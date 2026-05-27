Los científicos coinciden: leer, escuchar música y visitar museos son hábitos que ayudan a frenar el envejecimiento

Salir de la rutina es fundamental si lo que buscas es rejuvenecer, estimular la creatividad y darle un respiro a tu mente. Al menos eso es lo que dice la ciencia. Una investigación de la University College London, publicada en la revista 'Innovation in Aging', ha demostrado que las personas que llevan a cabo regularmente actividades artísticas y culturales envejecen de forma más lenta. Más concretamente, disfrutar de una actividad de este tipo una vez por semana puede promover un envejecimiento un 4% más lento de lo habitual.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores recogieron y analizaron -mediante una encuesta- las muestras de sangre y los hábitos de vida de 3.556 adultos. El objetivo era estudiar los llamados 'relojes epigenéticos', unos indicadores biológicos que permiten calcular el nivel de envejecimiento de un cuerpo a partir de los cambios químicos en el ADN. El resultado fue sorprendente: cuanto más frecuente y variada era la participación en actividades culturales, más joven parecía la persona.

La cultura contra el deterioro

La profesora Daisy Fancourt, autora principal del citado estudio, asegura que esta investigación es una muestra del "impacto de las artes en la salud a nivel biológico". Según cuenta, cada actividad puede aportar estímulos diferentes -emocionales, cognitivos, sociales y físicos-, que a su vez pueden ayudar al organismo a protegerse de su propio deterioro, así como del estrés y la inflamación. Estos dos últimos factores están estrechamente relacionados con el envejecimiento prematuro y las enfermedades cardiovasculares.

Hasta hace poco, se valoraba que las personas, aun estando de vacaciones, estuvieran disponibles para atender asuntos imprevistos. Pero, como indica un artículo publicado en el portal del grupo hospitalario QuirónSalud, "hoy en día no es así, prevalece la idea de la necesidad de un periodo de vacaciones con la mente en blanco, para poder volver al trabajo y a la rutina diaria con energía renovada". Tener un descanso puede mejorar no solo tu creatividad, sino tu productividad.

Actividades para salir de la rutina

Teniendo esto en mente, a continuación puedes encontrar seis actividades que puedes realizar para salir de la rutina: