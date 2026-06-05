El auge de la espiritualidad: más allá del papa y las religiones

Retiros espirituales, centros de meditación, mindfulness, cátedras específicas en la UB sobre espiritualidad, baños de bosque, turismo consciente, libros para acceder a la trascendencia... Desde hace unos años, proliferan estas y otras ofertas con un punto en común: cuidar la vertiente espiritual del ser humano. Algo que no necesariamente ha de estar relacionado con practicar una religión, porque va más allá.

"Tenemos la necesidad de poner de relieve la dignidad y la compasión humanas, el valor de la condición de ser humano y de su conjunto; lo necesitamos para vivir y para sobrevivir. Esta necesidad, a su vez, es reactiva a un contexto en el que estos valores están en riesgo debido al paradigma tecnológico y económico y productivo en el que estamos inmersos", argumenta Anna Falcó, responsable de la Cátedra UB de Salud Espiritual y Humanización de la UB con el patrocinio de la Fundació Sanitària Mollet.

estos valores están en riesgo debido al paradigma tecnológico y económico Anna Falcó — Directora de la Cátedra de Salud Espiritual y Humanización de la UB FSM

La espiritualidad vendría a responder, según esta experta, a los retos que han dejado abiertos grandes avances científicos, como por ejemplo la deshumanización de la asistencia, la toma de decisiones condicionadas por la IA o el riesgo de que la tecnología tome decisiones sin equidad. Por ello, para Falcó, en estas últimas décadas "las grandes transformaciones sociales, científicas y económicas nos llevan a la necesidad de encontrar nuevas formas de proteger aquello que es humano en esencia".

Anna Falcó, directora de la Cátedra de Espiritualidad UB FSM / EP

Falcó pone como ejemplo el éxito de la Cátedra que dirige, tras dos años de funcionamiento: "El balance es muy positivo, ha sido muy bien acogida por diferentes sectores, hemos creado una microcredencial y un máster especializado; y en relación a la investigación, hemos generado nuevos estudios, junto con tesis doctorales, trabajos finales de máster y trabajos finales de grado". La Cátedra ha abierto colaboraciones internacionales con otras universidades y centros de investigación.

Jóvenes con creencias

Según la última encuesta oficial, del 2023, casi la mitad de los catalanes tiene creencias religiosas. Por edades, las personas mayores de 64 años creen más, pero entre los 25 y 34 años el porcentaje de creyentes es del 48% entre las mujeres; y también la mitad de los hombres jóvenes de 18 a 24 años tienen creencias. Y los jóvenes son los más partidarios -según este sondeo del CEO- de una asignatura sobre diversidad religiosa. La confesión mayoritaria es claramente el catolicismo. Y para el 57% de los catalanes, Dios tiene influencia en las decisiones que toma en su vida.

Es una especie de distanciamiento, de desprendimiento, que te lleva a perseguir la belleza, la verdad y la bondad Francesc Torralba — Filósofo

Respuesta a un vacío

Mercè Conangla, psicóloga al frente de la Fundació Ecologia Emocional, responde a la pregunta del auge de la espiritualidad con una idea: el vacío que sienten muchos ciudadanos en la sociedad actual. "Tenemos mucha abundancia exterior pero hambre interior, hambre y sed de hallar un sentido a la existencia, el éxito ha dejado de dar respuesta a las grandes preguntas y es entonces cuando empezamos a entrar en la exploración de este espacio, que algunos llaman alma, y que sería esta dimensión espiritual, la que busca sentido, conexión, trascendencia".

Tenemos mucha abundancia exterior pero hambre interior, hambre y sed de hallar un sentido a la existencia Mercè Conangla — Fundació Ecologia Emocional

La psicóloga Mercè Conangla / MÒNICA TUDELA

En la Fundació, con treinta años ya de experiencia, han percibido este auge del interés por la dimensión espiritual: "Hay mucha gente que busca, a partir del crecimiento personal, el mindfulness, la contemplación, las religiones... El hecho de que nosotros creáramos el Instituto de la Bondad nace también de esta espiritualidad que nos une a todos, independientemente de que seamos religiosos".

¿Puede haber religión sin espiritualidad?

Falcó explica claramente que religión y espiritualidad no son sinónimos, necesariamente: "La espiritualidad es la búsqueda de sentido, de propósito vital y de conexión con lo trascendente, una dimensión intrínseca del ser humano; la espiritualidad no es religión; la religión es una forma de expresar la espiritualidad pero no la única".

Es más, puede sentirse espiritualidad sin ser religioso y se puede dar el caso de ser religioso pero no espiritual, "si la persona religiosa no integra o no trabaja su espiritualidad, como el propósito de vida o la conexión con los demás de una forma consecuente con los valores y preceptos de su religión y se deja llevar simplemente por otros motivos, como la necesidad de pertenencia a la comunidad religiosa".

Por eso en la OMS y diferentes sociedades científicas se diferencian ambos términos para evitar, como explica Falcó, "falacias, demagogia y debates estériles". "Para mí -opina Conangla- la organización religiosa no tienen nada que ver con la espiritualidad, puedes ser un obediente seguidor de consignas y ser poco espiritual; no digo que todos sean así, afortunadamente hay grandes teólogos".

Retrato de Francesc Torralba, autor del libro 'Anatomía de la esperanza'. / Pau Gracia / EPC

Congangla llama la atención también sobre esta diferencia de conceptos: "No debemos confundir el método con el qué, podemos explorar el mindfulness, o hacer contemplación en la naturaleza, o silencio... Cada persona escoge caminos y cada cual te lleva a un lugar, no es bueno quedarte en la superficie de las cosas; profundiza, porque la espiritualidad no deja de ser también un área de venta de consumo".

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"Es una fuerza inherente"

Para el filósofo Francesc Torralba, es también evidente un regreso de la espiritualidad, "porque es una fuerza inherente a la persona humana, que le impulsa a conquistar objetivos nobles". Y se muestra en formas distintas: en la literatura, el ensayo y la música. ¿Qué se gana con la espiritualidad? "Las personas de confesiones distintas y también de espiritualidad laica van a fondo, no se quedan en la superficie, intentan ver qué hay más allá del eslogan". Eso implica relativizar la inmediatez: "Es una especie de distanciamiento, de desprendimiento, que te lleva a perseguir la belleza, la verdad y la bondad".