Descubre el 'dusking', la moda que viene de Holanda para obtener calma gratis y todos los días

Se llama 'Dusking' y puede parecer una moda posmoderna basada en una práctica ancestral. Pero tiene más profundidad de lo que parece. Se podría resumir como la práctica de reunirse para ver atardecer y así recuperar la calma y la paz interior. No es una superficialidad, porque conecta con la recuperación de los ritmos circadianos y en países como Holanda se está estudiando seriamente su práctica y los beneficios que genera. La práctica del 'Dusking' tiene raíces e una tradición neerlandesa y ya se ha exportado a Inglaterra, Irlanda y Alemania.

El pasado año en Ámsterdam se llevó a cabo un encuentro bajo este nombre (también conocida como schemeren): un grupo de personas contempló la caída del sol al tiempo que escuchaba mensajes poéticos. La tradición neerlandesa habla de que históricamente se prefería retrasar el encendido vespertino de la luz artificial para ahorrar energía.

Ahora se podría vincular esta práctica con la necesidad imperiosa -en un contexto de aumento de los malestares emocionales- de conquistar paz interior frente al ritmo de vida occidental.

Una periodista y escritora holandesa, Marjolijn van Heemstra, está llevando a cabo una experiencia a caballo entre la cultura y la academia. Lo que persigue es reconectar la atención de las personas. Numerosos profesionales de la psicología han llamado la atención en los últimos años en diversos ensayos sobre la cada vez menor capacidad de concentración de las sociedades occidentales, debido a la presencia masiva de las redes sociales y la aceleración de los ritmos vitales.

El dusking consiste en mirar un punto y verlo desvanecerse. No mires demasiado alrededor; concéntrate. Los árboles son muy buenos, se elevan por un momento y luego se desvanecen", explica van Heemstra en un artículo del The Guardian.

Es una forma de mindfulness: "El enfoque es como la meditación, y la gente siempre lo necesita. Pero el 'dusking' consiste en concentrarse en el mundo exterior, no en cerrar los ojos. No se trata solo de tu propio bienestar; es una conversación con el mundo que te rodea".

Declaración de intenciones

Practicar el 'Dusking' es, en este sentido, una declaración de intenciones contra esta rapidez y el bombardeo de mensajes constantes. Se concibe esta práctica como un ejercicio cercano a la meditación y en el contacto con un fenómeno de la naturaleza que se produce a diario. Y que, además, es gratuito.

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La importancia de los ritmos circadianos

Profesionales de la psicología como Ana Adan Puig, catedrática de la facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB) , han explicado la importancia de respetar los ritmos circadianos. ""No es normal que en verano a las diez de la noche haya luz", reflexiona, y recuerda que muchas tribus primitivas se ajustan al sol. Existen estudios hechos en Brasil que concluyen cómo estas comunidades no sufren depresión ni trastornos mentales. "Duermen bien, y esto es como comprar números de la lotería para funcionar bien". En cambio, en las sociedades mediterráneas existe muy mala iluminación pese a que, a diferencia de los países nórdicos, no se carece de luz natural durante tantas horas. "Ante la depresión estacional de otoño, el tratamiento de primera línea es salir y que te dé la luz: la respuesta es igual de buena que la de los antidepresivos y más rápida".