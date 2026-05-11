El epidemiólogo Oriol Mitjà, analiza las causas de la depresión: "Me decía que debía hacerlo mejor y consentir a todo el mundo"

Los datos son contundentes: se estima que a escala mundial aproximadament 332 millones de personas sufren depresión y siendo el suicidio la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de julio de 2025.

El trastorno depresivo (o depresión) "es un trastorno mental común que implica un estado de ánimo deprimido (tristeza, irratibilidad o sensación de tristeza) o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo". Esta enfermedad mental afecta de forma prolongada a todos los ámbitos de la vida, como las relaciones familiares o de amistad.

Los síntomas de este trastorno

La organización deja claro que "la depresión puede afectar a cualquiera": quienes han vivido abusos, pérdidas graves u otros problemas relacionados con las escuela o el mundo laboral. Entre los síntomas más comunes se encuentran las dificultades para concentrarse, un sentimiento de culpa excesivo, una baja autoestima, la falta de esperanza acerca del futuro, pesamiento de muerte o suicidio, cambios en el apetito, alteraciones del sueño y/o sensacions de cansancio y falta de energía.

Una joven en actitud de tristeza. / Bcn

Este trastorno ha sido estudiado y tratado por una gran cantidad de psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué pasa si el que sufre de depresión es el médico?

La depresión en casa

Esto mismo es lo que se cuestiona Oriol Mitjà, un médico investigador español especializado en medicina interna y enfermedades infecciosas. El doctor Mitjà fue una de las voces más reconocidas en la época de la pandemia del coronavirus, por lo que también se le considera epidemiólogo. Actualmente, Mitjà es el jefe de sección de Medicina interna en el Hospital Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).

En una entrevista con la cadena de radio Onda Cero, el doctor ha presentado su nuevo libro 'Donde nace la luz', en el que cuenta cómo ha sido su vida con la depresión. El doctor Mitjà sufrió bullying durante su infancia, y esto –unido a que su madre sufría de esta enfermadad– hizo que su cabeza pensara que tenía un fallo en sí mismo y valía menos que los demás.

Cuando un niño sufre de acoso escolar, este "busca refugio" en personas cercanas como la familia para que le den apoyo. Sin embargo, el médico no recibió esa ayuda que necesitaba por parte de su madre, por lo que se le abrió "una herida de rechazo", por lo que buscaba la validación de otras formas como "sacar matrículas de honor o ganando premios".

Oriol Mitjà recibe el premio Català de l'Any 2016 otorgado por El Periódico de Catalunya. / FERRAN NADEU / Delegaciones

Pensamientos autolíticos

El epidemiólogo asegura que la depresión "llegó antes que la tristeza, comenzó con un castigo, un yo autocrítico que me decía que debía hacerlo mejor y consentir a todo el mundo". Mitjà convivia con una voz autocrítica que le "causaba angustia". El doctor incluso llega a comparar la depresión con el fenomeno del eclipse, ya que sufrir de esta enfermedad es como "transitar en un lugar muy oscuro y la vida pierde el sentido".

La pérdida de la esperanza lleva a tener pensamientos como "no vale la pena seguir vivienda una vida en la que no soy feliz", "muerto también estaria bien" o "no despertat no estaria tan mal". Estas ideas son muy comunes en las personas con depresión, pero para los que no la han sufrido es casi incomprensible.

Esta incomprensión crea un estigma en las personas con este trastorno, ya que se les asocia a ser perezosas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La depresión "altera la capacidad de discernimiento y percepción" además de crear un sentimiento de culpabilidad porque la persona siente que no hace lo suficiente para superar estos pensamientos.

Otros trastornos

Oriol Mitjà también sufrió de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA), concretamente la bulímia. La alteracion de la percepción de la realidad que causa la depresión es algo compartido con los TCA: "Yo sentía que estaba gordo", recuerda en la entrevista para el citado medio.

Es importante que el círculo cercano de las personas que sufren este tipo de trastorno no las intenten comprender y, mucho menos, juzgar. Los pensamientos de una persona con depresión o con un TCA son "irracionales" y solo causarán frustración a la persona que intenta acompañar.

Una madre abraza a su hija. / Emilio Morenatti / EPC_EXTERNAS

¿Cómo convive un médico con una enfermedad mental?

"La depresión la he sufrido durante 17 años, pero al ser médico seoy muy observador y he podido recoger experiencias", cuenta el doctor para explicar de qué forma convivía con la depresión siendo él un profesional sanitario.

Mitjà explica también que la depresión puede coexistir con una persona completamente funcional. De hecho, toma tiempo el darse cuenta de que se sufre de depresión; no suele ser hasta que "llegas al extremo cuando te tienes que pedir la baja".

no obstante, el epidemiólogo subraya que, en el momento que se diagnostique o sospeche de este trastorno, es importante pedir ayuda, acudir a terapia, medicarse si es necesario y contar con el apoyo de familiares y amistades. "Tu dolor sí importa", destaca el doctor.

El 024 y otras recomendaciones

Una de las prácticas que ayudo a Mitjà a salir de la depresión es el intentar "encontrar el sentido de la vida cada día, preguntarse qué sería lo mejor que harías si te quisieras ese día". No se debe buscar la felicidad en lo externo, como hizo él, intentando ser el mejor médico, con los mejores diagnósticos, las mejores publicaciones y el que tuviera más fama y reconocimiento. "Esta es nuestra mayor condena", asegura el médico.

"Casi todo el mundo que supera una depresión, sabe que puede recaer", advierte Mitjà. Es por eso que es importante haber recibido un buen diagnóstico y tratamiento para poder volver a superarla. La OMS publica varias recomendaciones de cuidado personal para manejar esta enfermedad:

Mantener el contacto con amigos y familia

Hacer ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo

a menudo, aunque solo sea dar un paseo Seguir unos hábitos alimenticios y de sueño regulares

alimenticios y de sueño regulares Evitar o reducir el consumo de drogas

Acudir a un proveedor de atención de salud

Un hombre acude a un psicólogo. / Katarzyna Bialasiewicz photographee.eu / Bcn

La organización subraya que "recuerde que no está solo, muchos han pasado por esto y han encontrado ayuda". Además, el Ministerio de Sanidad tiene abierta una línea telefónica de atención a la conducta suicida, ya sea para la misma persona con pensamientos autolíticos o sus familiares y allegados: 024.

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Fuentes