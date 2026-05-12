Eloísa Román, psiquiatra: "El autismo es una manera de percibir y procesar, no implica una patología mental"

Eloísa Román es una psiquiatra implicada, motivada y reivindicativa, con un sexto sentido para empatizar con pacientes como Judit Argüera -maestra y diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista-, a quien admira y elogia por su capacidad no solo de sobrellevar su diagnóstico sino por dar ejemplo para normalizar la vida de las mujeres y hombres con alguna neurodivergencia. En esta conversación reflexiona sobre qué falta todavía por recorrer en el camino de la diversidad social.

-¿Cómo llegan los pacientes a vuestras consultas?

-Con mucho malestar, porque no pueden poner palabras a lo que les pasa y se sienten no integrados. Sufren. Y nosotros debemos poder dar palabras a lo que les pasa sin estigmatizarlos. Decirles, por ejemplo, que tienen autismo pero sin que eso sea una carga.

-Seguramente, el desconocimiento social es alto, sobre el autismo

-Hay muchos grados de autismo, hay personas con un funcionamiento brutal, otras más afectadas a nivel cognitivo y con discapacidad intelectual. En este espectro tan amplio, si nos quedamos con la parte más grave, estamos estigmatizando en lugar de aceptando esta diferencia.

Eloísa junto a Judit Argüera, diagnosticada con TEA y maestra. / Zowy Voeten / EPC

-El TEA no es un trastorno mental...

-La neurodivergencia es una manera de percibir, procesar y dar respuesta de forma diferente, en el sistema nervioso, pero que no implica una patología mental. Los neurotípicos debemos abrir la mente, porque todos debemos poder convivir. Hay personas zurdas, otras que son de trabajar de noche, otras de mañanas...

Si nos quedamos con la parte más grave, estamos estigmatizando en lugar de aceptando esta diferencia

-¿En qué porcentaje el TEA viene acompañado de un trastorno psicológico?

-Muchas veces, la presentación del caso cuando llega es por sintomatología psiquiátrica clásica: depresión, ansiedad, un trastorno del carácter... Nuestro trabajo es poder diferenciar sintomatología psiquiátrica de rasgos de autismo, porque ellos están desesperados.

-¿Qué falta, para atender a estas personas?

-Faltan recursos, sobre todo para la parte más primaria de la Psiquiatría, los que estamos cara a cara con el paciente, porque nosotros vertebraremos todo el seguimiento longitudinal de ellos.

Los neurotípicos debemos abrir la mente porque todos debemos poder convivir

-¿Y la sociedad, qué ha de hacer?

-Abrir la mente, ver que las divergencias forman parte de la vida. Debemos ser conscientes de que la diversidad nos enriquece. La tendencia es que la etiqueta nos estigmatiza, pero a veces saber lo que yo tengo me libera.

-¿Hasta qué punto mejora o no la lucha contra el estigma?

-Hay una mejora parcial, hay mucha más divulgación desde la pandemia, porque se vivieron en soledad las patologías. Debemos todavía desprendernos de la carga de estigma. La salud mental nos ha de acompañar holísticamente con la física.

-A la hora de buscar piso de alquiler, si dices que eres autista...

-¿Lo dirías, o ya inherentemente te inhibirás para no perder un beneficio? Y cuando te inhibes de ser quien eres... te ha caído todo el peso del estigma encima.

Cuando te inhibes de ser quien eres... te ha caído todo el peso del estigma encima

-Nadie tiene que explicar su diagnóstico para alquilar un piso...

-Pero a la hora de buscar trabajo, puedes tener una entrevista con un psicólogo de recursos humanos que ya ve que puedes tener alguna dificultad... O en el carnet de conducir, con la medicación...

-¿Hay diferencias según la edad, en cuanto al estigma?

-Sí, las hay. La generación de los adultos jóvenes han crecido con las redes sociales, con mucha más información, más divulgación, charlas en las escuelas... Si pasaras visita conmigo con pacientes de más de 60 años, verías que todavía hay mucho miedo a venir a visitar al psiquiatra...

-Al 'loquero'...

-Al 'loquero'. 'Es que no quiero que me vean', dicen. Todavía hay resistencias, pese a que el incremento de la demanda pospandemia es brutal.

Todavía hay mucho miedo a venir a visitar al psiquiatra en pacientes de más de 60 años

-Volviendo al TEA, ¿cuáles son las causas?

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-Todavía no hay una etiología clara. Hay una base genética pero no clara, se considera una enfermedad multifactorial y sin biomarcadores, que nos dan una herramienta específica. Ha habido muchas teorías. Yo pediría mucha prudencia porque no hay evidencia de una etiología clara. Ojalá lo supiéramos.