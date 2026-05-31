El psiquiatra Enrique Rojas sobre el ayuno de dopamina: "No se trata de eliminar el placer, sino de volver a gobernarlo"

En los últimos tiempos, se ha viralizado una nueva práctica para reducir la ansiedad: el ayuno de dopamina. Este consiste en la abstinencia voluntaria del neurotransmisor que se encarga de transportar señales entre neuronas y de regular funciones vitales como el placer, la motivación, el aprendizaje y el control de movimiento. El propósito de esta práctica no es privarse a uno mismo de cosas que le hacen feliz, sino reducir los estímulos que generan satisfacción inmediata.

Así lo explica el psiquiatra Enrique Rojas: "El llamado ayuno de dopamina consiste en aprender a limitar ciertos estímulos y recuperar la capacidad de renunciar. No para vivir sin placer, sino para volver a dirigir la conducta con equilibrio y libertad", cuenta en una publicaciómn de Instagram. Según Rojas, esta es la clave para liberar nuestra mente de todo aquello que reclama atención inmediata y ofrece gratificación rápida, como pueden ser las pantallas, las notificaciones o los contenidos digitales.

Los grandes generadores de dopamina

Vivimos rodeados de miles de estímulos. El problema es que la mente se acostumbra a recibir recompensas fáciles sin esfuerzo alguno. El emprendedor estadounidense James Sinka lo reafirmó en una entrevista con 'BBC Mundo', donde expuso cuatro de los grandes generadores de dopamina: las redes sociales, la comida, la pornografía y las drogas. "Sabemos que los creadores de las redes sociales utilizan la mayor cantidad de estimulación posible para generar más dopamina", comentó.

A continuación, señaló que drogas como la marihuana son cada vez más potentes, que la pornografía es "extremadamente estimulante" y que –con la velocidad de internet disponible– hoy en día es más fácil para los usuarios y consumidores acceder a este tipo de contenidos; algo que a largo plazo puede provocar una tolerancia cerebral que reduzca la capacidad general para disfrutar de actividades comunes menos placenteras como socializar.

Reconfigurar el cerebro

Rojas recalca que el ayuno de dopamina "no se trata de eliminar el placer, sino de volver a gobernarlo". Asimismo, la psiquiatra y autora del libro 'Dopamine Nation', Anne Lembke, expone que esta práctica reprograma las vías de recompensa del cerebro en apenas 30 días. No obstante, no funciona de la misma forma en todas las personas: "Lo que yo he hecho durante 20 años al trabajar con personas adictas a ciertas conductas o sustancias es un ayuno de dopamina diferente".

"No les pido que se abstengan de todas las experiencias que les causan placer, pero les pido que identifiquen esa conducta o sustancia en particular con la que tienen problemas", explica. Lo que propone Lembke es seguir el ayuno de forma indirecta: estimular primero el dolor a partir del ejercicio o de tareas que implican un gran esfuerzo, para que luego el cerebro te recompense con más dopamina. "Es como pagar por adelantado", concluye la experta.