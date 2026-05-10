Andrés Fajngold, humorista: "Cuando estoy solo, me siento vacío, no encuentro un sentido a nada"

Andrés Fajngold es un humorista de 'stand up comedy' al que podemos ver en el 'Està passant' de TV-3 y junto a Berto Romero en Movistar, pero también en numerosos 'bolos' en toda Catalunya. Con él dialogamos sobre el sentido de la vida, las identidades, la salud mental y, por supuesto, el valor de la comedia.

-Los filósofos existencialistas dicen que la vida es absurda, que no tiene una finalidad de antemano. ¿Estás de acuerdo?

-Sí, estoy de acuerdo. En nuestro día a día, pareciera que sí, que tiene sentido. Pero cuando te alejas un poco y ves el mundo y tu vida y las cosas que pasan, me parece absurdo. No le encuentro una explicación seria a la vida en la Tierra.

No le encuentro una explicación seria a la vida en la Tierra

-No podemos decidir nacer, pero sí podemos decidir morir. Creo que fue Sartre quien dijo que la única cuestión filosófica importante es el suicidio

-¿Y él cómo murió? ¿Lo asesinaron por pesado?

-Al que asesinaron fue a Pasolini, pero no por pesado...

A mí me suena que Sartre llegó a ser muy viejo...[Murió a los 74 años por complicaciones cardíacas debido a un edema pulmonar]

-¿Qué opinas del suicidio? Lo pregunto porque (aunque el existencialismo en realidad era una forma de humanismo y una llamada a la creación de valores) si llevamos al extremo la idea de que la vida es absurda...

-A mí personalmente me hace más gracia seguir viviendo, pero sé que es una opción, objetivamente e innegablemente.

-Tampoco la vamos a promocionar en esta entrevista...

-Sí, claro, no quiero quedar como que hago apología. Pero innegablemente está.

A mí personalmente me hace más gracia seguir viviendo, pero sé que el suicidio es una opción, objetivamente e innegablemente

-Y, con la eutanasia, es un derecho

-Claro, en determinadas situaciones tal vez es la mejor opción.

Andres Fajngold, antes de la entrevista de SanaMente, en Barcelona / Jordi Otix / EPC

-¿Tienes un sentido de la vida optimista o pesimista?

-Siempre pienso que soy pesimista pero hay momentos en que en verdad soy optimista. Estoy convencido que la vida es absurda pero soy optimista. Igual es parte del absurdo.

-Hay quien dice que hay que estar muy loco para no estar loco, en el mundo actual...

-Tal vez estamos todos un poco locos.

-Y luego está el tema del móvil y las redes sociales... ¿Tú estás muy enganchado?

-Tengo épocas, intento desengancharme, pero últimamente me encuentro bastante enganchado. Intento tomar conciencia de las distintas adicciones que tengo, y cuando me doy cuenta veo que soy adicto también a la queja.

-¿Eres adicto a la queja?

-Ui, sí. Estoy hablando con alguien y, de repente, me doy cuenta de que estoy quejándome. O me propongo no quejarme hoy, y a los diez minutos estoy con una queja a cielo abierto...

Soy adicto a la queja. Me propongo no quejarme hoy, y a los diez minutos estoy con una queja a cielo abierto...

-¿Es una queja de esas amargas?

-Son quejas ya de persona que se está haciendo mayor, me quejo de las obras abajo de casa, que llevan dos años bloqueando la zona verde. Me encuentro con un vecino y empiezo: ´¿Cuánto llevamos así y nos cobran igual la anualidad de la zona verde?`

-En tus espectáculos dices que tú naciste ya con depresión posparto...

-Fue mi forma de expresar una sensación de estar siempre deprimido. De estar siempre lidiando con la depresión.

-¿Eso es verdad?

-Sí, la verdad es que sí. Permanentemente, tengo sensaciones de depresión.

Tuve una depresión muy fuerte. Me estaba asfixiando por todos lados, a nivel familiar, laboral, existencial. No sabía qué hacer con mi vida

-¿Pero te la han diagnosticado?

-En algún momento de mi vida, creo que sí. Fue la primera vez que empecé la terapia. Tuve una depresión muy fuerte, creo que fue porque murió mi abuela o también cuando lo dejé con mi primera novia, que había estado casi un año. Y cuando lo dejamos, vivía todavía en casa de mi madre, me estaba asfixiando por todos lados, a nivel familiar, laboral, existencial. No sabía qué hacer con mi vida.

Andres Fajngold, humorista, antes de la entrevista. / Jordi Otix / EPC

-¿Qué edad tenías?

-Cuando vine a Barcelona tenía 25 años, así que yo diría que tenía 22 ó 23.

-¿Fuiste a terapia, tomaste medicación, la pasaste solo o con amigos?

-Hice una terapia lacaniana. Esta del que está acostado detrás de ti y tú hablas, y de repente te das cuenta de que no sabes si sigue ahí detrás de ti.

-Porque no dice nada

-Hay momentos largos que no dice nada y que tienes la duda real de si se ha dormido, si se está tocando...

-O está pensando en la lista de la compra...

-O está haciéndola. O está armando un rompecabezas. O leyendo el diario. Al final desconecta de lo que está haciendo y dice: 'nos vemos la semana que viene'

-¿Te fue bien esa terapia?

-Sí, me fue bien. Yo le decía al terapeuta: '¿Qué hago?' Y él me decía: '¿Y yo qué sé?'. Y recuerdo una sensación de confusión absoluta.

Hice una terapia lacaniana. Yo le decía '¿Qué hago?' Y él me decía: '¿Y yo qué sé?'

-Claro, yo he venido a que me ayudes

-Y él lo que me estaba diciendo es 'está en tus manos, hazte cargo'.

-No tomaste medicación...

-Me dio unas pastillas chiquititas, yo creo que era placebo.

-Es coherente con un hombre que dice '¿Yo qué sé?'. La pastilla 'yo qué sé' es el placebo.

-Yo sospecho, porque la pastilla ponía 'Halls', eran unos paquetes...

-Ha, ha, ha. ¿Tienes una tendencia depresiva sobre la vida?

-En general, cuando estoy solo tengo la sensación de estar deprimido. Me siento vacío, no encuentro un sentido a nada. Este sentido trágico, absurdo, de la vida, me acompaña. Cuando estoy solo, realmente me siento así. No me siento en harmonía, felicidad... Y cuando lo pienso, digo: ¿Por qué no valoro todas las cosas buenas que me pasan en la vida, que tengo, por empezar, mi familia, mi pareja, dos hijos hermosos? ¿Por qué me siento así? En ese sentido es en el que hablo de depresión, no una depresión suicida y no una desesperación.

Y cuando lo pienso, digo: ¿Por qué no valoro todas las cosas buenas que me pasan en la vida, que tengo, por empezar, mi familia, mi pareja, dos hijos hermosos?

-¿Tu trabajo es una manera de afrontar estos demonios?

-En verdad, es un reflejo de una forma de ser que siempre tuve.

-Igual en realidad en el escenario no actúas tanto...

-Del mismo modo que te decía lo que me pasa cuando estoy solo, cuando estoy sentado en un banco en la calle y de repente pasa alguien que conozco, por arte de magia empiezo a hablar, cambio el chip, soy optimista y empiezo a hacer chistes. El otro creo que me nutre, necesito la energía de los demás.

De repente pasa alguien que conozco, cambio el chip, soy optimista y empiezo a hacer chistes

-Y encima del escenario, la energía te llega, claro

-Yo necesito esa energía y la aprobación, necesito mucho la validación del otro. Es un problema que tengo, y soy consciente. Hay gente que no...

-O que va al otro extremo...

-Sí, gente que se valida sola. Yo necesito la validación, por eso es tan peligroso lo de las redes sociales, porque con un comentario negativo me entran las dudas, los fantasmas, el síndrome del impostor

Necesito mucho la validación del otro. Es un problema que tengo, y soy consciente

-Pero le das la vuelta en tus espectáculos

-Sí, pero al principio duele.

Andres Fajngold, humorista, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

-Tu en la escuela ya eras el gracioso

-Sí, siempre fui un payaso. El típico payaso triste. Me identifico con ese perfil.

Siempre fui un payaso. El típico payaso triste. Me identifico con ese perfil

-En el mundo de las artes escénicas el payaso triste es como un oxímoron, como carpintería de aluminio, inteligencia militar...

-Como frío caliente.

-Desde la pandemia, la salud mental ha experimentado un boom... ¿Tú cómo te lo miras, esto? ¿Con escepticismo?

-Me parece que está bien hablar de salud mental y no tiene que ser un tabú, poder decirte a ti mismo cómo me siento, si me siento triste y por qué y hacer algo al respecto. Pero, como todo, hay también un factor moda.

-Los adolescentes usan conceptos médicos constantemente

-Ahora todos tienen TDAH... O decir un día estoy contento y otro triste, soy bipolar. Por un lado, nos llenamos la boca hablando de salud mental, pero habría que ver cuánta gente acude a profesionales. Una cosa es tomar conciencia y otra es hablar de salud mental en 'reels' de Instagram porque quieres que te siga más gente. Cualquier cosa se transforma en postureo.

Una cosa es tomar conciencia y otra es hablar de salud mental en 'reels' de Instagram porque quieres que te siga más gente

-Otra cosa diferente es que se puede hacer broma

-Broma se puede hacer de todo. Mira la cantidad de gente que hace broma del Holocausto. Alguien dijo que la comedia es tragedia más tiempo. Podría ser Woody Allen

-¿Es referente tuyo?

-Sí, quitando la cuestión de su vida personal.

-En el escenario te ríes de las identidades: si soy pelirrojo, argentino, de una religión, de un club...

-Sigo luchando con este sentimiento que tengo respecto a mis diferentes identidades. Sobre todo, me pesa la parte judía, con lo que estamos viviendo, especialmente desde 2023. Pero antes también. Ese tema me pesa muchísimo porque siento culpa de lo que está pasando y al mismo tiempo pienso 'qué culpa tengo', si ni vivo allí. Aquí en Barcelona tengo que lidiar con ello y hacer una deconstrucción de quién soy.

Me pesa la parte judía, con lo que estamos viviendo, porque siento culpa de lo que está pasando y al mismo tiempo pienso 'qué culpa tengo'

-Y al mismo tiempo te ríes de eso en el escenario, para desestresarte respecto a la sensación que vives, con el genocidio, etcétera.

-Y sí, claro. Intento hacerlo. Se me juntó la crisis existencial que siempre tuve con que estalló el nuevo capítulo del conflicto, sé que la raíz es muy profunda, y un mes y medio después murió mi padre, con quien ya estaba en conflicto por este tema.

Nos definen cosas que no tienen nada que ver con quién eres. Creo que nos define más lo que hacemos que lo que decimos

Y esto lo llevé al escenario y sigo intentando llevarlo, porque es algo que no acaba de tomar una única forma, en mi cabeza. Y por momentos lo logro, por momentos, no. Es difícil, pero lo estoy intentando llevar a ese terreno. Creemos que nos definen cosas que no tienen nada que ver con quién eres. Creo que nos define más lo que hacemos que lo que decimos, ¿tú como lo ves?

-Es una buena manera de evaluarlo, sí.

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-Lo más importante es ser una buena persona, yo lo intento.