Àngels, madre con óvulo de donante: "Mi embarazo fueron nueve meses de obsesión y miedo"

Àngels es feliz con su hijo de seis años pero el camino no ha sido nada fácil. Pasó tres años de intentos, incluidos dos abortos, antes y el camino de la fecundación asistida, que incluyó también un óvulo de donante, la segunda donante. Vale la pena, apunta, pero recomienda a otras parejas que vayan siempre unidas, como ella, al proceso y sean conscientes de que la fecundación no garantiza un embarazo. En su caso, el proceso se convirtió al final en una obsesión y por ello considera clave la ayuda psicológica, como la que ha tenido en Dexeus.

-¿Cómo llegasteis a la fecundación in vitro?

-Porque tuvimos dos embarazos naturales. En el primero, a los 39 años, todo iba bien y sobre la semana diez el corazón había dejado de latir. Y pasé por un proceso de legrado. Volvimos a quedarnos embarazados y a la semana diez, lo mismo. Esto psicológicamente ha supuesto un trabajo muy grande. Soy muy científica y entiendo las cosas, que estas cosas pasan -en mi trabajo doy muy malas noticias- pero no dejas de preguntarte por qué. Vas por la calle y sólo ves a mujeres embarazadas. Esto es un estrés a nivel mental.

-¿Y qué decidisteis?

-El segundo aborto era en el año que cumplí 40. Íbamos super desinformados. Y tenía una ruleta rusa: óvulos buenos y malos. Si te quedas embarazada de forma natural, has tenido la mala suerte de que los óvulos no han evolucionado. ¿Cuándo te tocará el bueno? Y había pasado ya dos procesos. La ginecóloga nos planteó hacer una visita a reproducción asistida y decidimos tirar adelante.

El nacimiento de mi hijo fue el final de un viaje muy difícil. Y lo único que quería descansar y estar sola

-¿Cómo fue esa visita?

-Te vuelven a hacer pasar por una serie de pruebas, otra vez.

-Y el tiempo corre, la edad avanza...

-Y debes seguir trabajando y teniendo vida. Me dijeron que me lo planteara y me agobié. Le dije a mi pareja que hiciéramos un stop porque yo estaba angustiada. Te levantas pensando en ello, te vas a dormir pensando en ello. Cualquier cosa del día te hace pensar en ello. Tras las vacaciones fuimos de nuevo a reproducción asistida con otro profesional, y es importante que conectes. Por un lado, gracias y, por otro, un jarro de agua fría. Pasé de una estimulación ovárica a que me dijeran 'no sirves'. Me dijeron que lo valorara. Pero el tiempo aprieta, y la estimulación ovárica es un proceso de medio año más.

Te levantas pensando en ello, te vas a dormir pensando en ello. Cualquier cosa del día te hace pensar en ello

-¿Que os plantearan el óvulo de donante fue un paso difícil?

-Para mí fue más fácil que para la mayoría de mujeres, porque soy adoptada y parto de que la genética no ha sido nunca importante para mí.

-¿Y tu pareja cómo recibió este paso?

-Al salir de una de las visitas, mi pareja me dijo: contigo soy muy feliz, me gustaría crear una familia pero si nos ha de destrozar como pareja, planteémoslo. Y llegó un momento en el que decidimos marcarnos un punto. Los niños se van de casa pero te quedas con la otra persona haciendo viajes del Inserso, has de estar muy a gusto con esta persona.

Mi pareja me dijo: contigo soy muy feliz, me gustaría crear una familia pero si nos ha de destrozar como pareja, planteémoslo

-¿Cómo fue dar el paso?

-Tienes un duelo, porque por mucho que seas una persona lógica, hay un momento en el que sientes que ya no sirves, es una sensación muy rara. Pensé 'tendré un duelo de veinte minutos'. La mujer no solo es un ser reproductivo, somos muchas más cosas. Y al conocer el proceso, como enfermera, sabes que no necesariamente irá todo rodado. El médico nos daba unas posibilidades de entre el 30% y el 35% de éxito.

-¿Cómo se escoge el óvulo?

-No se escoge a la carta, pero son muchas decisiones clave en tu vida. Si no se lo quieres explicar, debes buscar a alguien con grupo sanguíneo que coincida con la mía y la de mi pareja.

El padre y la madre no lo crea la genética, lo crea iniciar un camino juntos

-¿Se lo has explicado a tu hijo?

-Todavía no porque tiene seis años pero mi pareja y yo hemos decidido que sí se lo explicaremos. El padre y la madre no lo crea la genética, lo crea iniciar un camino juntos.

Àngels, madre por FIV, tras la entrevista, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

-¿Te derivaron a una psicóloga?

-Sí. Le expliqué todo el proceso, hablamos de cosas personales y me dio herramientas para gestionar una vida tranquila, no ir como un todoterreno como iba siempre.

El padre y la madre no lo crea la genética, lo crea iniciar un camino juntos

-Te recomiendan tranquilidad para que el cuerpo y las hormonas salgan favorecidas, pero estás en un proceso que es estresante por la edad, por la incertidumbre, ¿no?

-Y además yo tenía miedo a quedarme embarazada de forma natural porque me podía volver a pasar lo mismo.

La psicóloga me dio herramientas para gestionar una vida tranquila, para no ir como un todoterreno como iba siempre

-¿Y cómo avanzó el proceso con la donante?

-Hay un momento de emoción pero en un test se vio que ella no era compatible con mi pareja por riesgo de fibrosis quística. Es como otro aborto. Y a seguir buscando. Después, encontraron a otra donante. Y otra vez 'qué miedo'. Y, en este proceso, fuimos al proceso de adopciones y de allí sí que sales llorando y pensando 'me arruinaré'.

-¿La acogida no os la planteasteis?

-No. Sí nos daban una criatura con necesidades especiales, pero no había apoyo familiar suficiente para hacerse cargo de una criatura con problemas.

-Total, que seguisteis adelante con la segunda donante

-Y se hizo con más posibilidades de tener embriones. Y llega el día de la extracción y resultó que hubo... cero embriones. Total, ¡otro duelo! Hicimos otra extracción con la misma donante. Al final, un óvulo. En el contrato firmas un mínimo de óvulos. Y fue uno. Y a todo esto vas poniendo dinero y dinero y dinero. Y tienes un pack en el que te entra todo, pero a veces te lo ofreces cuando todavía no has tomado decisiones. Hicimos pruebas previas pagando, alguna son 500 o 600. Al final, casi 18 mil euros. Total, quedó un óvulo que era A plus.

-¿Y al final...?

-Al final tuvimos suerte y este es nuestro hijo, que dio por saco mucho en el embarazo.

-¿Cómo recuerdas cuando te dijeron que iba adelante el embarazo?

-Tuve pérdidas hasta la semana 16, me volví una histérica, una hipocondríaca. Horroroso. Pero sí, evolucionaba bien aunque seguía con pérdidas. Y varias 'ecos', y ponerte la progesterona durante la noche. Visité urgencias muchísimo. Acabé el embarazo diciendo 'nunca más me quedaré embarazada'. He pasado nueve meses fatales. Todo era miedo. Manchar... más los vómitos. Fueron nueve meses de obsesión y miedo. No tuve ningún momento de tranquilidad. Vivir así es terrorífico. Era patológico.

Acabé el embarazo diciendo 'nunca más me quedaré embarazada'. He pasado nueve meses fatales

-Y con todo el recorrido previo...

-Y hasta que no parí a mi hijo lo pasé fatal, me llevó un dia mi pareja de urgencias porque no notaba que se moviera, veía luces de colores... Mi ginecóloga, que es espectacular, me supo acompañar hasta el final. Pero tenía muchos miedos, y la psicóloga, Sandra, me acompañaba para tener los pies en el suelo, porque yo era enfermera y sabía demasiado.

-¿Qué sentiste cuando nació tu hijo, tras todo el proceso?

-Cansancio, agotamiento y que ahora llegaba lo fuerte. Había sido tal el sufrimiento... hice una inducción al parto. Y fue cesárea. El nacimiento de mi hijo fue el final de un viaje muy difícil. Era 'ahora sí' y lo único que quería descansar y estar sola. Son muchos meses machacándote la mente y el cuerpo.

-¿Ha habido alguna tensión con tu pareja en este camino?

-No, hemos ido siempre juntos y lo seguimos haciendo, pero ser madre es difícil. Y cuando parece que te recuperas, llega la premenopausia.

La definición de madre es otra, y lo tengo claro gracias a mi condición de adoptada

-¿La gente es consciente de los retos de la fecundación?

-No. Yo he hecho de testimonio a más de quince mujeres en proceso de donación de óvulo.Y les digo muy claramente: la FIV no nos asegura tener un hijo. Y son conscientes de que es un desafío psicológico. Algunos lo quieren esconder porque tienen amigos retrógrados que no lo ven bien, lo de la donación de óvulos. Y la definición de madre es otra, y lo tengo claro gracias a mi condición de adoptada.

-¿Cómo resumirías estos tres años?

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-Se convierten en una obsesión, es como si tu vida se basara solo en esto. Son años muy difíciles. Casi los he borrado, por higiene mental. Y mi hijo ya está aquí.