Guen Kelsang Lochani, monja budista: "Nuestro propio pensamiento destruye nuestra felicidad"

Nacida en Cuba como Ana Núñez, se licenció en Bioquímica y llegó a Catalunya en 1998 sin ninguna idea de acabar siendo la maestra residente del centro budista de Sant Salvador de Guardiola, donde es la jefa de una comunidad de nueve monjes que mueve a unos 250 practicantes del budismo kadampa moderno, una versión adaptada para ser más bien comprendida en el mundo occidental. Subraya cada argumento con una amplia sonrisa, quizá porque la sonrisa es, de hecho, parte del argumento.

¿Cómo se pasa de ser la Ana Núñez a ser Guen Kelsang Lochani?

Vine a Catalunya con la idea de que vivir en una buena situación económica da la felicidad, pero descubrí que no. Fue una gran sorpresa descubrir que pasaban días y días sin que viera a nadie sonreír. Empecé a ayudar a un primo en un bar de Terrassa y allí conocí a un amigo suyo que, inmediatamente, me pareció diferente, feliz. Él me introdujo en la meditación y así empezó todo. Me sorprendió mucho darme cuenta de que nunca me había mirado hacia dentro. Después, el proceso hasta ordenarme duró años. Entre medio me casé, tuve un hijo...

¿Es compatible ser madre y monja budista?

Sí. Cuando has recibido los votos no puedes tener relaciones sexuales, pero no tienes que separarte de tu familia. Nuestros compromisos son sobre todo mentales. Yo vivo en Sant Salvador y ahora que mi marido, que también es budista, se ha jubilado, ha venido a vivir conmigo. Y mi hijo, que es médico y es budista, viene a menudo.

En resumen, el cristianismo ofrece la salvación y la vida eterna. ¿Qué ofrece usted?

Un camino gradual hacia la paz interior. Vivimos enfocados hacia fuera, pensando que ser, tener y hacer nos darán la felicidad, y estamos desconectados del mundo interior que es donde la podemos encontrar realmente. El progreso material ni nos hace tener menos problemas ni nos hace más felices porque, como descubrió Buda, la felicidad y el sufrimiento son estados mentales. Hay pensamientos negativos que destruyen el estado natural de la mente, que es la paz que nos hace felices. Nuestro propio pensamiento destruye nuestra felicidad. El budismo enseña a reducir estos pensamientos por medio de meditación.

¿Sin intervenciones divinas?

Sí, Buda es una persona normal que ha descubierto que, como la mente siempre va con nosotros y siempre está encendida, si la vas decorando con pensamientos positivos tienes paz mental y puedes estar bien y ayudar a los demás. Tienes como un oasis dentro de ti y lo llevas donde vas.

Pero en la reencarnación sí que hay un componente sobrenatural.

No, lo que pasa es que la mente es inmaterial y no se puede destruir. No se le pueden poner o quitar cosas, no se le pueden hacer operaciones. La mente tiene la capacidad única de percibir porque su naturaleza es la claridad. Por lo tanto, para la mente no hay principio ni final. La muerte es el proceso de separación de la mente, que irá a otro cuerpo. Si no fuera así, ¿de dónde venimos?

Bioquímicos como usted le darían una explicación bien laica.

Pero es que estamos diciendo que la mente no es material, no se puede explicar como una sustancia. Cuerpo y mente son cosas completamente diferentes. Si has visto a alguien morir, quizá tienes la experiencia de que hay un momento en que te das cuenta de que algo se ha ido, ya no está. Porque no somos solo carne y huesos. ¿Cómo se ve el amor en una radiografía?

Por lo tanto, ¿hace más filosofía que religión?

Es religión, porque para hacer una transformación profunda que te aleje del egoísmo y de las perturbaciones mentales hace falta mucha inspiración y fe en las personas que han conseguido hacerla. Esto va más allá de la filosofía.

La gente que viene a vuestro centro ¿qué busca?

Hay de todo, pero la mayoría quiere relajarse. Muchos buscan ayuda después de una gran pérdida o de una enfermedad. También hay gente que vive un despertar espiritual. Algunos vienen solo por curiosidad o por vivir una experiencia diferente y acaban siendo los que se quedan más.

¿Todo el mundo obtiene resultados en poco tiempo?

No. Hay gente que nos llega en un estado mental muy rebelde, muy desordenado, que no se puede resolver rápidamente. Hace falta una paciencia que no la tiene todo el mundo. Pero quien es capaz de tenerla, encuentra lo que busca.

Su vestuario no es discreto. Cuando pasea por Manresa ¿nota que la miran?

Sí, sí (ríe). ¡Pero de buen rollo! Notamos que despertamos curiosidad, pero también simpatía. No pasa en todas las ciudades, pero en Manresa nos ven bien. Hay mucha gente que nos dice que, si tuviera que escoger alguna religión, escogería el budismo. La imagen de Buda está por todas partes porque simboliza la paz y la gente sabe que la paz mental nos hace mucha falta.

Hay una actividad suya que es «Detox y silencio para modificar el karma negativo». El karma no es tal harás tal encontrarás?

Cualquier mente tiene cinco partes: intención, contacto, discernimiento, atención y sensación. La intención crea el karma, y la sensación experimenta sus efectos. Es aquello que pasa: conoces a una persona y, no sabes por qué, te cae bien o mal. Esto es la percepción del karma, y se puede cambiar. El karma negativo viene de malas intenciones: desear sufrimiento te crea sufrimiento, y todo lo que haces para hacerlos felices te vuelve en forma de felicidad. El karma malo se cambia con buenas intenciones y limpiando energías negativas con la repetición de los mantras.

¿Se puede hacer sin cambiar de vida?

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Sí, solo tienes que hacer lo que te falta. Si a las condiciones materiales y tecnológicas que tenemos les pusiéramos sabiduría y supiéramos gestionar lo que nos enfada o nos desagrada, ¡imagínate qué mundo tan diferente tendríamos!