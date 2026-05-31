Javier García Ruiz, psicólogo: "La amabilidad tiene que ser obligatoria en una pareja"

El ser humano es un animal social. Es por ello que la amabilidad; ser afable, generoso, considerado, es una cualidad muy apreciada y necesaria en cualquier entorno. Y para el psicólogo Javier García Ruiz, director del equipo Psicólogo Sevillano, esta es una condición que nuestra pareja debe tener sí o sí.

"Por si tus padres no te enseñaron esto, busca a alguien amable para enamorarte", empieza diciendo García Ruiz. "La amabilidad debería ser indispensable en tu pareja. De verdad que no quieres compartir la vida con una persona que sea divertida, exitosa, atractiva, sociable, pero poco amable".

Observar cómo trata a los demás

El psicólogo explica que, claro, "todo el mundo puede parecer amable al principio", aunque la verdadera amabilidad, dice, "va mucho más allá de que alguien te hable bien cuando todo va sobre ruedas. "Y no me vale eso de bueno pero conmigo si es amable, porque si es amable contigo pero no con el resto, entonces no es amable", dice García Ruiz.

Seguramente, esa persona esté actuando con amabilidad contigo simplemente "porque le gustas o porque quiera algo de ti", por eso resulta clave observar cómo trata a los demás, conocidos y desconocidos, cómo gestiona la frustración, cómo discute, cómo reacciona cuando no obtiene lo que quiere y cómo cuida el vínculo incluso cuando hay conflicto. Ahí es donde se ve el verdadero carácter de una persona, revela el psicólogo.

Es importante esto, ya que "en una relación siempre habrá momentos de conflicto, momentos en los que no le esté gustando esa versión de ti o en los que se le olvide que sois del mismo equipo". "Y ahí es cuando se va a notar lo amable que es de verdad, porque acabarás recibiendo el mismo trato que recibe el resto. Así que hazme caso, la amabilidad, la bondad así en general, tiene que ser obligatoria en una pareja. Si no está ahí, olvídate de que te quieran bien", sentencia García Ruiz.

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El Psicólogo Sevillano expone que la investigación sobre relaciones de pareja muestra que "la satisfacción en pareja (y el consecuente impacto en la felicidad individual) no depende solo de la atracción o de tener gustos en común, sino también de cómo nos sentimos tratados: si sentimos que la otra persona nos comprende, nos respeta, nos cuida y nos tiene en cuenta".