Pere Estupinyà, divulgador científico: "En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos"

Pere Estupinyà es bioquímico y divulgador científico. Superados los 50, ha decidido preguntarse cómo vivirá la llamada tercera edad con plenitud, atendiendo a un dato: transitamos por esta etapa con más calidad de vida y durante más años. La clave es, pues, cómo vivirlos bien. Lo analiza en '¿Qué quieres ser de mayor?'.

-En el libro citas un estudio norteamericano según el cual los indicadores de bienestar crecen con la edad. Esto, siempre y cuando uno no se enfrente a la tercera edad con una pensión ridícula y sin entorno familiar...

-Sí, pero pobreza la hay tanto entre la gente mayor como en el resto de la población. Y, de hecho, puede ser que alguien que tiene un sueldo mínimo a los cuarenta y cinco o cincuenta años, y tiene que pagar cosas para los hijos, hacerse cargo de los padres y soportar presiones económicas, sufra más en esa edad que después, cuando tenga una jubilación que quizá será un poco más pequeña. Es decir, en temas económicos, de media, la gente mayor de ahora está mucho mejor que la gente joven.

Esa frase de 'ay, para lo que queda, no sé si vale la pena'... ¡Es que te pueden quedar veinte o treinta años!

-De todo lo que dices en el libro, de las reflexiones y los datos, se deduce que debemos cambiar la mirada sobre este período de la vida.

-Sí. Yo creo que lo que nos han regalado la medicina, la ciencia y la información sobre salud son más años y más calidad de vida. Eso es algo que ya veíamos. Lo que nos cuesta es asumirlo plenamente, y decir: ostras, yo quizá viviré hasta los noventa o hasta los noventa y tres. Ya no puede ser una tercera edad igual que la que pensaban mis padres o mis abuelos, que era más pasiva, más contemplativa, más de decir: ayudaré en lo que pueda.

-Sí, porque se puede tender a decir 'para lo que me queda'... cuando en realidad es lo contrario, puedes empezar a estudiar francés a los setenta...

-Estadísticamente, una de cada dos personas que tienen sesenta años pasará de los noventa. Obviamente, nos puede pasar cualquier cosa al salir a la calle o podemos ir al médico y que nos den un diagnóstico, pero la confianza de tener muchos años de vida por delante, con buena calidad, es mucho mayor ahora que hace dos, tres o cuatro décadas. Entonces, esa frase de “ay, para lo que queda, no sé si vale la pena”... Es que te pueden quedar veinte o treinta años.

-Además, 20 años de pasividad son muchos

-Es que seguramente, si eres pasivo, te quedarán menos. Te morirás antes, probablemente. Vale la pena vivir motivado y vivir optimista, pensando que sí vivirás veinte, treinta o más años todavía, porque eso te ayudará a vivirlos mejor. Y si luego no pasa, pues mala suerte. Pero si no tomas decisiones y te conformas con hacer ciertas cosas porque “no vale la pena”, y de repente llegas a los noventa y tantos y te arrepientes, es peor.

-'Motivación' es una palabra que aparece mucho en el libro

-Y es lo que muestran los estudios. Cuando hago esta aproximación a entender la longevidad desde una mirada muy multidisciplinar, repito mucho la palabra motivación porque los estudios repiten mucho la palabra. Es decir, darle un sentido a tu día a día es más que distraerte. Se habla mucho del envejecimiento activo, del ocio y de hacer cosas, pero a veces son distracciones que tampoco dan un sentido.

Pere Estupinyà, tras la entrevista, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

-Tú hablas incluso del ikigai, porque eso es complicado. Tú lo matizas un poco. No hace falta que tenga rentabilidad económica...

R. El ikigai, como concepto, consiste en buscar aquello que te pueda representar, en muchas esferas de la vida, una ganancia. Los japoneses definen el ikigai como la actividad que cumple estos cuatro factores: eres muy bueno haciéndola, te encanta hacerla, te da rentabilidad material y ayuda a los demás. Lo que planteo es que, para algunos, esa parte económica puede no ser la más importante.

Darle un sentido a tu día a día es más que distraerte

-Afirmas que tener objetivos es casi más importante que cumplirlos

-Tener objetivos te ayuda a estar motivado y, por tanto, te ayuda a tener un optimismo que te hace cuidarte, te hace estar más activo, te hace conectar más con las personas, me hizo pensar que estamos muy obsesionados con cumplir objetivos, con hacer cosas, y quizá es más útil tenerlos. Lo que yo planteo es que, para algunas cosas más vitales, el hecho de tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos, porque lo que quieres es vivir motivado en el camino hacia esos objetivos. Y si al final no se cumplen, no pasa nada, porque igualmente has estado viviendo bien.

-Hablas de la actitud positiva, ligada a lo que estábamos comentando hace un rato sobre la motivación. También en psicología y en autoayuda hay posiciones críticas sobre la actitud positiva, como un cierto abuso del “no debe haber pensamientos negativos”

-Es un tema de cuánto poder le damos al pensamiento positivo. Hay gente que se pasa y lo plantea como si fuera una forma de poder conseguir cualquier cosa.

Se trata de cuánto poder le damos al pensamiento positivo. Hay gente que se pasa y lo plantea como una forma de poder conseguir cualquier cosa

Es ese positivismo naíf. Todos tenemos referentes en la cabeza de personas que todo lo arreglan cambiando la mirada, y eso puede llegar a ser bastante terrible. Ahora bien, cuando miras la bibliografía científica sobre qué actitudes son positivas, el optimismo está ahí.

-Afirmas que para ser felices, no hace falta añadir a nuestra vida cosas sino quitarnos las que nos lo impiden

-Si tienes problemas económicos o problemas de cualquier tipo, eso es lo que te mata la felicidad. Si no tienes problemas, no tienes preocupaciones, no tienes malestares, entonces puedes buscar qué cosas te hacen más feliz. Pero simplemente el hecho de no tener problemáticas ya es una seguridad. No puedes ser feliz si vives en un país donde estás todo el tiempo preocupado porque tu hijo sale de clase y lo pueden secuestrar. Por muchas cosas positivas que tengas a tu alrededor, esas preocupaciones te impiden ser feliz.

-¿Por qué en esta etapa describes que podemos buscar la eudemonía, la felicidad más plena y no basada en cosas materiales?

-Porque tenemos más experiencia, una mirada más de contexto, unos recuerdos de cosas que nos dan orgullo de haber conseguido. Puedes mirar a los hijos ya mayores, bien colocados, y decir: ostras, qué satisfacción me da. Es un poco lo de la frase [de Ingmar Bergman] que cito en el libro: subes a una montaña y estás más cansado, pero la mirada es más amplia.

El divulgador científico Pere Estupinyà, durante la entrevista, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

-Pienso en la soledad no deseada de la gente mayor. A ellos, la eudemonía a menudo les sonará a chino o a una broma de mal gusto

-Lo que pasa es que es más un problema para la gente de la cuarta edad, el momento en que llega la fragilidad, la dependencia, la pérdida de autonomía. Antes de llegar a ese punto hay una tercera edad en la que la soledad no deseada puede aparecer porque las circunstancias te fuerzan a estar solo, pero la gente está mucho más conectada.

-¿Debemos prepararnos para la jubilación?

Noticias relacionadas

-Todos los estudios dicen que un tiempo antes de jubilarte tienes que empezar a pensar qué quieres ser de mayor. ¿Quiero dejar radicalmente esta actividad o no? Si la dejo, con tiempo tengo que empezar a preparar qué haré con ese vacío que quedará, cómo lo llenaré con cosas que me motiven. Yo creo que esta idea es una de las tesis del libro: tienes mucho tiempo por delante. ¿Qué quieres ser de mayor? Todos nos lo tenemos que plantear.