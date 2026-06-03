Rafa Guerrero, psicólogo: "La infancia determina. Hay adultos con ansiedad y estrés por lo que sucedió"

Las experiencias que vivimos durante la infancia tienen un impacto profundo en nuestra forma de entender el mundo, relacionarnos con los demás y afrontar los desafíos de la vida adulta. Muchas de nuestras inseguridades o patrones de comportamiento tienen su origen en aprendizajes tempranos que, en la mayoría de los casos, adquirimos sin ser plenamente conscientes de ello.

"Más que centrarnos en lo que es el síntoma, en lo que te pasa, deberíamos centrarnos en lo que pasó", advierte Rafa Guerrero, psicólogo especializado en emociones y neuroeducación, en el podcast 'Be levels'. La ansiedad, la rabia, el estrés y otros conflictos emocionales pueden estar relacionados con experiencias que vivimos hace años, especialmente en la infancia, cuando se forja gran parte de nuestra personalidad.

"Te encuentras con adultos que no confían en sí mismos, que tienen autoestima baja, ansiedad, mucho estrés, dificultades para vincular, para encontrar o para mantener la pareja, dificultades para concentrarse, para dormir, con insomnio, con pesadillas, con terrores nocturnos, con 'flashbacks' de lo que sucedió", ha añadido el psicólogo.

Estas experiencias del pasado también pueden reflejarse en conductas cotidianas que, a simple vista, parecen no guardar relación con la infancia. La alimentación es uno de los ejemplos más frecuentes. "Se pueden manifestar a la hora de comer, se meten atracones porque no son capaces de gestionar su ansiedad o la gestionan mediante la comida", ha señalado.

Según la presentadora del podcast, muchas de estas dificultades tienen su origen en "traumas invisibles que puede tener un niño que no se ha sentido visto por sus papás". Una reflexión que pone el foco en la importancia de la conexión emocional durante la infancia y en cómo los pequeños detalles pueden dejar una huella duradera en nuestro desarrollo.

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La forma en que nuestros cuidadores respondieron a nuestras necesidades influye directamente en cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones, a confiar en los demás y a construir nuestra autoestima. Cuando un niño se siente escuchado, comprendido y acompañado, desarrolla herramientas internas que le ayudan a afrontar mejor las dificultades.