Mònica Almiñana, gerente del consorcio sanitario de Barcelona: "Doblaremos las camas de hospitalización psiquiátrica domiciliaria"

Como gerente del Consorci Sanitari de Barcelona, Mònica Almiñana ha abordado desde hace varios en reuniones periódicas con jefes de Psiquiatría de la capital catalana el problema de la saturación de los servicios de urgencias psiquiátricas. En esta conversación aborda el problema, anuncia las medidas "quirúrgicas" y reflexiona sobre el buen uso de los servicios de urgencias.

-¿Cómo describe la situación de la que parte el problema de las urgencias psiquiátricas?

-Existen dos cuestiones. Una, un malestar de los profesionales del que éramos conscientes y nos obligaba a reunirnos con ellos. Y también un incremento de la patología de salud mental tras la pandemia. En la ciudad hay mucha variabilidad en cuanto a la atención en las urgencias y la estructura de recursos de cada hospital. Nos hemos sentado para reordenar las cosas.

-¿Por dónde pasa la solución a esta saturación?

-Propusimos tres grupos, que finalmente fueron dos. Un primer grupo hizo un documento en el que definimos cómo ha de ser la hospitalización de agudos en domicilio de psiquiatría, integrado en la hospitalización de agudos. Por otra parte, un grupo con un ingeniero de procesos que fue a cada hospital a valorar la situación, con el jefe de urgencias y el jefe de psiquiatría, y ver cómo es el circuito de urgencias de cada hospital y ver cómo podemos mejorar, aunque sea puntualmente, a nivel organizativo. Desde la prudencia y avisando a las direcciones. Veo que todos tienen ganas de construir y poner las diferencias al margen.

-¿No disponer de presupuestos catalanes en qué medidas limita las medidas a tomar?

-Lo limita todo. Parece que los presupuestos sean una cosa de políticos pero tiene mucho que ver con los ciudadanos. Son presupuestos del 2023 que realmente son del 2022. No podemos iniciar proyectos nuevos que tenemos. La política parece poco interesante pero lo de los presupuestos nos tiene atados de pies y manos para hacer más. Lo que hacemos ahora con las urgencias es una cuestión quirúrgica.

-¿En qué consistirá esta actuación?

-Queremos hacer una atención domiciliaria en la hospitalización de agudos. Cada hospital tiene diferentes prestaciones y queremos ir agrupando. Y que dentro de este paraguas de la domiciliaria, haya unas cuantas camas solo para psiquiatría. Y que podamos tener a enfermos que los equipos psiquiátricos consideren que pueden ser atendidos a domicilio, porque tienen un familiar o porque están estables. Comenzaremos con Vall d'Hebrón y el Clínic, donde pondremos un equipo más, unas 10 o 12 camas aproximadamente. El Clínic ya tiene 12 y tendrá 24. El esfuerzo es poner una unidad más. Con Sant Pau y el Hospital del Mar estamos trabajando para ver qué es lo que más necesitan.

-¿Qué presupuesto tiene esta medida y cuando entrará en funcionamiento?

-El presupuesto lo estamos cerrando, y nos gustaría que entre en funcionamiento durante este año. Si seguimos haciendo lo que hacemos, intentaremos ponerlo en marcha el segundo semestre.

-¿Cómo valora la situación de estar en urgencias psiquiátricas durante dos o más días, a menudo con gran sufrimiento?

-Ha de quedar claro que no están desatendidos. Pero es cierto que no están en una habitación, que no comienzan las terapias... Sobre el sufrimiento, hay experiencias terroríficas, otras no tanto. Hay mucha patología dual, de consumo de substancias, y esto es más complejo de gestionar.

-¿La ciudadanía hace a veces un mal uso de las urgencias psiquiátricas?

-A veces sí. La gente a veces no hace un uso adecuado en las urgencias en general, porque en ocasiones debería ir a los CUAP (Centro de Urgencias de Atención Primaria). Estamos saturando las urgencias de cosas que no deberían ir allí, también las urgencias psiquiátricas. Esto no significa que y tenga todas las soluciones para los casos graves. Pero con un buen uso, los médicos estarán dedicados a los casos graves. Estos médicos a veces ven psicosis con patología dual y consumo de metanfetamina, y después a una niña de 17 años que ha suspendido tres asignaturas y tiene miedo a morirse. Esto quema mucho.

-¿Qué dinero se dedicará a las urgencias psiquiátricas si se aprueban los presupuestos?

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-El proyecto prevé 589 millones de euros para salud mental, no sé que parte del pastel nos tocará, pero me estoy peleando, también por el Plan de Salud Mental. Me peleo, con mi equipo, por el dinero porque tenemos mucho trabajo que hacer.