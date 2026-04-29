Examen al 'electroshock', una técnica psiquiátrica tan habitual como controvertida

Iniciamos una serie de informaciones sobre la TEC, la Terapia Electroconvulsiva. Mucho más conocida como 'electroshock', que se aplica habitualmente en Catalunya y en numerosos países europeos, con excepciones notables como Eslovenia, Luxemburgo y buena parte de Italia. Esta técnica sigue envuelta en un gran desconocimiento y en una cierta controversia por parte de algunos profesionales. Y en Catalunya tampoco se aplica en todos los hospitales por igual.

Qué es exactamente la TEC

La TEC es un tipo de terapia psiquiátrica que consiste en provocar una descarga eléctrica en el cráneo de una persona durante unos segundos para generar una convulsión. La TEC se lleva a cabo colocando electrodos en la cabeza (de forma bilateral en ambos lados o unilateral, normalmente en el lado derecho) del paciente, previa administración de anestesia total y un relajante muscular. La sesión dura dos minutos, se practica en el hospital, mediante un equipo de profesionales médicos. La duración de la descarga es de menos de dos minutos. La intensidad del estímulo eléctrico varía en función del tipo de paciente. En algunos casos sí se observa la convulsión físicamente y en otros no se aprecia aunque esté produciéndose.

El tratamiento se ha ido afinando en los últimos años para minimizar efectos secundarios, mediante parámetros como amplitud de pulso y la dosis de estímulo (ajustada a casa caso), lo cual permite iniciar con dosis más pequeñas. El paciente está monitorizado: con electrodos que controla frecuencia cardíaca y respiración, también está sometido a un registro electroencefalográfico para comprobar la dosis de estímulo, que se mide en milicouloms, que es la milésima parte de un culombio. El médico puede estar tocando al paciente durante el tratamiento y no recibe corriente.

Qué mecanismo de acción tiene

Es un mecanismo complejo. El estímulo eléctrico provoca una convulsión controlada que actúa como mediador terapéutico. En términos neurológicos, lo que se provoca es modular los neurotransmisores (la conexión entre neuronas cerebrales) que tienen peso en los trastornos mentales para mejorar la conectividad y activar procesos llamados de neuroplasticidad y neurogénesis. Se podría decir, en términos coloquiales, que se persigue reajustar los circuitos. Este es el mismo objetivo que persigue la psiquiatría mediante fármacos u otros métodos como el uso de psicodélicos, la estimulación magnética transcraneal, entre otros. En suma, se intenta actuar sobre sistemas de neurotransmisores alterados, sobre funciones alteradas, de una forma más rápida que los fármacos.

A quién se aplica

Los pacientes más susceptibles de recibir estos electroshocks son, según la guía al respecto del Departament de Salut al respecto, del 2014, las personas con trastornos depresivos, trastornos esquizofrénicos y en fases de manía aguda del trastorno bipolar. También se indica su utilidad para psicosis delirantes agudas y sintomáticas, en determinadas condiciones de gravedad, enfermedad de Parkinson, síndrome neuroléptico maligno, epilepsia resistente y discinesia (movimientos involuntarios) tardía.

Un médico ultimando una sesión de TEC / Hospital Católico Universitario Casa de Salud, Valencia

En cuanto a la depresión, está indicada para casos de depresión grave con síntomas psicóticos o sin ellos, cuando existe inhibición intensa, alto riesgo de suicidio o ansiedad/agitación importantes y en situaciones especiales. También se aplica en casos de resistencia a los antidepresivos. Intolerancia a los antidepresivos. Depresión durante el embarazo. Depresión en situaciones somáticas críticas que requieran una respuesta terapéutica rápida.

En cuanto a la esquizofrenia, se aplica en especial cuanto más agudo es el episodio y más curta su duración. En las formas catatónicas, se considera más eficaz que la medicación. En suma, para casos de esquizofrenia se considera -siempre según la guía de Salut- especialmente útil para casos con agitación grave o estupor catatónico, episodios agudos con agitación fuerte y gran desorganización conductual.

Respecto a las personas en fase de manía aguda (en un contexto de depresión bipolar), se considera útil la TEC en personas que no responden suficientemente al tratamiento con fármacos o no responden rápidamente a los tratamientos o consumen dosis muy elevadas de fármacos.

¿Cuántas veces se aplica la descarga?

Habitualmente se hacen dos sesiones semanales. Y el número estándar es de seis a doce sesiones. Si el tratamiento es agudo se hacen dos e incluso TEC a la semana, al paciente. Y en otros casos se recomienda espaciar las sesiones y mantenerla quincenalmente o una vez al mes. En muchas ocasiones, el paciente acude al hospital y regresa a su casa ese mismo día. Tanto en TEC de mantenimiento como en situaciones agudas.

¿Tiene efectos secundarios?

Sí, la consecuencia más habitual es la cognitiva. Las quejas más comunes son la pérdida de memoria. A menudo sucede que las pruebas o test arrojan unos resultados mejores que las quejas subjetivas de los pacientes sobre la pérdida de parte de la memoria durante un tiempo. La mitad de los pacientes se quejan de esta pérdida cognitiva, sobre todo la capacidad de evocar recuerdos. Son déficits leves que se mejoran al parar el tratamiento, según los profesionales. Puede existir, en definitiva, lapsus de memoria que se mantienen. Pero un estudio publicado en el International Journal of Mental Health, en noviembre del 2025 advierte de los efectos van más allá de la pérdida de memoria y los más frecuentes son perder el hilo del pensamiento (87,5%), dificultad para concentrarse (85,6%), fatiga (79,6%), dificultad para leer (77,7%), embotamiento emocional (76,4%), dificultad para orientarse (72,8%) y pérdida de vocabulario (71,8%). También aparecen con frecuencias altas los problemas de relación (67,8%) y la pérdida de independencia (67,2%)

Las alteraciones de la memoria retrógrada afectan al recuerdo de información tanto personal (autobiográfico) como pública y son más evidentes para los sucesos ocurridos temporalmente más cerca del tratamiento. La mejoría es gradual tras finalizar la TEC, pero en ocasiones puede ser persistente. La alteración de la memoria anterógena son una tendencia a olvidar lo que se acaba de aprender y suele resolverse tras la TEC, unas semanas después de última sesión.

¿Es efectiva?

Los estudios que citan los equipos de profesionales que trabaja de forma coordinada sobre la TEC, indican tasas muy altas de respuesta, en especial cuando el episodio del trastorno es agudo, muy grave, con síntomas psicóticos, ideas de suicidio, autolesiones o personas que no ingieren alimentos. La respuesta, la reducción de síntomas, puede llegar hasta el 90%. Y en cuanto a la remisión (la reducción del conjunto de síntomas) se citan investigaciones con porcentajes en torno al 50% o superiores.

Imagen de parte del instrumental para monitoriar una sesión de TEC / Hospital Católico Universitario Casa de Salud, Valencia

Las tasas de remisión depende, en todo caso, del tipo de patología. Si la depresión es grave con síntomas psicóticos, se puede conseguir un 95% de remisión de síntomas. En depresiones resistentes la respuesta inicial llega al 80% y la remisión del conjunto de síntomas hacia el 50 o 60% según los estudios. Son porcentajes más altos que lo que logran los fármacos, según los profesionales que aplican la TEC. Una mayor duración del episodio depresivo reducirá las posibilidades de que el TEC consiga una respuesta.

Según un estudio del 2022 publicado en la revista New England Journal of Medicine, "La TEC es un tratamiento valioso para varias enfermedades psiquiátricas graves, especialmente cuando es fundamental obtener una respuesta rápida y cuando otros tratamientos han fracasado. Los perfeccionamientos en la técnica han reducido, aunque no eliminado, los efectos secundarios. La investigación sobre la base neurobiológica de los efectos de la TEC sigue en curso, ya que no se conoce su mecanismo de acción. El estigma y la falta de acceso al tratamiento han contribuido a la infrautilización de la TEC".

¿Los pacientes recaen, a medio plazo?

Sí. Pacientes que necesitan TEC y responden favorablemente, sí recaen a medio plazo en porcentajes elevados (dos tercios, incluso, según algún estudio), y los profesionales en este caso recomiendan un TEC de mantenimiento para tratar de evitarlo. Como sucede en determinados tratamientos farmacológicos para un episodio psicótico, que requieren medicación a medio y largo plazo. Se trata de enfermedades crónicas y recurrentes. Las personas con recaídas reciben TEC de mantenimiento y hace disminuir el número de recaídas o las hace menos graves sin ingreso hospitalario. También se aplican cuando se detectan síntomas de una posible recaída, para evitarla.

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¿Se hace con consentimiento?

Sí, el paciente firma un consentimiento. Pero también se están aplicando en casos en los que la persona no está en condiciones de decidir -por ejemplo, por un episodio psicótico- y en esta ocasión la autorización llega de la familia o, eventualmente, de la autorización de un juez, en tanto que se considera prioritaria esa intervención para evitar que esa persona se provoque un daño a si misma. No existen datos del porcentaje de casos en los que se lleva a cabo la TEC sin consentimiento del paciente.