Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Las personas que ven naturaleza mientras trabajan muestran menos signos de ansiedad y agresividad"

El entorno en el que vivimos y trabajamos influye directamente en el bienestar emocional. En un contexto marcado por el estrés, las largas jornadas frente a pantallas y la falta de contacto con el exterior, cada vez son más los especialistas que insisten en la importancia de recuperar la conexión con la naturaleza. La experta en sueño Nuria Roure pone el foco en un gesto tan sencillo como mirar por la ventana y observar espacios verdes; una acción que, según explica, puede tener efectos claros sobre la salud mental.

"Las personas que a través de su ventana, cuando trabajan, estudian o viven, ven naturaleza, algo verde, tienen menos ansiedad, están más felices y muestran menos signos de agresividad", afirma Roure. La especialista destaca que este beneficio no requiere necesariamente pasar largos periodos al aire libre, sino que el simple contacto visual con vegetación ya puede favorecer una sensación de calma y bienestar.

Según explica, la presencia de naturaleza ayuda a reducir la activación mental y la tensión acumulada durante el día. Ver árboles, jardines o cualquier elemento natural permite desconectar momentáneamente del ritmo acelerado cotidiano y mejorar el estado de ánimo.

Pequeños cambios cotidianos

Por ello, Roure recomienda incorporar pequeñas pausas con contacto con la naturaleza: "Sales a andar o, si no puedes, acércate a la ventana para que puedas ver naturaleza viva", señala. Dar un paseo breve o simplemente detenerse unos minutos para observar un entorno verde puede ayudar a resetear la mente y mejorar la concentración posterior.

Cuando no es posible salir al exterior o no se dispone de vistas naturales, la experta propone alternativas sencillas. "Ponte una planta o algo verde en tu estancia que te ayudará a tener mejor estado de ánimo", añade. Introducir vegetación en interiores, decorar con tonos verdes o crear pequeños espacios naturales puede contribuir a generar ambientes más relajantes.

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De esta manera, la especialista subraya que integrar la naturaleza en la rutina diaria no requiere grandes cambios. Mirar por la ventana, caminar unos minutos o añadir una planta pueden convertirse en herramientas accesibles para reducir la ansiedad, mejorar el bienestar emocional y favorecer una actitud más calmada en el día a día.