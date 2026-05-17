El consultorio de Rosa Rabbani
Rosa Rabbani, psicóloga: "Darse un tiempo en la pareja puede ser útil, pero se necesita una hoja de ruta"
De la mano de Rosa Rabbani, psicóloga especialista en el mundo de la pareja, abordamos una consulta sobre la decisión de darse un tiempo: "Hace dos meses mi pareja y yo decidimos darnos un tiempo, y aunque al principio entendí que podía ser necesario para aclararnos; ahora siento mucha incertidumbre porque para mí han sido dos largos meses y para ella a penas han pasado dos meses; lo que más me desconcierta es verla bien, haciendo su vida por separado, con aparente normalidad, mientras yo sigo esperando sin saber realmente qué significa esta distancia ni qué lugar ocupo ahora en su vida. No sé hasta qué punto debo seguir respetando este proceso o empezar a asumir que quizás la relación se está rompiendo".
-Como teme esta persona, ¿darse un tiempo es un síntoma de que ya no hay nada que hacer o puede ser útil?
-No, darse un tiempo es una opción que en determinadas situaciones y momentos, puede ser una buena estrategia. Las personas no vivimos las cosas como blancas o negras, a veces necesitamos aclarar cosas, pensar. Lo más importante de darse un tiempo es que no significa sentarse a ver pasar los días. Así no conseguirás lo que querías. Hay tres condiciones básicas para que realmente este tiempo pueda ser útil.
-¿Cuál es primera?
-La primera es consensuar de cuánto tiempo estamos hablando. ¿Un mes, un año? Esto genera muchos malentendidos. La consulta de esta persona refleja esto: a uno dos meses le parece mucho tiempo y a la otra persona cree que solo son dos meses. Seguramente, porque uno dio por sentado que el tiempo sería mucho más. Por tanto, los dos debemos tener la misma idea sobre el tiempo.
-¿La segunda condición cuál es?
-Debemos asegurarnos de que tenemos un propósito consensuado. Te das un tiempo para conseguir una cosa, pero esta cosa puede ser muy diferente en uno y en otro.
-Podemos llegar al extremo de que uno crea que es darse un tiempo... para dejar la relación
-Exacto. Uno de los dos no sabe si quiere seguir o no y quiere aclarar sus ideas. Y el otro tiene claro que no quiere esta relación pero no está seguro de si será capaz de sobrevivir sin el otro, o no. Pero si queremos aclarar ideas o si queremos comprobar cómo será una separación, no haremos lo mismo, son dos objetivos distintos.
-Puede ser que haya quien no se atreva a dar el paso de separarse...
-Muchísimas veces. Darse un tiempo, en muchas ocasiones, cuando no se hacen estos deberes o cuando cuesta mucho hacerlos, es casi un eufemismo para no llamarle ruptura. Y dicen 'nos hemos dado un tiempo'. Pero hay casos en que darse un tiempo es útil.
-¿Y el tercer deber, cuál es?
-Debes tener un plan de trabajo. Cuando tienes un proyecto, te das un tiempo, sabes lo que quieres, pero necesitas un itinerario, un paso número uno, número dos...
-¿Las parejas lo hacen?
-Cuando se lo explico a las parejas, les explota la cabeza
-Quizás porque parece extraño en una pareja, se dice muchas veces que todo ha de fluir
-Sí, se considera un contrasentido. Pero si con tu pareja te das un tiempo y no haces nada, espera a ver si esto se soluciona. Es imposible, no es de lógica. Puedo entender que, con la idea del fluir y el romanticismo, un plan de trabajo parece más del ámbito profesional. Pero en el ámbito personal también tenemos muchos objetivos y los perseguimos cubriendo una serie de condiciones elementales.
-¿Qué sería un plan de trabajo?
-Por ejemplo, en una pareja en la que la conflictividad es altísima, es bueno que se den dos semanas sin hablar. Para bajar el nivel de tensión, porque a la que uno abre la boca estalla la Tercera Guerra Mundial. Después, podemos consensuar que durante las dos semanas siguientes nos llamaremos una vez a la semana para saber cómo estamos mutuamente, pero sin entrar en temas polémicos, porque todavía no es el momento. Son conversaciones a veces elementales. Y luego dos semanas en que nos podemos encontrar, tomar un café juntos. Recomiendo que sea fuera de casa. Hablar de lo que sea, todavía sin entrar en temas polémicos -y esto es complicadísimo- y después en algún momento, una vez hemos bajado la tensión, hablar de todo pero además consensuando un tema que sea difícil pero con unas condiciones: si sube la tensión lo dejaremos...
-Está todo pautado
-Es exactamente lo mismo que tienes en la cabeza cuando te planteas cualquier otro proyecto. Tienes una hoja de ruta.
-¿Y lo que motive la crisis de pareja, ya sea económico, familiar, sexual... se deja para el final?
-No, tras un período de tiempo, poco a poco, con ensayo y error y herramientas que no has tenido hasta ahora. De lo contrario volverás a hacer lo mismo que antes. Y cuando partimos de una crisis importante, contar con acompañamiento profesional ayuda bastante, pero la hoja de ruta nos la podemos hacer.
-¿Durante este período se pueden tener relaciones con otras personas?
-Diría que no, porque la relación no se ha roto.
-Este es otro tema...
-Importantísimo. Y esto necesitas consensuarlo. ¿Se ha acabado la relación? No. Nos hemos dado un tiempo para hablar. Otras personas lo entiende en estos términos (poder ir con otras personas). Si no lo concretamos, no se sabe, y genera muchos conflictos.
-¿Por ejemplo?
-Una pareja a la que estoy atendiendo, son dos jóvenes que rompieron la relación y la han retomado. Ha habido varias rupturas. Cad vez que ha pasado, él ha tenido otras parejas. Pero en la última ruptura, ella ha tenido una pequeña aproximación a un chico. ¡Y ha sido la debacle! Él se lo ha tomado fatal, y él lo había hecho.
-Es lo de la doble vara de medir
-Aquí hay un tema de reciprocidad.
-¿Qué pasa cuando la pareja se toma un tiempo y hay hijos por medio? ¿Cómo se les dice?
-Debemos tener en cuenta todas estas cuestiones. La de los hijos es clave, pero no imposibilita darse un tiempo, pero hemos de organizar una logística. Y se les explica según la edad. A partir de cierta edad, lo mejor es ser honestos, ser sinceros y explicarlo entre los dos y en un lenguaje que un niño de seis o diez años pueda entender.
-Pero los niños quieren las cosas muy claras
-Es verdad, las quieren muy claras porque si no hacen cábalas. Pero son capaces de captar muy bien, son mucho más inteligentes y entienden muchas más cosas de las que nos creemos. Son mucho más listos, pero damos por supuesto que hay cosas que no las van a entender. A cierta edad, un niño o una niña puede entender qué es darse un tiempo, qué es una ruptura y qué es estar en pareja. Somos la pareja los que debemos tenerlo claro para poderlo trasmitir de forma clara y que no descoloque a los niños.
-¿Qué pasa cuando acaba el tiempo que se ha dado la pareja?
-Muchas veces acaba el tiempo, hemos hecho los deberes, un esfuerzo muy grande, pero al final no hay una respuesta. Esto, en sí mismo, es una respuesta. Si la finalidad era aclarar las ideas de si queremos continuar juntos o no, nadie quiere estar con alguien que no sabe si quiere estar contigo...
-Esto lo dice una amiga mía: 'si no lo tienes claro, es que no quieres'.
-Es exactamente esto lo que quiero decir, pero esto es muy difícil de ver, porque para la gran mayoría de parejas una ruptura es un gran problema. Nos cuesta captar el mensaje fruto del tiempo que nos hemos dado.
-Porque íntimamente sí sabes la respuesta
-Pero incluso de cara a nosotros mismos nos cuesta reconocer que si no hemos aclarado que queremos volver a estar juntos, la respuesta está clara: significa que no podemos tirarlo adelante. Pero asumir esto tiene su punto de dificultad.
-Podríamos hablar de ello un día, asumir la ruptura
-Sí, muy bien.
