Iñaki Lorenzo, psicólogo: "La diabetes no debe limitar tu proyecto de vida. Hay fórmulas para que no te lo estropee"

¿Cómo de interrelacionadas están la diabetes y la psicología?

Parece que no, pero sí. La diabetes es una enfermedad crónica que no solamente tiene una repercusión biológica o fisiológica, sino que tiene una muy grande en el estilo de vida: en cambio de hábitos, en gestión del día, al incorporar nuevas rutinas bastante estrictas… Y además, la diabetes por sí misma es una de las enfermedades que más exige del propio paciente. Tiene que estar constantemente tomando decisiones para gestionarla, porque buena parte del tratamiento tiene que ver con la alimentación, el ejercicio, el estilo de vida... Imagínate que estás comiendo unas lentejas muy ricas. Dices: «¿Me echo otro cazo de lentejas o no?» Eso va a afectar directamente. Son decisiones que tienes que tomar en función de cómo esté el azúcar en ese momento y otros muchos factores, pero no vas a preguntárselo al profesional. Con lo cual, tienes que aprender mucho sobre diabetes para poder tomar decisiones. Eso repercute en la presión que tienes en el día a día.

Están obligados a ser responsables.

Claro. Y, además, todo repercute mucho en tu salud. Y en este mundo occidental donde todo se desarrolla delante de un plato o de un vaso, tienes que aprender a gestionarlo adecuadamente.

Siete de cada 10 personas con diabetes se sienten estigmatizadas. ¿Cómo puede ser eso?

La realidad es que el estigma en diabetes está muy extendido. Cuando les preguntas por esto, te dicen: «Es que, claro, todo el mundo se ve con derecho a preguntarte, a meterse en tu vida con preguntas como '¿Qué estás comiendo?', '¿Ya puedes comer eso?'». Juicios de valor y cosas que a otras personas no le dirías. A una persona obesa, por ejemplo, no va todo el mundo diciéndole «¡Qué gordo estás!», pero todo el mundo se siente con la capacidad de opinar sobre la diabetes. Además de eso, a nivel social se entiende la diabetes como una enfermedad muy limitante, cuando en realidad no es tan limitante si aprendes a gestionarla. Aunque cada vez menos, eso tiene repercusión directa en situaciones laborales. Si te contratan como eventual, por ejemplo, hay muchas personas que tienden a secuestrar la información de que tiene diabetes para evitar que suponga un detrimento a la hora de renovar. Ocho horas en un trabajo donde nadie sabe que tienes diabetes es una situación de riesgo. No todo el mundo, pero se da.

¿Y todas las personas con diabetes necesitan pasar por el psicólogo?

No. Sí que es verdad que hay una prevalencia mayor que en la población general en trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, en ansiedad y en depresión. Hay que estar atentos a eso, pero no todos, ni mucho menos, van a sufrir un trastorno mental. Sin embargo, hay circunstancias a lo largo del recorrido de la diabetes en las que conviene contar con un profesional de la psicología que pueda ayudar en ese momento puntual como en el diagnóstico; cuando una persona se ve sobrepasada por la diabetes —se llama distrés por la diabetes—; cuando, en la diabetes tipo 2 se pasa al tratamiento con insulina; o cuando aparece alguna complicación a la diabetes —retinopatía, nefropatía...—. No todos necesitan tratamient, peroo que en determinados momentos conviene contar con ayuda.

Si tiene también algún trastorno de depresión o ansiedad, aunque no tenga que ver con la diabetes, le puede repercutir en la diabetes, ¿no?

Sí. Todos los estudios demuestran que, por un lado, hay más prevalencia de estos trastornos entre las personas con diabetes, Por otro lado, es verdad que cuando uno tiene un trastorno de ese tipo repercute también en la calidad del compromiso con su propia diabetes. Es decir, cuando uno está mal emocionalmente, eso va a repercutir en la gestión de su diabetes y, cuando uno está mal en la gestión de su diabetes, repercute a nivel emocional. Es de doble dirección.

¿Alguna recomendación en general que lance al colectivo de personas con diabetes?

Creo que la más importante es entender que la diabetes no debe limitarles en lo que es su proyecto de vida. La pregunta a hacerse no es «¿Qué me deja hacer la diabetes con mi vida?», sino «¿Qué iba a hacer con mi vida?» y «¿Cómo puedo hacer para que la diabetes no me lo estropee?». Porque hay fórmulas.

¿Y al resto de la sociedad qué nos recomienda?

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Que sean conscientes de que hay muchas personas con diabetes y que cualquier cosa que se diga de una manera alegre va a repercutir. Creo que una formación para entender qué es la diabetes y ajustar la gravedad de lo que significa tenerla es necesaria. Cuando la sociedad entienda qué es vivir con diabetes, probablemente la estigmatización sea menor. Para eso hay que formarse, hay que aprender un poco, tanto las sociedades en general como, más importante aún,el entorno cercano de la persona con diabetes. No me refiero solo a los padres, a la pareja o a los amigos más íntimos, sino al entorno laboral, el entorno escolar o los vecinos. Tienen que entender bien lo que es vivir con diabetes para ayudar y no molestar.