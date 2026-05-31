Una dosis única de psilocibina deja huella en el cerebro un mes después

Una sola dosis alta de psilocibina, el principio activo presente en algunas setas alucinógenas, puede dejar cambios detectables en el cerebro hasta un mes después de la primera experiencia psicodélica. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en Nature Communications, que ha analizado qué ocurre antes, durante y después de la administración controlada de esta sustancia en personas sin diagnósticos previos de salud mental y que nunca habían consumido psicodélicos.

El hallazgo no significa que la psilocibina “remodele” el cerebro de forma automática ni que pueda recomendarse su uso fuera de un contexto clínico o investigador, pero sí aporta nuevas pistas sobre por qué estos compuestos despiertan cada vez más interés en la investigación en salud mental.

Más introspección, mejor bienestar

El estudio incluyó a 28 voluntarios sin diagnósticos previos de salud mental. Todos recibieron primero una dosis muy baja de psilocibina, de 1 mg, sin efectos psicodélicos relevantes, y un mes después una dosis alta, de 25 mg. Los investigadores midieron la actividad cerebral durante la experiencia y también observaron el cerebro mediante resonancia magnética antes y después de cada sesión. Con la dosis alta detectaron un aumento de la llamada “entropía cerebral”. Dicho de otro modo: durante el efecto de la sustancia, el cerebro mostraba una actividad más compleja, más variada y menos previsible. Este cambio se asoció con una mayor capacidad de introspección al día siguiente y con una mejora del bienestar psicológico al cabo de un mes.

La parte más llamativa, pero también la que exige más prudencia, es la que apunta a posibles cambios en la sustancia blanca. Un mes después de la dosis alta, los investigadores detectaron alteraciones en algunos haces que conectan la corteza prefrontal con estructuras más profundas del cerebro, como el estriado y el tálamo. No se trata, por tanto, de un cambio visible en la “forma” externa del cerebro, sino de un posible cambio microscópico en sus vías de comunicación interna. Estas conexiones participan en funciones relacionadas con la regulación, la flexibilidad cognitiva y la integración de la información.

Droga psicodélica y mejora psicológica

Los propios autores advierten, sin embargo, de que esta señal es difícil de interpretar. Puede tener que ver con cambios en las fibras nerviosas, en la mielina —la capa que ayuda a transmitir los impulsos neuronales—, en la densidad de las conexiones o incluso en el líquido que rodea las células. Por eso, el estudio no permite afirmar, por sí solo, que la psilocibina provoque una neuroplasticidad beneficiosa demostrada. Lo que sí muestra es una posible relación entre la experiencia psicodélica intensa, algunos cambios en la actividad cerebral y determinadas mejoras psicológicas posteriores.

Los participantes también presentaron más flexibilidad cognitiva, más bienestar psicológico y más capacidad de introspección después de la dosis alta, pero no después de la dosis baja. Aun así, el trabajo tiene límites importantes: es exploratorio, tiene una muestra pequeña, incluye solo a personas sin diagnósticos previos de salud mental, no preregistró sus hipótesis principales y sigue un diseño en el que todos los participantes recibieron primero la dosis baja y después la alta. Más que una prueba definitiva, por tanto, el estudio abre una vía de investigación.

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Sugiere que lo que ocurre en el cerebro durante las primeras horas de una experiencia psicodélica podría ayudar a entender algunos cambios psicológicos posteriores. Pero todavía no resuelve la pregunta más delicada: cuáles de estos cambios son realmente terapéuticos, en qué personas, en qué condiciones y con qué riesgos.