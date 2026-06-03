Marina Cuní, madre por fecundación in vitro: "Animo a las mujeres a hablar del proceso; he pasado mucho miedo"

Marina Cuní, de 42 años, ha vivido con miedo todo lo relacionado con la fecundación asistida -en Dexeus- gracias a la cual -a la tercera- ha conseguido hacer realidad su embarazo y acaba de parir a su hija, Ona. Con Marina, en una conversación tan solo una semana antes del parto, repasamos todo lo que este procedimiento remueve en el estado de ánimo de las mujeres.

-¿Cómo llegaste a la inseminación artificial?

-Me planté con 38 años sin pareja y era algo que quería hacer, lo de ser madre y la única opción que para mí tenía sentido era la de la fecundación.

-Mucha gente quizás se imagina que la fecundación in vitro es dicho y hecho, ¿Cómo ha sido tu experiencia?

-Yo pensaba que sería dicho y hecho, pero ha sido un proceso largo y duro. Quizás hay quien lo ha tenido más largo y duro, pero yo tuve que entrar tres veces en el quirófano. La primera vez no conseguí ningún óvulo, la segunda vez tuve 20 pero sólo sobrevivieron 8 y cuando los analizaron todos estaban mal. Y la tercera vez me sacaron 18 óvulos, de los que 6 sobrevivieron y al analizarlos solo uno estaba bien. Así que fue como una lotería.

Ona, hija de Martina, recién nacida. / M.C.

-Y este óvulo se ha convertido en Ona ¿Qué te queda para parir?

-Seis días, el próximo martes en teoría [la entrevista tiene lugar el 16 de mayo].

-¿Qué le dirías a las mujeres que inicien este proceso?

-Que es duro, que la gente no habla al respecto, y te sorprende que mucha gente ha pasado por ello pero nadie lo comenta. Y esto hace que sea como una vergüenza, como si estuvieras haciendo algo mal, o que tu cuerpo no está preparado. Animo a la gente a hablar de ello, porque puedes hacer comunidad.

Marina Cuni, embarazada por FIV, tras la entrevista. / Zowy Voeten / EPC

-¿Has recibido apoyo psicológico?

-La segunda vez me derivaron a una psicóloga para hablar del duelo, en caso de que mis óvulos no funcionaran. Y después, dado que ha sido todo muy largo, he pasado mucho miedo. He tenido que ir al psicólogo por ello.

La segunda vez me derivaron a una psicóloga para hablar del duelo, en caso de que mis óvulos no funcionaran

-¿Miedo a que el proceso no fuera bien?

-No estoy acostumbrada a que me digan 'no'. Y cuando cada vez que vas al médico es un 'no', crees que todo el proceso será siempre que 'no'. Cuando me inseminaron estaba contenta, por un lado, pero por otra muy prudente, y pensaba que quizás no llegaría a término. Y no empecé a decirlo a la familia hasta los cuatro meses de embarazo. Si hubiera podido aguantar un quinto més lo hubiera hecho.

Cuando cada vez que vas al médico es un 'no', crees que todo el proceso será siempre que 'no'

-¿El reto psicológico tiene que ver con el gasto económico, con la incertidumbre...?

-En mi caso, tiene que ver con la incertidumbre. No saber qué te dirá el médico en cada visita. Cada mes me visitaban y yo iba al médico pensando 'hoy es el día que me dirán que no, hoy es el día que tendrás que abortar, o que quizás lo perderás'.

Iba al médico pensando 'hoy es el día que me dirán que no, hoy es el día que tendrás que abortar

-¿En algún momento del proceso te has planteado la idea de quizás no serías madre?

-Sí, la primera vez que entré en el quirófano y no me sacaron ningún óvulo pensé 'igual has venido a este mundo para ser una buena tía de tus sobrinos, o para otras cosas, pero no para ser madre'.

-¿Qué le dirías a una mujer que insista una y otra vez en la fecundación asistida? ¿Cómo decidir poner punto y aparte?

-Hay una parte importante que es el dinero. Conozco un caso en que han dejado el proceso por el tema del dinero, porque no podían más. Cuando entré una tercera vez en el quirófano, tenía claro que si no iba bien, yo paraba. No quería seguir, porque tenía ya la ayuda psicológica y lo estaba trabajando. Pensé 'quizás, no toca'.

-¿Te planteaste alternativas como la adopción o la acogida?

-Sí, pero tenía claro que no era lo que quería.

-¿Cómo se lo explicarás a tu hija, a Ona?

-Sé que hay cuentos infantiles sobre el tema, y espero poder explicárselo con toda naturalidad, espero que no sea una cosa tabú ni que esté mal. Mi intención es llevarlo abiertamente.

Cuando entré una tercera vez en el quirófano, tenía claro que si no iba bien, paraba. Tenía ya la ayuda psicológica y lo estaba trabajando

-¿Qué recomiendas a la pareja de la madre, al acompañante, en este proceso?

-Tienen que ser un equipo, no pueden estar en dos momentos vitales diferentes. Han de ser uno y pensar que, si no va bien, no es culpa de la mujer, es algo que también puede ser por problemas con el esperma. Siempre nos lo cargamos las mujeres por la edad pero también hay problemas por parte del padre.

Todavía no me lo creo. Estoy esperando a que llegue para creérmelo

-¿Qué opinas del duelo biológico, cuando se trabaja con óvulo de donante, aunque no fue tu caso?

-En el segundo intento el médico me dijo que empezara a hablar de esta opción, en casa me dijeron 'no te sientas en la obligación de ser madre o de tomar un óvulo de donante porque en esta vida igual tienes otros roles'. Entiendo que es un momento duro pero no es para avergonzarse. Está en el mercado, es una de las opciones.

La pareja tiene que ser un equipo, no pueden estar en dos momentos vitales diferentes

-¿Cómo te imaginas tu vida cuando llegue Ona?

-No es como al principio, pero todavía soy prudente [ríe]. Estoy a la expectativa, creo que será una experiencia y un viaje muy chulo, pero todavía no me lo creo. Estoy esperando a que llegue para creérmelo.

-¿Querrás tener más hijos?

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-No, a fecha de hoy no.