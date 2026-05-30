José Abellán, médico e investigador, sobre la relación de los adolescentes con las redes sociales: "El uso intensivo de Instagram se asocia con trastornos de la conducta alimentaria"

Hay una red social que aparece una y otra vez en las investigaciones sobre salud mental adolescente. Y a diferencia de lo que muchos pensarán, esta vez no se trata de TikTok.

El doctor José Abellán, cardiólogo, ha participado en un estudio encabezado por el investigador José Francisco López Gil en el que analizan una muestra de centenares de adolescentes que apunta directamente a Instagram como la plataforma con un vínculo más claro con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Los datos invitan a replantear de raíz qué están consumiendo los más jóvenes cada vez que desbloquean el móvil.

Instagram y TCA: ¿qué dicen las estadísticas?

El estudio puso bajo la lupa el comportamiento digital de 653 chicos y chicas en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y TikTok, buscando rasgos de adicción y síntomas compatibles con TCA. La conclusión es contundente: a mayor uso intensivo de redes, mayor riesgo. En palabras del propio investigador, lo que encontraron fue que "tanto el uso alto de redes sociales como la adicción a redes sociales se asoció de manera estadísticamente significativa a comportamientos compatibles con trastornos de la conducta alimentaria".

Pero hay un matiz que cabe destacar: no todas las plataformas pesan igual. Instagram destaca por encima del resto como la red más vinculada a estos comportamientos de riesgo. Así lo subraya el doctor en un vídeo compartido a través de su perfil: "Lo que asociaba comportamientos compatibles con trastorno de la conducta alimentaria no era simplemente la adicción a redes sociales, sino el uso especialmente de Instagram".

La trampa de los filtros y la idealización del cuerpo en la pantalla

¿Por qué Instagram y no otra? La respuesta está se encuentra en el diseño de la propia aplicación. La plataforma empuja a una comparación social constante con cuerpos retocados, filtrados y editados hasta el último píxel. Y los adolescentes, en plena construcción de su identidad, son el grupo más expuesto a esa distorsión.

Abellán lo resume de la siguiente manera: "Esa idealización del cuerpo y la comparación social hacia lo que nos aparece en la pantalla, el uso de filtros que es absolutamente ahora mismo universal y demencial". Además, advierte de algo que muchos pasan por alto: el problema no son solo los anuncios o las celebridades clásicas, sino los propios creadores de contenido que muestran una versión imposible de la realidad, una vida que no existe fuera del 'feed'.

Examen de conciencia

El estudio identifica varios indicadores de alarma que cualquier familia debería conocer: modificación del estado de ánimo según el uso del móvil, conflictos derivados de las redes y dependencia emocional de la validación digital. Todos ellos aumentan el riesgo de desarrollar un TCA en una etapa especialmente vulnerable.

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Lejos de señalar solo a los demás, el doctor se incluye a sí mismo en el llamamiento, como divulgador con presencia en redes. Su mensaje parte de la siguiente confesión: "Los influencers o modelos a seguir no mostramos la realidad de nuestro día a día (...) el día a día es mucho más feo de lo que se ve en redes sociales y eso tenemos que tenerlo muy claro". Y añade un último foco rojo: el anonimato como gasolina del odio, que convierte cualquier comentario destructivo en un posible detonante para un adolescente con la autoestima ya tocada.