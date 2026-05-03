Maria José Valiente: “Eso de ‘si tú quieres, puedes’ es una crueldad. No basta con la voluntad”

Hablamos con Maria José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, sobre cuidarse bien. Y hablaremos también de las numerosas recetas de nuestro entorno digital, de autoayuda, con miles de métodos, para dilucidar cómo encontrar un camino adecuado y riguroso.

-En primer lugar, Maria José, cuidarse es una palabra que viene del latín “cogitare”, cuyo significado ya nos da pistas...

-Su traducción sería tomar conciencia, reflexionar, pensar, tener presente, tenernos presentes.

-¿Eso quiere decir que el hecho de cuidarnos es un acto racional y no espontáneo?

-Es mucho más introspectivo, mucho más sencillo, al final. Y esto lo veremos porque se ha ido rompiendo la sencillez, se ha ido complicando todo.

-Estamos sometidos a un bombardeo de recetas para cuidarnos. Así que te propongo hacer un argumento por exclusión: ¿qué no es cuidarse?, ¿qué debemos evitar? Por ejemplo, hay fórmulas basadas en alcanzar objetivos en un breve período de tiempo...

-Yo diría que es una fantasía que lo único que hace es que, cuantas más expectativas tienes, más decepciones tienes. Entonces, tendríamos que ir rebajando las cosas, haciéndolo sencillo.

-Y a veces nos dan recetas que dicen que funcionan de manera automática: si haces esto, pasará esto, seguro. ¿Se generaliza demasiado?

-Sí. Lo que a una persona le ha ido bien quizá a otra no, porque tiene otra mochila emocional, otro ritmo vital. No podemos garantizarlo, podemos decir: quizá te irá bien. Pero los libros de autoayuda, aunque a veces dicen cosas muy acertadas, no son un manual de instrucciones en el que tú haces eso y tendrás ese resultado. La vida no funciona así. Los libros de autoayuda, aunque a veces dicen cosas muy acertadas, no son un manual de instrucciones en el que tú haces eso y tendrás ese resultado.

-Como eso de decir: si comes seis fresas cada día durante tres meses estarás mucho mejor...

-O te dará una alergia que te costará un buen trabajo bajar con corticoides.

-Más cuestiones: los métodos basados en cambios rápidos: 'enseguida lo conseguirás'...

-Qué miedo! Vivimos en un mundo de prisa. Pulsas una tecla en el ordenador y, si no se enciende en diez segundos, ya pensamos que tarda. Pones un programa y decimos: “sí que tarda”. Vivimos en el “sí que tarda”. Más deprisa. Las madres van a buscar a los niños al colegio: venga, deprisa. Todo va deprisa. Eso no es muy buena cosa, porque es antinatural. Y los cambios y la autoayuda necesitan tiempo.

Todo va deprisa. Eso no es muy buena cosa, porque es antinatural. Y los cambios y la autoayuda necesitan tiempo.

-También está la idea de la voluntad individual. Si estamos rodeados de propuestas bienintencionadas, algunas quizá no tanto, y nos dicen: “todo está en ti, si yo he podido, tú puedes, todo está en tu interior”. ¿Qué piensas?

-Sí y no. Hay una cosa que a mí me parece muy cruel, que es eso de “si tú quieres, puedes”. Ojo con lo que estamos diciendo. Eso es una crueldad. O decir: “si tienes buen carácter y estás positivo, te curarás”. No basta con la voluntad.

-¿Por qué?

-Porque tú puedes tener la voluntad, pero después la vida es un entramado de muchos factores y ya veremos qué va pasando. ¿Tú qué puedes decidir? Pues, de todo lo que te ofrecen, lo que es más coherente contigo. Al final, el mejor médico es uno mismo.

-Uno mismo tiene que sentir si le va bien tal método, entonces...

-Exacto. ¿A todo el mundo le sienta bien el kiwi? Pues mira, a mí no me sienta bien. ¿A todo el mundo le va bien beber agua con limón por la mañana? Pues mira, a mí no me sienta bien. Tienes que conocerte. El reto más grande es conocerse a uno mismo.

-Y, además, también se olvida eso que tú muy a menudo nos dices aquí, que es trabajar en vínculo, trabajar con alguien, trabajar con ayuda, con compañía, con los amigos, con la familia.

-Y pedir ayuda, porque, a veces, una persona quiere dejar de fumar, quiere dejar de beber, quiere adelgazar o quiere cambiar los hábitos, y no la ayudan y le dicen “va, por un día no pasa nada, venga, va, si estás la mar de bien”... Deja a esa persona que ha decidido una cosa. Respétala. Deberíamos ayudar a que una persona saque adelante su propia receta, aunque nosotros tengamos otra.

-Pues ahora que hemos hecho un repaso de todas estas fórmulas, que nos llegan constantemente, hablemos de cuidarnos desde el punto de vista más coherente, más sano, y lo que haces es escucharte y respetar los propios ritmos...

-Y hay una cosa aquí muy importante, que es no compararse. Es fatal. Una persona es mucho más feliz y vive mucho mejor si no se está comparando con aquel que lo ha hecho y preguntándose por qué yo no. Porque tú haces otra cosa y él no la hace, y no pasa nada. Tú eres tú, el otro es el otro.

Una persona es mucho más feliz y vive mucho mejor si no se está comparando

-A menudo hablas de vivir de una forma más honesta...

-Más coherente contigo mismo. Quizá tienes una manera de vivir mucho más sencilla de lo que estás pensando. Quizá te han hecho creer que tú tienes que ganar tanto, tienes que conseguir tanto, tienes que comprar tanto, tienes que llegar tan lejos, y quizá dentro de ti todo eso ni lo sientes, ni te gusta, ni lo quieres. Tienes que ser honesto. Y a veces hacemos las cosas para buscar la aprobación de los demás, por el reconocimiento social. Y eso es una cosa que tenemos que quitar del mapa, porque al final donde tienes que encontrarte es en ti mismo, el compromiso es contigo mismo. Quizá te han hecho creer que tú tienes que ganar tanto, tienes que llegar tan lejos, y quizá dentro de ti todo eso ni lo sientes.

-Si entramos en materia de cómo poner en práctica esto de cuidarse, el hecho de dormir y descansar bien a menudo lo pones como una prioridad...

-Cambia la vida de una persona. Yo, cuando me viene alguien a la consulta y le pasa esto, le pasa aquello, lo otro, siempre le digo: eso que tienes, para empezar, es un agotamiento emocional, mental, físico. Tienes que descansar. Nos agota más la mente que el cuerpo.

Cuando me viene alguien a la consulta y le pasa esto, le pasa aquello, lo otro, siempre le digo: eso que tienes, para empezar, es un agotamiento emocional, mental, físico

-En esto de cuidarse hablas de cosas sencillas: dormir, descansar... y saber decir no.

-Es tan importante. ¡Es tan importante saber decir no! Y, además, deberíamos normalizarlo... sin tener que justificarnos. Nos preguntamos “¿qué le diré? Le diré que tengo que ir al médico. Le diré que hoy no puedo, ¿te parece bien que lo miremos otro día, para la semana que viene?”... Pero ¿por qué le tienes que explicar tu vida a una persona?

¡Es tan importante saber decir no! Y, además, deberíamos normalizarlo... sin tener que justificarnos

-Es tan importante saber decir no. Y, además, deberíamos normalizarlo... sin tener que justificarnos.

-Otro consejo para cuidarse que tú siempre destacas: pasear, la naturaleza, el entorno...

-La naturaleza cura. Es que somos naturaleza. La naturaleza no es una parte nuestra que está ahí. Somos parte de ese escenario.

-Estás planteando en todo momento cosas muy esenciales, sencillas

-Exacto. Se trata de volver a lo real, a la humanidad. Hazlo sencillo. Toma conciencia. Eres un ser de la naturaleza.

Se trata de volver a lo real, a la humanidad. Hazlo sencillo. Toma conciencia

-Reivindicas cuidar los vínculos.

-Saber cuidarlos de tal manera... que entiendan incluso tus silencios. Deberíamos hablar más desde el corazón con los amigos. Y no siempre, cuando uno tiene un día más introspectivo, tomar conciencia de que esa persona que hoy tiene un día más serio, más silencioso, más introspectivo, no tiene nada que ver contigo. No te lo tienes que tomar como algo personal. Respeta también los silencios de las personas. Deberíamos entendernos más. Deberíamos hablar más desde el corazón con los amigos.

Deberíamos hablar más desde el corazón con los amigos

-Tenemos conversaciones entre amigos, pero a menudo son de esas conversaciones en las que nunca acabamos de ir a la cuestión, a cuestiones de fondo, sobre todo los hombres.

-Es que eso ya pasa en el patio de la escuela. Tú vas a un patio de la escuela y los niños están jugando a la pelota, se dan un par de puñetazos, se tiran al suelo todos sudados. Y las niñas nos vamos a un rincón a hablar...

-Explicas que esto de cuidarse debemos hacerlo sencillo, debemos evitar las fórmulas matemáticas o las fórmulas de los gurús, etcétera, pero también asumir que no siempre es agradable, que es un trabajo, que es un propósito.

-Sí, es un propósito, y el compromiso más grande en la vida de una persona es con ella misma. Tú puedes tener un compromiso con quien sea y quedarás bien o mal, pero si lo tienes contigo, cuesta mucho, porque es muy fácil no hacerlo. Porque, claro, no te echarás ninguna bronca, o sea, no te despedirás a ti mismo de casa. Y entonces dices: tenía pensado comer verdura y pescado a la plancha, pero como patatas fritas y estas aceitunas y esto que tengo por aquí, y da igual. Tener el compromiso con uno mismo es importante. Si tú decides cuidarte en lo que respecta a lo que comes, te costará, pero ve y compra lo que necesitas.

Puedes tener un compromiso con quien sea y quedarás bien o mal, pero si lo tienes contigo, cuesta mucho, porque es muy fácil no hacerlo

Si has decidido descansar, apaga las pantallas y métete en la cama y descansa y haz respiraciones, o lee un rato un libro en papel. Si has decidido acabar una relación, acábala, déjala ir, sé valiente, porque vamos arrastrando la vida pensando un día, un día, y la vida pasa. Tener el compromiso con uno mismo es importante. Si tú decides cuidarte en lo que respecta a lo que comes, te costará, pero ve y compra lo que necesitas.

Que se hable de cómo conseguir paz mental, y cómo conseguir alegría de vivir sin fórmulas raras, haciéndolo sencillo

-Por último, Maria José, tú que eres profesional de esto, y terminaríamos con esta pregunta, o con lo que tú quieras. Sobre todo, con tanta autoayuda que hay en el mercado, libros, pódcast, vídeos... ¿Qué reclamarías tú?

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-La paz mental y la alegría de vivir. Que trabajaran en cómo conseguir esos dos pilares, que me parecen los apoyos imprescindibles para tener una vida amable. Para que nuestro paso por aquí sea bonito y dejemos un buen recuerdo. Que hablen de cómo conseguir paz mental, y cómo conseguir alegría de vivir sin fórmulas raras, haciéndolo sencillo, haciéndolo de forma que uno lo pueda integrar en su vida cotidiana, que no tengas que irte no sé dónde, no, aquí. A veces hay gente que dice: me voy al Tíbet. Vas al Tíbet, pero después volverás, ¿y qué harás aquí? Hace falta que el Tíbet esté aquí también, que lo lleves dentro. Y ayudar a pensar.