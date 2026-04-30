Controversia abierta entre psiquiatras defensores y críticos con el uso del 'electroshock'

Dedicamos esta segunda sesión sobre la Terapia Electro Convulsiva (TEC), más conocida como 'electroshock' a dar voz a destacados psiquiatras que valoran la eficacia y las dudas que genera esta técnica en la profesión y en la ciudadanía. Abordamos abiertamente desde la eficacia a los efectos secundarios.

¿Es un tratamiento efectivo y se aplica a quien toca?

Claudi Camps, director de Salut Mental y Adicciones de Girona, admite que es una técnica controvertida "y levanta muchas pasiones cuando la opinión de un profesional no coincide con la de otro". En todo caso, subraya que está indicada en depresión melancólica o psicótica, principalmente en personas mayores. También en catatonia grave asociada a esquizofrenia y también es "una alternativa importante cuando dar fármacos puede estar contraindicado. Pero, a partir de ahí, "dependiendo de la formación del profesional y de la tradición del centro sanitario, la aplicación se aplica más allá de estas indicaciones, para trastornos mentales graves catalogados de refractarios al tratamiento farmacológico".

Erika Martínez, psiquiatra en el Parc Taulí y coordinadora del grupo de trabajo en TEC de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental -en la que están representados casi todos los hospitales de Catalunya-, apela a la literatura científica para afirmar que "las tasas de respuesta y remisión son mucho más altas que las de los fármacos" y apela a la reducción del sufrimiento: "Yo insistiría, ante los críticos, en el tema de prolongar el sufrimiento; se pueden buscar otras estrategias o fármacos pero el problema es que entre un tratamiento y otro se espera demasiado, puede tardar dos, tres o cuatro semanas en hacer efecto pero por mucho que lo mantengas no mejorará y has de hace cambios, con lo cual a veces han pasado dos años; no hay fármacos más rápidos que la TEC". Y añade que la TEC no sirve para todas las patologías.

Puedes esperar a que el tratamiento farmacológico haga efecto, pero con la TEC irás mucho más deprisa Érika Martínez — Coordinadora del grupo TEC de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Iria Domínguez, psiquiatra y presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental (ACPSM), afirma: "Yo personalmente la indiqué una o dos veces, y tanto en los casos que he visto como los que he indicado, la mejoría ha sido nula. Una cosa es la mejoría en base a escalas y otra la recuperación funcional de la persona, o bien mantienes la TEC de mantenimiento, con el riesgo que implica la anestesia más los efectos del 'electroshock', porque si lo retiras el riesgo de que la persona vuelva a encontrarse mal es alto. Yo personalmente apuesto por alternativas que sean más psicosociales".

¿Son asumibles los efectos secundarios?

Claudi Camps explica que "los más habituales son alteraciones de la memoria que mejoran progresivamente en semanas-meses, dependiendo de la frecuencia de las sesiones. La cefalea es muy frecuente. Otros efectos más graves son menos frecuentes, pero se ha de tener cuidado en personas con cardiopatía o edades muy avanzadas".

Erika Martínez explica que "lo importante que debemos trasmitir es que la TEC es segura y, en general, bien tolerado, lo cual no quita que haya efectos secundarios agudos, en el tratamiento: dolor de cabeza, o lo propio de una anestesia; pero es complejo porque no tenemos pruebas que nos ayuden a poner en papel las quejas subjetivas de la persona, no tenemos capacidad de medirlas, pero las hemos de tener en cuenta; tampoco podemos delimitar si esto que perciben es por el tratamiento, por la enfermedad, por la edad...".

"Hay enfermos que se quejan de la función cognitiva, pero haces una prueba neuropsicológica pautada y no sale nada; y pasa al revés, a nivel subjetivo no te dicen nada pero haces una prueba y sí notas disfunción; pero aunque la haya, en términos de coste beneficio, en global gana el beneficio", indica el psiquiatra Mikel Urretavizcaya, psiquiatra e integrante también del grupo TEC de la SCPSM.

Iria Domínguez llama la atención sobre la anestesia y sus riesgos, dado que las TEC se repiten en varias sesiones durante semanas y meses. "Es jugar a la lotería muchas veces, hay un riesgo real a valorar", opina esta profesional.

¿Es un tratamiento desagradable?

"En absoluto, el enfermo llega, la red de enfermería lo tranquiliza y luego se inicia la inyección. Es una anestesia de tres minutos. Cuando el paciente se despierta está un poco como sucede con el resto de intervenciones con anestesia: desubicado o confundida. En unos tres cuartos de hora están bien y se van a casa", describe Urretavizcaya.

Iria Domínguez, psiquiatra y presidenta de la ACPSM / Ferran Nadeu / EPC

¿Por qué algunos centros no hacen tantas TEC como otros?

Urretavizcaya responde que, en efecto, "el Barcelona si pones en tu currículum que has hecho TEC ya no te contratan en según qué centro de salud mental; hay un componente de creencia, más allá de la ciencia, que hace que no practiquen la TEC".

Me genera aversión, aparte de los riesgos y los efectos secundarios, porque es como callarle la boca al paciente Iria Domínguez — Psiquiatra y presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental (ACPSM)

Iria Domínguez explica que "he atendido a gente con depresión resistente le había preguntado por qué está mal. Le hice esta pregunta a una señora mayor y me dijo que nunca se lo habían preguntado. Las personas estamos mal por algo. Por eso, la TEC me genera aversión, aparte de los riesgos y los efectos secundarios, porque es como callarle la boca al paciente. 'No te quejes más, te vamos a dar este tratamiento y ya está'".

Claudi Camps explica que la diferente manera de entender qué es un paciente refractario a la medicación hace que "algunos profesionales afirman que esta refractariedad es muy relativa y que si te enfocas en obtener una buena relación terapéutica, esta refractariedad disminuye y no hace falta indicar la TEC".

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Erika Martínez lanza una reflexión final: "Tú como psiquiatra puedes no tener experiencia en TEC y decir que primero te manejas con lo que tienes más experiencia, pero cuidado porque esto puede hacer que una persona que podría responder bien al tratamiento, respondiera y no alargarnos más".