Marisa, testimonio en primera persona: "Yo no soy mis pensamientos ni mis emociones"

La maleta ya está terminada. Cojo el bolso y me dirijo al metro. Reafirmo mi decisión conscientemente en cada parada. Tras viajar casi una hora en el suburbano, me bajo en el Hospital de Bellvitge. Desde allí camino un rato cargada con todo lo que necesitaré para una semana y me subo al pequeño autobús que me lleva a mi destino. Son las diez de la mañana de un mes de abril, la hora acordada. Llamo al timbre y me recibe una auxiliar que, al entrar, cierra la puerta con llave.

Me dirijo al mostrador de enfermería, donde me viene a buscar la psicóloga del programa específico para pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), con quien ya he pasado varias entrevistas previas. La sigo hasta una sala donde me presenta al equipo: enfermeros, el psiquiatra del servicio, la terapeuta ocupacional, la trabajadora social y alumnas de psicología en prácticas. Allí leemos el contrato con las condiciones del ingreso voluntario que voy a realizar junto a otras nueve mujeres, con el objetivo de aprender a convivir mejor con los síntomas de este sufrimiento emocional. El programa dura dos meses: entraremos a la unidad los domingos por la tarde y saldremos hacia nuestros domicilios los jueves al mediodía, después de comer, para poner en práctica todo lo aprendido.

Nuestro mundo se mueve en la dicotomía de ver la realidad en blanco o negro, pasando del amor al odio

Firmo el contrato. Me llevan a la habitación donde, a mis 51 años, compartiré espacio con otra paciente que también se someterá a la Terapia Dialéctica Conductual (DBT). Nos separan casi tres décadas, pero nos une una misma sintomatología: inestabilidad emocional, cambios drásticos de humor en un mismo día, irritabilidad, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y una gran dificultad para gestionar conflictos interpersonales sin entrar en crisis.

Nuestro mundo se mueve en la dicotomía de ver la realidad en blanco o negro, pasando del amor al odio cuando nos sentimos "destrozadas" por un gesto que para el otro no tiene importancia. Compartimos el bucle de los intentos autolíticos para dejar de sufrir —o las ganas reales de morir para no padecer más ni hacer padecer al entorno—, el miedo feroz al abandono y el aislamiento voluntario en casa; aprendes que, si no hay contacto, no hay posibilidad de conflicto. A todo esto se suma la fatiga mental, la dificultad para concentrarse y la somnolencia por la medicación.

Compartimos el bucle de los intentos autolíticos para dejar de sufrir, el miedo feroz al abandono y el aislamiento voluntario en casa

Quien tiene a alguien cerca con TLP sabe que no existe un tratamiento farmacológico específico, sino medicamentos para intentar aplanar esa montaña rusa. Durante el ingreso, el psiquiatra intentó que mis emociones fluctuaran lo menos posible con cuatro estabilizadores distintos, pero los efectos secundarios fueron intolerables. "Vamos a probar cada quince días", me decía con empatía, "y si no los tolera, paramos cuando usted quiera, porque quien padece la sintomatología adversa es usted". No paré. Agoté todo el tiempo del ingreso porque quería mejorar esta desregulación emocional tan intensa. Hoy continúo con la misma medicación de hace tres décadas (antidepresivos y ansiolíticos), consciente de que mi gran aliada es la psicoterapia y que debo poner toda la carne en el asador.

Desviar la atención

En la unidad practicamos herramientas para detenernos antes de que la emoción nos desborde y la crisis sea un hecho. Cuando la amígdala se activa en modo de alerta o amenaza, la corteza prefrontal se inhibe y es imposible pensar lógicamente. Entonces actuamos en modo de supervivencia: luchando, huyendo o bloqueándonos. La única forma de frenar el bucle es desviar la atención de manera plena (mindfulness), fijando los sentidos en lo que ves, oyes o tocas. También nos enseñan kits de emergencia para las crisis: duchas de agua fría o hielo en la piel; un contraste fantástico para cortar el circuito y evitar conductas de riesgo.

También nos enseñan kits de emergencia para las crisis: duchas de agua fría o hielo en la piel; un contraste fantástico para cortar el circuito y evitar conductas de riesgo

He entendido que yo no soy mis pensamientos ni mis emociones. No debo querer que me las extirpen, porque esta sensibilidad extraordinaria también me convierte en una persona única. Empiezo a quererme más, a tener autocompasión y a aceptar el momento presente para abrir la puerta al cambio. Practico la "mente sabia" —donde convergen la razón y la emoción— respirando conscientemente durante las tres horas y media libres que tenemos cada día. Forjo nuevos hábitos: cuido el sueño, la alimentación y el deporte, y utilizo la escritura como terapia analizando mi malestar. De hecho, he comenzado un esbozo de libro y un curso para otras personas diagnosticadas; lo siento como mi misión para devolver lo recibido y evitar un poquito de dolor.

Contra los ingresos involuntarios

Como activista por la salud mental, estoy totalmente en contra de los ingresos involuntarios y forzosos, que vulneran los derechos humanos. Pero he querido plasmar mi experiencia voluntaria para romper el estigma. Cuando la sociedad desconoce lo que ocurre en una planta de psiquiatría, tiende a imaginar a gente gritando o atada a una cama, y la realidad es muy distinta.

Incluso sin fuerzas, nos agarramos a esas escasas cuerdas de doble filo para seguir un poco más por aquí

He pasado por dos ingresos voluntarios. Para mí son como la puesta a punto de un coche. El sistema público de salud mental en España, y en Catalunya en particular, es muy deficiente en recursos específicos para el TLP. Por ello, aunque no sean unas vacaciones, aunque estés en un espacio cerrado y a veces te golpee el dolor infinito de los demás, vale la pena. ¿Qué son dos meses a cambio de conectarte a la vida? Como me dijo un día la trabajadora social: "¿Qué te puedo lanzar para que quieras seguir?". El sistema no es perfecto, pero sepan que, incluso sin fuerzas, nos agarramos a esas escasas cuerdas de doble filo para seguir un poco más por aquí.

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Marisa, activista de Obertament.