10 claves para afrontar el reto psicológico de la fecundación asistida

Entre un 10% y un 15% de las parejas acuden a técnicas de reproducción asistida, según datos médicos. Se trata de parejas que inician un recorrido nada fácil para lograr ser padres. Pero además de las dificultades propiamente biológicas del proceso, habitualmente estas parejas se enfrentan a otro reto: el de superar los desafíos psicológicos de este proceso. De la mano de Sandra García, integrante del grupo perinatal y de fertilidad del Col·legi de Psicologia y responsable de Psicologia en Dexeus mujer, ofrecemos aquí pautas básicas ante este camino hasta lograr -o no- la ansiada maternidad.

1 No es tan fácil

"Las parejas, o las mujeres solas, cada vez vienen más informadas, pero también tengo la sensación de que muchas de ellas, al dar el salto, piensan que va a ser más fácil, más rápido, que van a tener la fortaleza y capacidad. Y cuando ven que el recorrido es complicado, pese a que el pronóstico sea bueno, empiezan a ver que és más agotador y que van a necesitar más apoyo psicológico", afirma García.

Muchas parejas piensan que va a ser más fácil, más rápido, que van a tener la fortaleza y capacidad

2 Ansiedad por incertidumbre

"Lo que más se describe en la bibliografía es la ansiedad por la incertidumbre; aparecen también momentos de tristeza porque no estás teniendo un hijo de la forma que te habías imaginado; luego está el papel de las hormonas en la mujer, la oscilación emocional. No es un proceso lineal, hay muchos momentos de alegría porque nos han quedado cuatro embriones, y de tristeza porque solo uno es transferible"

3 La culpa

"Aparece sobre todo en la mujer, la culpa, el exceso de responsabilidad: ¿Por qué todo el mundo se embaraza y a mí me está constando?"

4 La unidad de la pareja, en juego

"Siempre decimos que este es un proyecto compartido y que vengan ambos a las visitas, que haya una buena comunicación desde el respeto. Debemos intentar trasmitir al otro lo que necesitamos para que nos acompañe de la mejor manera, no imponer. Es importante que no todo gire en torno a la reproducción, que no renuncien a su vida, a planes de pareja, a los amigos, porque de lo contrario solo acaban hablando de esto cuando van a cenar. Debe haber un espacio libre".

Es importante que no todo gire en torno a la reproducción, que no renuncien a su vida

5 Qué hacer cuando uno no quiere seguir

"Esto es lo más complicado: no podemos hacer más, las psicólogas, que enseñarles técnicas de comunicación, a ser asertivos, empáticos y llegar a un acuerdo intermedio, pero nadie se puede sentir obligado a tener un hijo. Son de las situaciones que generan más sufrimiento, por ejemplo en una pareja en la que uno de los dos ya tiene hijos".

6 ¿La paz psicológica ayuda a quedarse embarazados?

"Este es un gran tema. El estrés hace que tengas peores hábitos de vida saludable: si estoy estresado duermo peor, como peor, hago menos deporte y hace que a lo mejor me sea más complicado embarazarme. Dicho esto, muchas mujeres me dicen que 'cuando me relaje me embarazaré' y esto no está demostrado.

Muchas mujeres me dicen que 'cuando me relaje me embarazaré' y esto no está demostrado

La biología es la que es, e intentamos trasmitirles que no es exactamente, porque hay una parte que no depende de ellas, que es azar. Y pedir que se relajen es una contradicción, porque el proceso de reproducción conlleva control de todo, de medicación, de relaciones sexuales..."

7 ¿Pasar a la donación?

"Ahí las parejas viven lo que llamamos el duelo genético: la tristeza de aceptar que mi hijo no va a tener mis genes. Intentamos que lo reflexionen, lo trabajen, se den un tiempo, pensar qué implica ser madre: ¿que tenga mis genes, parirlo? Nosotros no los queremos convencer de nada, han de sentirse muy libres. Dicho ello, la mayoría de parejas que van a donación están muy felices, hay estudios al respecto: no se olvida que es un óvulo donado pero me deja de importar porque es mi hijo y he hecho el vínculo".

8 ¿Insistir sin a penas opciones?

"El ginecólogo ofrece los datos reales, y trabajamos con la idea de que a veces hay que poner un límite, porque de lo contrario se ve perjudicada su salud física y mental y la de su pareja, y la economía. Se trata de poner límites y trabajar el duelo de la no maternidad.

Se trata de poner límites y trabajar el duelo de la no maternidad

Son duelos complicados porque se trata de aceptar que no van a formar una familia, de reubicar esa energía. Se trata de transitar ese duelo pero permitiéndose estar tristes".

9 El papel del hombre

"Les pedimos que acompañen emocionalmente y que no saben cómo ayudar, que le pregunta a su pareja qué necesita; que cuando haya cambios de hábitos saludables, los hagan los dos, por ejemplo si se trata de dejar de fumar, que se cuiden y hagan deporte".

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10 ¿Reconstruir la pareja?

"Muchas parejas se tienen que volver a reconstruir; todo ello depende de que se comuniquen, respeten, se permitan seguir avanzando en la vida, no paralizarlo todo por esto. Y que las relaciones íntimas no se conviertan en un método de reproducción. Hay parejas que dicen que esta vivencia les ha unido, porque el proceso es tan importante que se sienten más cercanos".