóstico grave, el cuerpo libera una gran cantidad de hormonas de estrés que puede afectar al corazón". Dicho de otro modo, "el sufrimiento emocional intenso puede alterar la salud física: el sueño, la presión arterial, el sistema inmunitario... y esto puede hacer empeorar enfermedades previas y hacer que la persona se descuide".

La pena nos lleva a hacer cosas no saludables

Maria Portella, jefa del grupo de investigación en salud mental del Institut de Recerca de Sant Pau, confirma -más allá del caso concreto de Satrapi, del que evita opinar porque se carece de información- que sí se puede morir de pena y cita el caso de muchas parejas mayores que, al fallecer uno, el otro al cabo de unos meses también muere. "Significa que dejas de cuidarte, tal vez no te alimentas, no puedes dormir... y estas cosas, si tienes una cierta vulnerabilidad, hacen que empeores; por tanto, debemos entender morir de pena como que la pena nos lleva a hacer cosas no saludables".

Duelos encallados

Es por ello que es tan determinante acompañar bien a la persona que atraviesa un duelo por la muerte de un ser muy cercano, como le sucedió a la ilustradora y cineasta de origen Iraní. "Se trata de actuar con cuidado -describe Portella- sin patologizar, porque un duelo es una respuesta necesaria para podernos sobreponer, pero si dura mucho tiempo, se convierte en un duelo patológico y no nos ayuda a hacer este proceso porque queda encallado en una de sus etapas e impide llegar al estadio final: la aceptación".

Un duelo es una respuesta necesaria para podernos sobreponer, pero si dura mucho tiempo se convierte en un duelo patológico Maria Portella — Investigadora del Hospital de Sant Pau

Por ello las profesionales piden que cuando veamos a una persona atrapada en una de las etapas del duelo, es cuando tenemos que acompañarla y buscar ayuda, porque el riesgo es caer en un trastorno o llegar a la muerte.

Lo emocional lleva a lo físico

Durante un dolor emocional intenso, los síntomas físicos pueden ser de gran intensidad: dolor en el pecho, sensación de ahogo, palpitaciones, cansancio extremo, insomnio o sueño alterado, pérdida de apetito o ganas compulsivas de comer, náuseas, dolor de cabeza y bajada de defensas.

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Son respuestas físicas -y decisiones conscientes también, en ocasiones- que no favorecen la vida, sino todo lo contrario. "Y es que las personas no son solo mente ni solo cuerpo, son las dos cosas al mismo tiempo -recuerda Valiente- y, en ocasiones, el corazón emocional y el físico están mucho más conectados de lo que habíamos imaginado".