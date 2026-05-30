La neurocientífica Nazareth Castellanos: "No vemos las cosas como son, sino como somos"

La neurociencia es aquella disciplina que estudia el sistema nervioso, compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras –las popularmente conocidas como neuronas– en todo el cuerpo, según la definición del Instituto Nacional Eunice Kennedy Shriver de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD).

Los neurocientíficos estudian el sistema nervioso a varios niveles, aunque todos ellos coinciden en investigar cómo se desarrolla y funciona este sistema, así como los trastornos y enfermedades que causan problemas al crecimiento o funcionamiento del sistema nervioso.

Dentro de nuestro país, Nazareth Castellanos es una de las neurocientíficas más destacadas. Directora de investigación del laboratorio Nirakara (Madrid), ocupa la cátedra extraordinaria de 'Mindfulness' y ciencias cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Nazareth Castellanos, licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia. / Albert Soler / DDG

'En la Ventana'

La investigadora fue entrevistada el pasado sábado día 16 en el programa 'La Ventana' de la cadena SER. Castellanos explica que el cerebro interpreta la realidad mezclando memoria, emociones y experiencia personal antes incluso de que seamos conscientes de ello.

La neurocientífica asegura que "no vemos las cosas como son, sino como somos", afirmación la cual se respalda tras una explicación científica.

Del ojo al tálamo

En primer lugar, Castellanos explica que una imagen llega al ojo, pasa por el nervio óptico, y alcanza el tálamo. El tálamo está situado en el centro del encéfalo y filtra la información que recibe. Esta estructura redirige las señales sensoriales y motoras a las áreas correspondientes de la corteza cerebral para su correcto procesamiento, según el Instituto Nacional del Cáncer (NIH).

Cuando esa información, captada por el ojo, llega al tálamo, inicia un recorrido por estructuras vinculadas a la memoria, donde intervienen las experiencias previas, los conocimientos y los lugares en los que la persona ya ha estado, explica Castellanos.

Después de su paso por la memoria, la información se traslada también al contenido emocional de cada persona, es decir, la forma en la que esta interpreta lo que está viendo. Ambos procesos siguen sucediendo "en las profundidades" del cerebro (el tálamo), por lo que el ser humano aún no es consciente de ello, afirma la neurocientífica.

Haces tuyo lo que capta el ojo

Cuando la información ya ha sido filtrada por esta estructura central del cerebro, y redirigida a la memoria y el contenido emocional, llega a la corteza cerebral, la capa externa del encéfalo y conocida como materia gris. Es en ese momento en el cual la persona es consciente de ella, ya que ya ha sido procesada completamente.

Al llegar a la consciencia, entonces la persona decide si esa imagen le gusta o le desagrada, o si le recuerda a otra experiencia previa.

Esto sucede porque la información que ha captado el ojo "la has hecho tuya. Esa imagen que ha llegado a tus ojos se ha ‘Nazeado’, se ha hecho mía", explica Castellanos haciendo referencia a su nombre.

Por lo tanto, aunque dos personas reciban la misma información, esta será procesada de distintas formas, ya que la experiencia de cada uno es diferente.

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