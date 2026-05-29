Antonio Ríos, psicoterapeuta: "Hay que negociar con los adolescentes el uso del móvil y quitar el router si incumplen las normas"

El experto presenta su libro "La travesía de la adolescencia: manual de supervivencia", el tercero de una saga sobre esta compleja edad del ser humano sobre la que ya ha publicado las obras "Adolescentes en casa. ¡5 años de trincheras!" y "¡La adolescencia se termina!" (todos ellos con Plataforma Editorial).

¿Qué encontrarán los padres en este nuevo libro sobre la adolescencia?

Lo he querido plantear como un manual de supervivencia para padres y madres con hijos adolescentes. Porque la adolescencia es una travesía inevitable para todas las familias. Si tienes hijos, antes o después tienes que pasar por un periodo de unos cinco o cinco años y medio que se llama adolescencia y que es una etapa muy peculiar, porque no se parece a ningún otro ciclo evolutivo del ser humano. El libro explica cómo prepararse para esa travesía, qué terrenos te vas a encontrar y qué herramientas necesitas para atravesarla. Hay un capítulo sobre cómo prepararse individualmente, cómo hacerlo en pareja, cómo afrontar esta etapa si los padres están separados o si existen nuevas parejas e hijos de otras relaciones. También hablo de herramientas prácticas, de situaciones de urgencia y de cómo acompañar el final de la adolescencia.

¿Cuál es el error más frecuente que cometen hoy los padres con los hijos adolescentes?

La sobreprotección, sin ninguna duda. Llevamos veinte o veinticinco años de una sobreprotección brutal. Se les facilita todo, se les da todo y no se les educa en tolerar la frustración ni en el esfuerzo. Los chavales tienen muy poca tolerancia a la adversidad porque no se les ha enseñado a persistir, a perseverar o a crecerse ante las dificultades. Entre los padres y la sociedad hemos creado un contexto en el que, ante la mínima dificultad, muchos abandonan. También se ha difuminado mucho la educación en la disciplina, el orden y las responsabilidades. Otro problema importante es que muchos padres se han convertido en colegas de sus hijos, como ha pasado en la educación con algunos profesores.

Llevamos veinte o veinticinco años de una sobreprotección brutal. Se les facilita todo, se les da todo y no se les educa en tolerar la frustración ni en el esfuerzo

Normas

¿Qué consecuencias tiene eso?

Que el hijo se queda sin padre o sin madre. Si tú te haces amigo de tu hijo, él pierde su figura de referencia. Tú eres quien más quiere a tu hijo, pero también quien tiene que poner límites, normas y responsabilidades. Yo muchas veces les digo a los padres que son los entrenadores para la vida de sus hijos. Tienen que prepararlos para sobrevivir y afrontar las dificultades. Si tú te haces colega y amigo de tu hijo, se queda sin padre o sin madre. Se queda huérfano. Tú eres el padre, eres la madre, el progenitor, la figura de referencia. Eres el que más quieres a tus hijos y el que más le amargas la vida a tus hijos. Y esto se lo digo muchas veces a ellos en consulta. ¿Qué significa amargar la vida? Que no les da todo, no les concedes todo, no les permites todo, y les pones normas, límites y responsabilidades. Muchos padres no están entrenando a sus hijos para eso, simplemente intentan que pasen la etapa sin conflictos.

Si tú te haces colega y amigo de tu hijo, se queda sin padre o sin madre. Se queda huérfano

¿Por qué cree que ocurre esto?

Hay varias explicaciones. Algunos padres fueron educados con muchísima exigencia y ahora, como efecto rebote, dicen: “Yo a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve”. También hay padres que tienen miedo a que sus hijos no les quieran si ponen límites. Esto se ve mucho en padres separados. Si un progenitor es más exigente y el otro más permisivo, el adolescente tiende a preferir al que le facilita más la vida. Muchos padres terminan cediendo por miedo a perder el vínculo afectivo con sus hijos.

Internet

¿Qué impacto ha tenido la irrupción de internet y las redes sociales?

Desde 2005, y especialmente tras la pandemia, el móvil y las redes sociales se han convertido en un elemento nocivo y tremendamente perturbador para los adolescentes y para la convivencia familiar. Yo les digo a los padres que cuando entra un móvil en casa, muchas veces se rompe el equilibrio familiar, la armonía. Hay adolescentes a los que les transforma aunque solo estén media hora con él: se ponen agresivos, violentos y pierden la conexión con la familia, los aísla y segrega. Hay otros que pueden usar el móvil bastante y no alterarse demasiado, pero en un porcentaje altísimo sí existe una perturbación emocional y relacional muy importante.

¿Cuál es su recomendación al respecto?

Primero, retrasar lo máximo posible la llegada del móvil. Antes de la Secundaria, antes de los 12 o 13 años, no deberían tener móvil propio, y sin embargo, se los regalan para la primera comunión. Que tengan móvil a los 10 años es una negligencia de los padres porque es un elemento pernicioso en la vida de su hijo. Y cuando llegue, debe haber una negociación, normas claras y un contrato previo con unas cláusulas, y nunca datos ilimitados. Los padres tienen que poder supervisar el dispositivo, saber las claves y poder acceder al móvil, hacer un control parental y establecer consecuencias si no se cumplen las normas. Ellos por tener un móvil firman todo lo que haga falta. El problema es que muchos padres no sostienen los límites. Si el contrato dice que el móvil se retira cuando no se cumplen las normas, hay que retirarlo. Y no pasa nada. Y más que quitarles el móvil de las manos porque pueden desarrollar un ataque de ira, recomiendo quitar el router de casa y ni wifi ni nada. Los padres muchas veces no soportan la presión de un hijo ante el móvil y ahí está el fallo. En Australia ya están prohibiéndolo hasta los 16 años. Esto aquí ahora, con hijos de 8 o 10 años para arriba, no va a ser posible pero con los que nacen ahora, sí.

Que tengan móvil a los 10 años es una negligencia de los padres porque es un elemento pernicioso en la vida de su hijo

Salud mental

¿Afecta directamente a la salud mental?

Estamos viendo más ansiedad, más depresión y muchísimos problemas de autoestima. Las redes sociales generan comparaciones constantes. Nadie sube una foto en la que salga mal, todo es postureo, éxito y felicidad. El adolescente todavía no tiene una capacidad crítica madura y se cree lo que ve. Ven influencers con coches, chalets y dinero aparentemente conseguido sin esfuerzo, y eso transmite una idea completamente falsa de la vida. Además, la sociedad tampoco está educando en el esfuerzo. Hemos bajado mucho el nivel de exigencia educativa y eso se nota. Muchos jóvenes llegan a la universidad o al mundo laboral con muy poca capacidad de sacrificio y muy poca tolerancia a la frustración.

Usted habla mucho de “entrenar para la vida”.

Sí, porque creo que ahí está el verdadero problema. Los hijos reciben formación académica, idiomas, informática… pero muchas veces no se les prepara emocionalmente para afrontar problemas normales de la vida. Una ruptura sentimental, un conflicto con amigos o una decepción son situaciones normales en la adolescencia, pero muchos no tienen herramientas para gestionarlas. Y eso genera muchísima fragilidad emocional. Yo veo cada vez más adolescentes y jóvenes muy débiles emocionalmente, muy vulnerables ante la adversidad. No digo que sean la mayoría, pero sí un porcentaje importante.

Autolesiones

Ha aumentado el número de autolesiones e intentos de suicidio...

Sí, claramente. Las autolesiones, sobre todo cortes en brazos o piernas, son cada vez más frecuentes. Muchas veces son mecanismos para ansiedad o frustración. Y además hay contenidos en redes sociales que incluso fomentan este tipo de conductas. Algunos adolescentes me han contado en consulta que encuentran vídeos donde les explican cómo hacerse daño. Es una situación muy seria. Por eso insisto tanto en que la salud mental no consiste solo en tratar patologías, sino en preparar emocionalmente a los hijos para afrontar las dificultades de la vida.

¿Cómo pueden recuperar la autoridad los padres sin caer en el autoritarismo?

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No se trata de pasar del permisivismo al autoritarismo. Hay que aprender a escuchar, comunicarse y negociar. Yo trabajo mucho eso con las familias. Los adolescentes necesitan normas y límites, pero también sentirse escuchados. Hay que negociar acuerdos, aunque sepamos que no siempre se van a cumplir al cien por cien. Si consigues que se cumplan en un 60 o un 70 %, ya es mucho mejor que una imposición constante.