Salud mental
Los científicos coinciden: leer, escuchar música y visitar museos son hábitos que ayudan a frenar el envejecimiento
Llevar a cabo actividades culturales también ayuda a mejorar la creatividad y la productividad
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Salir de la rutina es fundamental si lo que buscas es rejuvenecer, estimular la creatividad y darle un respiro a tu mente. Al menos eso es lo que dice la ciencia. Una investigación de la University College London, publicada en la revista 'Innovation in Aging', ha demostrado que las personas que llevan a cabo regularmente actividades artísticas y culturales envejecen de forma más lenta. Más concretamente, disfrutar de una actividad de este tipo una vez por semana puede promover un envejecimiento un 4% más lento de lo habitual.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores recogieron y analizaron -mediante una encuesta- las muestras de sangre y los hábitos de vida de 3.556 adultos. El objetivo era estudiar los llamados 'relojes epigenéticos', unos indicadores biológicos que permiten calcular el nivel de envejecimiento de un cuerpo a partir de los cambios químicos en el ADN. El resultado fue sorprendente: cuanto más frecuente y variada era la participación en actividades culturales, más joven parecía la persona.
La cultura contra el deterioro
La profesora Daisy Fancourt, autora principal del citado estudio, asegura que esta investigación es una muestra del "impacto de las artes en la salud a nivel biológico". Según cuenta, cada actividad puede aportar estímulos diferentes -emocionales, cognitivos, sociales y físicos-, que a su vez pueden ayudar al organismo a protegerse de su propio deterioro, así como del estrés y la inflamación. Estos dos últimos factores están estrechamente relacionados con el envejecimiento prematuro y las enfermedades cardiovasculares.
Hasta hace poco, se valoraba que las personas, aun estando de vacaciones, estuvieran disponibles para atender asuntos imprevistos. Pero, como indica un artículo publicado en el portal del grupo hospitalario QuirónSalud, "hoy en día no es así, prevalece la idea de la necesidad de un periodo de vacaciones con la mente en blanco, para poder volver al trabajo y a la rutina diaria con energía renovada". Tener un descanso puede mejorar no solo tu creatividad, sino tu productividad.
Actividades para salir de la rutina
Teniendo esto en mente, a continuación puedes encontrar seis actividades que puedes realizar para salir de la rutina:
- Redescubre tu lado creativo: muchas veces, dejamos de lado nuestra creatividad por falta de tiempo, pero dedicar un rato a actividades artísticas puede resultar muy relajante. No es necesario ser un experto para disfrutar de los colores y las formas, también puedes dejarte llevar por la inspiración. Del mismo modo, puedes dar forma a tus pensamientos a través de la escritura o personalizar y crear objetos con materiales reciclados.
- Activa tu cuerpo y mente: el movimiento es esencial para mantenernos saludables y con energía. Aunque ir al gimnasio no sea la prioridad, hay muchos ejercicios que pueden hacerse desde casa -o en el exterior-, como el yoga y la meditación, muy útiles de cara a mejorar la flexibilidad; el baile, si lo que buscas es liberar tensiones y mejorar tu estado de ánimo a través de la música; o rutinas de ejercicios para mejorar la condición física sin necesidad de equipamiento.
- Descubre placeres gastronómicos: puedes elegir una cultura que te interese e intentar cocinar un plato típico de un país. También puedes darle un giro a tus recetas, añadiendo ingredientes inesperados, o bien, preparar postres que nunca hayas probado. Cocinar con calma y disfrutando del proceso te permitirá relajarte y saborear algo hecho por ti mismo.
- Organiza una sesión de cine: transforma tu salón en un cine personal y prepara una selección de películas y series que tengas pendiente. Para volverlo más interesante, puedes invitar a familia o amigos, preparar 'snacks' caseros -palomitas, nachos con guacamole, humus- y elegir un género temático -suspense, comedia, clásicos-. Esta es una forma muy sencilla y divertida de transportarte a otros mundos.
- Aprende algo nuevo: las aplicaciones y los cursos en línea pueden ayudarte a mejorar o empezar a aprender un nuevo idioma. Si lo que te apasiona, en cambio, es la música, puedes sumergirte en nuevas melodías o aprender desde cero asistiendo a clases.
- Dedica tiempo al autocuidado: muchas veces olvidamos la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Crear un espacio de bienestar en tu casa te ayudará a sentirte más equilibrado. Puedes darte un baño relajante, aplicarte una mascarilla o disfrutar de un automasaje como si estuvieras en un spa o si no, puedes encontrar un libro que te motive y desconectar.
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