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Conducta humana

Psicológos coinciden: elegir sentarse en una esquina no implica ser una persona introvertida, sino que responde a una necesidad humana

El 73% de las personas prefieren sentarse en las esquinas cuando están disponibles

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Muchas personas sentadas dentro de un autobús.

Muchas personas sentadas dentro de un autobús. / MANU MITRU / EPC

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Elegir el asiento de la esquina en el transporte público, el cine o, incluso, en el propio sofá de casa es una decisión que a simple vista parece responder a una cuestión de comodidad y costumbres. Sin embargo, desde la psicología ambiental se ha estudiado por qué muchas personas tienden a ocupar siempre el mismo lugar y, especialmente, por qué los asientos en esquinas o rincones generan tanta preferencia.

Territorialidad y seguridad

Según el psicólogo Robert Gifford, profesor en la Universidad de Victoria (Canadá), este comportamiento está relacionado con la territorialidad, un mecanismo psicológico mediante el cual las personas ocupan espacios físicos que tienen un significado simbólico relacionado con la estabilidad y el orden social. El experto señala que las personas establecen sus espacios propios, que tienen una función de mantener la paz.

Además, un estudio de la Universidad de Leiden (Países Bajos) explica que sentarse siempre en el mismo sitio reduce la incertidumbre y genera una sensación de seguridad. Es por eso que muchas personas eligen sistemáticamente los extremos del autobús, la última fila del cine o las esquinas del sofá, ya que son posiciones que permiten vigilar mejor el espacio y limitar el contacto inesperado con otros individuos.

La sensación de tener la "espalda cubierta"

Por otro lado, el portal y blog de divulgación científica sobre la salud mental 'El Rincón de la Psicología' relaciona esta preferencia con la regulación emocional. Repetir asiento ayuda al cerebro a ahorrar energía mental, ya que, cuando una persona ya conoce un espacio, no necesita evaluar constantemente nuevas variables. Esto provoca una disminución de la carga cognitiva y aporta una sensación de familiaridad.

Un artículo de Taproot Therapy, una clínica de profesionales de la salud mental, también señala que los rincones generan un efecto psicológico de protección. Las esquinas producen una percepción de refugio porque reducen la exposición visual al resto de personas, lo que hace que el cerebro interprete estos espacios como espacios más seguros.

La marca y fabricante de muebles británica Distinctive Chesterfields añade en uno de sus estudios psicológicos que los asientos en la esquina generan la sensación de tener "la espalda cubierta", por lo que reduce el estado de alerta y favorece la comodidad, tanto física como psicológica.

Es una necesidad humana

La Asociación para la Ciencia Psicológica (APS, por sus siglas en inglés) explica que ocupar siempre el mismo sitio ayuda a las personas a definir su papel dentro de un grupo, como en aulas, oficinas o reuniones familiares. De hecho, indican que cambiar de asiento habitual puede generar en la persona incomodidad e, incluso, pequeñas reacciones de estrés.

Los expertos coinciden que este comportamiento no implica necesariamente ser una persona tímida o introvertida. En muchos casos responde a una necesidad humana de sentir control, previsibilidad y seguridad en los espacios compartidos.

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