Salvatore Aguilar, psiquiatra: "TEC sí, pero tratamiento integral centrado en las personas"

Salvatore Aguilar es psiquiatra, ejerce en el Parc Sanitari San Joan de Déu donde es el referente de la unidad de depresión resistente. En su trayectoria profesional ha practicado cientos de Terapias Electro Convulsivas (TEC). Desde esta experiencia y desde una mirada profesional y también humana en la que está convencido de que existen depresiones claramente biológicas, reflexiona sobre esta controvertida técnica.

-¿Qué se logra con la TEC?

-Usando la electricidad como estímulo, se busca restablecer el funcionamiento del cerebro. El cerebro funciona con redes, como el cableado de una casa. A veces este cableado deja de funcionar de forma sincronizada y aparecen síntomas depresivos. La TEC provoca el restablecimiento de la jerarquía de las funciones del cerebro.

Si no sabes qué es la TEC no hables mal de ella porque estás restando libertad a una persona, y esto no la ayuda

-¿En qué patologías se usa?

-En diferentes situaciones. El momento en el que más la usamos es en situaciones de emergencia, de riesgo vital, cuando un paciente tiene depresión y deja de comer, o se pone catatónico o tiene muchas ideas de suicidio. En este caso, la TEC sería la primera indicación.

Es preferible perder un poco de memoria reciente durante un mes que no que la persona se acabe suicidando o muriendo por inanición

-Entonces, ante una depresión...

-Cuando tenemos clarísimo que una persona tiene una depresión y tiene un componente biológico importante, es donde entraría la TEC, siempre que la situación de urgencia y gravedad no permita esperar una respuesta al tratamiento farmacológico o en caso de resistencia al tratamiento. Atendemos las depresiones resistentes con un modelo biopsicosocial. Si la parte biológica requiere un tratamiento más intensivo indicamos la TEC. Es decir, es para personas que tenemos muy claro que tienen un componente biológico.

-Ha hablado del modelo biopsicosocial...

-Sí, porque los pacientes son personas con un cerebro, que viven en un entorno psicosocial. Los problemas que nos provocan tristeza no siempre son una depresión. Y en las personas con depresión no debemos olvidar de tratar el entorno psicosocial. TEC sí, pero tratamiento integral centrado en las personas, y en todas las dimensiones de las personas. Debemos integrar en la persona la neurociencia y los tratamientos avanzados.

-¿Se hace un uso excesivo de la TEC en Catalunya?

-En Catalunya, no. Ni en el resto de España. Y diría que en el resto del mundo desarrollado tampoco. Es verdad que los psiquiatras debemos hacer una crítica de cómo se ha usado en el pasado, desgraciadamente. Estamos pagando las consecuencias de un uso de la TEC en situaciones muy, muy irregulares en el pasado, para cambiar la ideología política, la orientación sexual o para gente que llevaba la contraria a nivel social. Esto no son problemas biológicos, por tanto, la TEC no cambiaba nada en estas personas. Dejaban de decir que eran de derechas o de izquierdas o que eran homosexuales, pero lo hacían para evitar el maltrato de un sistema que se practicaba a lo bestia y sin anestesia. Es una tortura.

Los psiquiatras debemos hacer una crítica de cómo se ha usado la TEC en el pasado. Era una tortura.

-¿Hasta cuándo se hizo así?

-Se acabó de hacer en épocas del franquismo. Pero todavía a día de hoy los psiquiatras salimos en las pelis de miedo. Si alguien ve 'Alguien voló sobre el nido del cuco' se hace una idea que no tiene nada que ver con lo que es la TEC. Se hace bajo anestesia, en un entorno super controlado, con psiquiatra, anestesista, dos personas de enfermería y todo el equipo de la UCI y de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).

-En algunos países de la UE no se practica y en Italia se ha dejado de prescribir. ¿Qué les diría a los servicios de salud de estos países?

-Que también hay países donde las mujeres no pueden votar o donde los homosexuales todavía son castigados. Y creo que en el fondo todos queremos lo mismo: que las personas dejen de sufrir. Pero tengo la sensación -y esto es políticamente incorrecto- de que determinados movimientos asociativos pueden llegar a conseguir que los Estados prohíban tratamientos que a veces son la única salida para salvar la vida de un paciente".

Si alguien ve 'Alguien voló sobre el nido del cuco' se hace una idea que no tiene nada que ver con lo que es la TEC

-Entonces, ¿Por qué creen que no incluyen la TEC, estos países?

-Seguramente por el estigma, por todas las personas que luchan para alimentarlo y creen que la TEC borra o modifica la personalidad del individuo, pero nada más lejos de la realidad. Provoca una restauración de la funcionalidad de la persona. Es verdad que puede afectar un poquito la memoria, pero en términos de riesgo-beneficio, es preferible perder un poco de memoria reciente durante un mes que no que la persona se acabe suicidando o muriendo por inanición porque deja de comer al creer que está muerto por dentro y que no tiene sentido seguir ingiriendo alimentación.

-Llama la atención usar electricidad para el cerebro...

-Esto es como si ahora empezáramos un movimiento social para prohibir que cuando tenemos una arritmia o una parada cardio-respiratoria no nos chispen el corazón. Todo el mundo entiende que el corazón funciona con electricidad. El cerebro también. Los músculos funcionan con electricidad, el 'fisio' nos aplica muchas veces electricidad. Partimos de mucho estigma. Y debemos hacer autocrítica de la psiquiatría coercitiva del pasado como elemento de control social, que se arrastra y que ahora pone palos en las ruedas -a pacientes que necesitan la TEC- a base de desinformación o de información no veraz. La TEC respeta todos los principios de la bioética.

Debemos hacer autocrítica de la psiquiatría coercitiva del pasado como elemento de control social

-¿Cuáles son los efectos en los pacientes?

-Muchas veces desde la tercera o cuarta sesión empiezan a pensar de otro modo, su estado de ánimo mejora. Comienzan a pensar que lo que pensaban no es cierto [durante su depresión] y se preguntan cómo podían pensar así. Empiezan a comer, les cambia la cara, empiezan a dormir bien, desaparecen afectaciones sistémicas de la depresión.

Empiezan a comer, les cambia la cara, empiezan a dormir bien, desaparecen afectaciones sistémicas de la depresión

La depresión es una enfermedad de la mente y del cuerpo entero, porque hay un estado inflamatorio y un aumento del cortisol que provoca insomnio, alteraciones gastrointestinales y, muchas veces, dolor en el cuerpo. Se resincronizan las redes neuronales que han dejado de trabajar o de hacerlo de forma sincronizada. Mejora la neuroplasticidad, aumenta una substancia, el BDNF, que es como un abono para que el cerebro vuelva a funcionar de forma sincrónica.

-¿Qué porcentaje de casos no responden a la TEC, o responden negativamente?

-Muy bajo. Existe de un 5 a un 10% de no respuesta. El 85 o el 90% de los pacientes se ponen bien. Remiten de la enfermedad. De hecho la TEC es tan efectiva porque los psiquiatras nos lo pensamos mucho antes de practicarla, de tal forma que cuando un paciente entra en la TEC estamos seguros de que tiene una depresión biológica que responderá seguro con la TEC. Esto no pasa con los antidepresivos, cuya tasa de respuesta es del 35%. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces damos antidepresivos por situaciones que tienen un peso psicosocial, no son tan biológicas, pero el médico de cabecera poca intervención psicosocial puede hacer con siete minutos por visita, y receta un antidepresivo?

Damos antidepresivos por situaciones que tienen un peso psicosocial, no son tan biológicas, pero el médico de cabecera poca intervención psicosocial puede hacer con siete minutos por visita

-¿En qué porcentaje la anestesia genera problemas?

-En el mismo que el de una colonoscopia. Recuerdo casos contados.

-¿Ha habido alguna muerte?

-No recuerdo ninguna.

-Existen estudios que sitúan el índice de recaídas a medio y largo plazo en dos de cada tres casos,...

-Está super demostrado que los pacientes que no hacen un TEC de mantenimiento, a modo de recordatorio, tiene una posibilidad de recaída del 80% durante el primer año. Esto se reduce drásticamente si se hace tratamiento de mantenimiento.

-¿Qué dicen los pacientes tras las sesiones?

-Te dicen 'no sé cómo no me lo he hecho antes, no es lo que yo pensaba'. Las familias, que muchas veces tienen dudas sobre el tratamiento, al acabar te dicen 'cómo no hemos llegado antes aquí, mi familiar ha vuelto a ser como era'. La satisfacción del paciente es muy elevada con el tratamiento, sale de una situación de sufrimiento extenuante. Necesitamos sacar los prejuicios sobre la TEC porque es un tratamiento que salva vidas.

Las familias, que muchas veces tienen dudas sobre el tratamiento, al acabar te dicen 'cómo no hemos llegado antes aquí, mi familiar ha vuelto a ser como era'

-¿Qué responde a sus colegas psiquiatras que creen que la TEC debería ser el último recurso?

Noticias relacionadas

-Que el ser humano es un compendio de biología y de aspectos psicosociales, y que funciona con electricidad. Y que la decisión ha de ser libre y que dar mala información es lo que está quitando libertada a las personas a la hora de decidir. Dejémosla decidir. La libertad pasa por la información científica y rigurosa y con una exhaustiva valoración clínica. No hacemos la TEC a la ligera, nos lo pensamos mucho. No debemos poner palos en las ruedas. Tenemos muchas otras técnicas de neuromodulación. Primero usamos los psicofármacos, después la esketamina, después estimulación magnética y, cuando ya no queda alternativa, y tenemos claro que es un cuadro biológico, hacemos TEC. O cuando es una situación de urgencia. Si no sabes qué es la TEC no hables mal de ella porque estás restando libertad a una persona, y esto no la ayuda.