El Govern inyecta 15 millones más al Pacte Nacional de Salut Mental en los presupuestos

El proyecto de presupuestos prevé unos 589 millones de euros dedicados a diferentes políticas en favor de la salud mental. Aparte, se destinan 25 al Pacte Nacional de Salut Mental, un organismo que depende de Presidencia y que se encarga de 'motivar' a todos los Departamentos para que tomen medidas en favor del bienestar emocional y la salud mental de forma transversal. Estos 25 millones -de los cuales 10 ya han sido avanzados- se dedicarán fundamentalmente a Educación, así como a políticas sociales y a Salud.

Según fuentes del Govern, la prioridad en los pocos meses del 2026 en que el presupuesto entre en vigor -cosa que obliga a las 'conselleries' a priorizar pero, al mismo tiempo, a gastar para poder seguir pidiendo el mismo dinero el próximo año- se va a centrar en la salud mental infantil y juvenil.

Así, en cuanto a Educación (que se llevará más de 4 millones de euros del Pacte), la idea es conseguir reforzar la detección precoz de neurodivergencias en la primera escolarización de 0 a 3 años mediante el refuerzo de las EAP, los Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica. También se persigue incrementar, tal como avanzó EL PERIÓDICO, las aulas integrales de apoyo, que se destinan a estudiantes con algún tipo de necesidad especial durante un tiempo limitado.

Otros objetivos en el ámbito educativo es ampliar la educación emocional al conjunto del alumnado. Y trabajar en la protección de los docentes, ante el aumento de casos de agresiones o de actitudes violentas hacia los profesores.

Cambio de mirada laboral

En cuanto al Departament de Drets Socials, el reto pasa por la creación de más plazas para personas con trastornos, y trabajar en el ámbito prelaboral para garantizar una mayor atención a estas personas que requieren de un apoyo adicional. El Parlament está tramitando la llamada 'llei de suports', que representa la adaptación del marco estatal ya existente, que transforma la antigua perspectiva de la 'incapacitación' y refuerza la autonomía de las personas como prioridad, más allá de que requieran de apoyo por parte de entidades de apoyo psicosocial.

Otra de las prioridades pasa por transformar la actual idea del apoyo laboral (empresas que incorporan a personas con algún tipo de discapacidad, los llamados Centres Especials de Treball) por el de una mayor autonomía, en función del tipo de necesidad de cada persona.

Termómetro a la salud mental

Finalmente, la ejecución de los presupuestos en el Pacte Nacional va a servir, probablemente, para que este año se presente el Observatorio de la Salud Mental. Se tratará de un nuevo organismo que recogerá todos los indicadores (probablemente más de 100) relacionados con la salud mental, para ver su evolución a lo largo del tiempo y constatar si existen mejoras.

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Los indicadores recogerán tanto los datos de salud de la población, como la experiencia vivida por parte de las personas con trastornos mentales, así como datos relativos al número de profesionales por habitante, y finalmente el impacto y los resultados de las políticas públicas. Los indicadores no solo se centrarán en salud sino en condiciones sociales como la pobreza, la vivenda o el empleo.