Andrés Pueyo, psicólogo: "El problema de Florentino no es psicológico, es de liderazgo defensivo y personalista"

De la mano de Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universitat de Barcelona (UB), analizamos el comportamiento del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la controvertida rueda de prensa que convocó esta semana y que ha generado una oleada de interpretaciones en clave deportiva, personal, política y mediática.

-¿Desde la psicología de la personalidad y los estudios de liderazgo, qué hipótesis pueden llevar a entender el comportamiento tan excéntrico que mostró este dirigente deportivo y empresarial?

-Su comportamiento no debe interpretarse de entrada como un problema de descontrol emocional o clínico (psicopatología), sino como una posible evolución – promovida por la deriva de su club y la respuesta social que se produce - hacia un liderazgo más defensivo, personalista y centrado en la protección del legado. La conducta pública parece expresar menos un trastorno individual que una combinación de poder prolongado, amenaza percibida, presión mediática, crisis institucional y dificultades propias de gestionar la sucesión.

Pparece expresar menos un trastorno individual que una combinación de poder prolongado, amenaza percibida, presión mediática, crisis institucional y dificultades propias de gestionar la sucesión

-¿Cómo puede entenderse que una persona de este poder pueda actuar de esta manera, hay improvisación?

-Hay mucha improvisación, y tira de los argumentos de culpar a los demás. Cuando un líder ha construido una parte importante de su identidad pública alrededor de una institución, la crítica al proyecto puede vivirse como una crítica a la persona. En ese contexto, las respuestas pueden volverse más autorreferenciales, más reactivas y más orientadas a defender la propia obra.

-¿Qué tipo de liderazgo muestra, actuando así?

-El predominio mediático de roles similares en dirigentes políticos populistas y grandes empresarios, me parece una hipótesis fuerte. En la comunicación pública actual se ha normalizado un patrón de líder que se presenta como representante directo de una comunidad auténtica frente a élites, periodistas, técnicos, jueces, burócratas o enemigos internos. En el deporte de masas esto encaja muy bien: el líder no solo dirige una organización, sino que habla en nombre de una identidad afectiva. La literatura sobre comunicación populista ha señalado precisamente tres rasgos relevantes: construcción identitaria del “nosotros”, estilo retórico confrontativo y relación adversarial con los medios.

El predominio mediático de roles similares en dirigentes políticos populistas y grandes empresarios, me parece una hipótesis fuerte

-Llama la atención que abrace este tipo de liderazgos cuando es una persona aparentemente fría...

-Porque la desinhibición pública se ha vuelto más rentable que antes. En un ecosistema de atención permanente, el discurso templado compite mal con la frase contundente, el gesto de desafío y la escena de ruptura. Esto afecta a políticos, empresarios, influencers, presidentes de clubes y figuras mediáticas. El problema no es solo que algunos líderes imiten a otros; es que los incentivos de visibilidad premian la transgresión verbal, la autenticidad performativa y la polarización.

En un ecosistema de atención permanente, el discurso templado compite mal con la frase contundente, el gesto de desafío y la escena de ruptura

-¿Qué opina sobre la hipótesis del deterioro cognitivo fruto de la edad?

-Es posible plantearlo como hipótesis, pero no como conclusión. Florentino Pérez tiene una edad avanzada, y la edad puede asociarse en algunas personas a cambios en funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva, regulación emocional, procesamiento social, velocidad cognitiva y sensibilidad a claves interpersonales. Pero el envejecimiento normal es muy heterogéneo, y una rueda de prensa extraña no permite inferir deterioro neurocognitivo.

-¿Cuál sería la hipótesis prudente, en este caso?

-Que en un líder mayor, bajo estrés y alta exposición, podrían emerger más fácilmente rigidez, irritabilidad, menor filtro social o menor lectura del impacto interpersonal de ciertas frases. Pero hay que evitar una inferencia abusiva: edad no equivale a deterioro, y desinhibición pública no equivale a demencia, trastorno frontal ni paranoia clínica. Para sostener esa hipótesis harían falta datos longitudinales: cambios recientes en memoria, juicio, flexibilidad, lenguaje, impulsividad, manejo de conflictos, toma de decisiones, autocuidado, vida cotidiana y funcionamiento empresarial.

Edad no equivale a deterioro, y desinhibición pública no equivale a demencia, trastorno frontal ni paranoia clínica

-Como conclusión, ¿cuál sería la explicación más rigurosa de su comportamiento y mensajes?

-La lectura más equilibrada sería: no estamos necesariamente ante “psicopatología”, sino ante una posible transición desde un liderazgo empresarial-presidencialista, eficaz y controlador, hacia una fase de liderazgo defensivo, personalista y de legado, en la que la crítica externa se vive como amenaza a la propia obra. Ese tipo de evolución es frecuente en líderes longevos: el problema no es solo psicológico; es institucional. Cuanto más depende la institución del líder, más se confunden sucesión, crítica, identidad y supervivencia simbólica.

-¿Es recomendable este tipo de actuación fuera de tono?

-No, porque aquí no gana nada.

-¿Si usted fuera su asesor psicológico y él le hubiera manifestado su intención de convocar una rueda de prensa de esas características, qué le hubiera recomendado?

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-Que se buscara un sustituto y dimitiera, porque esto le tocará hacerlo. Ahora ganará, pero no puede durar, los tiempos han cambiado mucho. Ha actuado como ha actuado porque está ante un final de etapa.