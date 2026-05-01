Núria, tratada con electroshocks: "Me da igual haber perdido memoria, yo lo que quería es estar bien"

Núria tiene 62 años y pide mantener el anonimato. Ahora está jubilada pero toda la vida ha trabajado en un mercado. Sufrió una grave depresión a los 47 años, fruto de la cual su marido y su hermana decidieron por ella administrarle sesiones de Terapia Electro Convulsiva (TEC). Ahora, con el paso del tiempo, recuperada, valora esa experiencia, sus efectos secundarios y el coste y beneficio de todo ello. SanaMente ha ofrecido también a otras personas que han tenido experiencias no favorables con la TEC que aporten su experiencia pero han evitado hacerlo por miedo a que se descubriera su identidad y por temor a las consecuencias, en su centro psiquiátrico.

-Núria, ¿cómo recuerdas el inicio de tus problemáticas de salud mental?

-Creo que fue por estrés en el trabajo. Me cogió una depresión muy fuerte. No dormía, estaba muy nerviosa. Supongo que tuvo que ver con el estrés en el trabajo. El caso es que se me fue la cabeza. Pensaba que me perseguía la policía y los vecinos. Fui al psiquiatra y me ingresaron en el Parc Taulí de Sabadell un mes y pico. Hay cosas que no recuerdo porque la TEC me ha borrado cosas malas. Las malas, está bien, pero también me ha borrado de buenas. De esto hace 15 años.

Se me fue la cabeza. Pensaba que me perseguía la policía y los vecinos. Fui al psiquiatra y me ingresaron

-¿En el hospital te propusieron hacerte la TEC?

-Supongo que se lo propusieron a mi marido. Yo no me acuerdo. La psiquiatra supongo que se lo dijo a él y a mi hermana. No recuerdo que me lo dijeran a mí.

-Entonces tu familia decidió por ti, porque no estabas en condiciones...

-Sí, porque no me acuerdo de haber hablado con la psiquiatra, te lo digo sinceramente. Seguro que me lo dijo, pero no me acuerdo.

-¿Tu familia no dudó a la hora de dar su consentimiento?

-Mi marido y mi hermana querían que me curara.

-¿Recuerdas como fue la TEC?

-Iba a primera hora de la mañana. Me ponían electrodos, suero, anestesia, me dormían y no me enteraba. Cuando salía de allí, estaba muy dormida. Ese día no servía de nada.

Me ponían electrodos, suero, anestesia, me dormían y no me enteraba. Cuando salía de allí, estaba muy dormida. Ese día no servía de nada

-¿Cuántas sesiones te hicieron?

-No me acuerdo. Al principio, era muy a menudo. Después fui mejorando y me las hacían cada 15 días, luego cada mes. Después, cuando mejoré, quería curarme, fui a trabajar. Mientras trabajaba todavía me hacían TEC. No recuerdo si era cada mes.

-¿Te sorprendió verte en la sesión, la primera vez?

-No me acuerdo, porque estaba mal.

-¿Qué efectos te produjo la TEC?

-Me ha producido efectos en la memoria. Como te decía, me borró todo lo malo que tenía en la cabeza, las imaginaciones que me venían. Eso se me borró. Pero el año antes habíamos ido a la Bretaña y ese viaje se me borró todo. No me acordaba de los sitios a los que habíamos ido ni de nada. Después fui recuperando la memoria.

-¿Del todo?

-Del todo, ya no lo sé. Del todo, no. Las cosas que se borraron, se borraron y ya está. Sitios a los que habíamos ido de viaje y según qué cosas de gente de años atrás, no de gente que veía a menudo. Pero me empecé a encontrar bien. Estoy contenta de haberlo hecho.

-¿Mejoró tu depresión?

-Sí, y tanto. Con la medicación. Antes tomaba mucha. Ahora la tomo para controlar, porque me la fueron quitando. Pero no me volvieron a la memoria las cosas malas.

Ahora tomo medicación para controlar, porque me la fueron quitando. Pero no me volvieron a la memoria las cosas malas

-¿No has vuelto a sufrir depresión?

-No, no. Esto sucedió en el 2011. Volví a trabajar.

-¿Ahora no te hacen TEC?

-Fue entonces y ya está. Y espero no volver a la depresión porque se pasa muy mal, pierdes el control y no sabes quién eres. Te das cuenta de que no eres tú, te vienen historias a la cabeza y te preguntas el porqué. No quiero pensar en ello porque lo pasé muy mal.

-¿Perder la memoria te compensa?

-¡Y tanto! Porque yo así no podía vivir. Hay cosas que se te olvidan, hablas con los amigos y te dicen '¿Te acuerdas de esto o de aquello?' y yo les digo que no, pero me da igual. Yo lo que quería es estar bien. Me ha compensado. Si tuviera que aconsejar al respecto, diría que a mí me funcionó.

Hay cosas que se te olvidan, hablas con los amigos y te dicen '¿Te acuerdas de esto o de aquello?' y yo les digo que no, pero me da igual

-¿Cómo te sentías al despertar tras la anestesia?

-Muy cansada, muy dormida. No podía ir sola para volver a casa ni conducir ni nada. En casa me iba a la cama porque tenía mucho sueño. Al principio, al día siguiente no iba a trabajar porque estaba un poco espesa. Es un electroshock...

-¿No se trata de un método muy fuerte?

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-Por mi experiencia, a mí me fue fantástico. Y no he vuelto a tener depresión tan fuerte. Sé que es fuerte, no es como una analítica, pero aconsejaría a la gente que lo probara.