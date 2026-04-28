Enric Palau, exdirector del Sónar: "Un concierto me puede cambiar la vida y una canción me salva el día"

Enric Palau es una de las personas que más y mejor conoce la música electrónica del mundo. Ha estado al frente del festival Sónar. Y en esta conversación reflexiona sobre cómo este estilo musical puede también tener una aplicación directa en relación con los estados anímicos y e incluso terapéuticos. Palau lanza la idea del historial musical de cada ciudadano, paralelo al historial médico.

-La música puede tener y tiene una función en relación con problemas cognitivos...

-Sí, he seguido cosas científicas que me han interesado mucho. Parece ser que en pacientes con estados avanzados Alzheimer, o en estado de semiconciencia o de coma, una música reconocida reconforta, puede resituar y reconectar a esa persona con problemas cognitivos graves. La música también tiene una función de relajación, evidentemente, con los mantras. A mí me genera endorfinas. Un concierto me puede cambiar la vida y una canción me salva el día. Esto me pasa a menudo.

La música también tiene una función de relajación, evidentemente, con los mantras. A mi me genera endorfinas

-Y esto lo notas claramente...

-Sí, esto lo noto claramente. Yo en un día de esos un poco gris, en el que estás enfurruñado, me puedo poner a escuchar música y me apasiona, y sigo descubriendo artistas nuevos. Esa canción en ese momento me cambia el estado de ánimo de una manera total.

-En este día gris, ¿qué música se te ocurre poner?

-Cosas que descubro. Ahora estoy disfrutando mucho el álbum que ha hecho Flea, el bajista de Red Hot Chilli Peppers, que tiene alguna cosa de electrónica. La música te traslada, te sitúa en espacios visuales que no tienes delante, en el caso de la música experimental. Ahora me está fascinando un cantante de folk americano que es John Craigie. Hace como un folk atípico, moderno. Me fascina porque tiene un punto de comediante y de músico.

La música te traslada, te situa en espacios visuales que no tienes delante, en el caso de la música experimental

Y lo que sí creo es que si todos estos factores o elementos que pueden crear bienestar -aparte de la física de la música para la gente con problemas auditivos, que está claro que los graves, la parte física de la música en el cuerpo también puede ser interesante-, con la música electrónica puedes construir todo el abanico de frecuencias y registros. Y es un campo en el que queda trabajo por hacer. Es para hacer recetas a medida. La música electrónica permitiría construir una serie de frecuencias y ritmos, si se llega a la conclusión de que esta conjunción de elementos puede tener un efecto a nivel de salud. Y hablo por hablar...

... Sí, pero desde tu experiencia e intuición. Pero dado que la salud mental forma parte de nuestras vidas, parece que la música electrónica está infrautilizada. No sé si es por falta de investigación o por prejuicios sobre la electrónica...

-Yo siempre he tenido interés en centros de investigación o espacios médicos en los que hemos colaborado. Y hay otra cuestión que David Byrne ha defendido recientemente en la BBC, que es la capacidad de la música de juntar a gente en torno a un hecho, el aspecto celebrativo, inclusivo, de un lenguaje, de un viaje. Esto es una ocasión para juntar a diferentes tipos de personas y compartir una felicidad conjunta.

La música en Brasil es un hecho social, se trata de compartir algo que vincula y genera felicidad

-Hay estudios como el de la Universidad de Valladolid con jóvenes con ciertos malestares que fueron a un concierto de Steve Aoki, y la clave era compartir esa experiencia...

-Totalmente. Y somos una cultura en la que la música no tiene tanta presencia como en otras. He tenido la suerte de hacer varias ediciones de Sónar en Brasil y de estar varias veces en São Paulo y Río. La música está muy presente. Río me recordó a la Barcelona de los sesenta. Van a hacer el vermut, y eso se alarga, y comen... y esto detrás tiene música. Es un hecho social, se trata de compartir algo que vincula y genera felicidad. Los brasileños, una de las sociedades más orgullosas del mundo, y son de las sociedades más felices, y he estado en muchas partes del mundo. Es una sensación de felicidad con recursos limitados, lejos de cualquier tipo de lujo.

-Siguiendo con la electrónica, quizá el prejuicio es que no conseguirá mejorar estados de ánimo sino todo lo contrario, por el ritmo al que se asocia...

-Este estigma estaría vinculado a las músicas electrónicas de bailes, la música electrónica tiene un aspecto mucho más amplio, desde cosas de experimentación pura a la cuestión más rítmica y el ritmo exprimido al extremo como el hardcore. No tiene por qué haber barreras entre música electrónica y música acústica. Lo que pasa es que la electrónica tiene una cuestión práctica y puedes ir a buscar muchos registros de los instrumentos acústicos, te da una paleta muy amplia de colores y en el ámbito de la experimentación, no te hace falta juntar a una orquesta de 20 músicos sino que un productor, un compositor, un investigador y un médico podrían trabajar con una paleta y acceder a estos registros.

-Usando esta paleta de colores, me imagino a una persona con un problema psicológico relacionado con una fobia o con un estrés agudo, sobre los que se podría afinar mucho el tipo de 'pastilla musical' que se les podría administrar...

-Sí, yo lanzo una idea desde el desconocimiento. Seguro que podría tener este servicio. Hay espacios que a personas sin enfermedades que nos genera un estrés, nos acelera, que es ir a un aeropuerto a coger un avión, porque hay una serie de cosas abruptas, controles, tienes que quitarte la ropa... Yo he estado en un espacio donde se ha hecho un trabajo musical que me relaja. Los sonidos que se emiten en los mensajes del aeropuerto se encargaron a Jean-Michel Jarre... Y cuando sonaba esto, estando rodeado de 15 mil personas arriba y abajo, esto me generaba paz.

-Está claro que en determinadas fases de la depresión, se podría diseñar de forma personalizada, según su biografía, un tipo de música...

-Totalmente. En enfermos cognitivos, una música que forma parte de esta memoria... Por ejemplo, mi padre murió de demencia senil. Tenía una buena memoria antigua pero era incapaz de retener la memoria instantánea. Se usa música de esta memoria antigua. Y del mismo modo que tienes un historial médico cuando vas al doctor, quizás estaría bien abrir un historial musical del paciente. A quien se ha criado en un entorno de flamenco, su conexión y lo que le reconforte, si ha de venir de la cuestión musical, será flamenco. No es que una secuencia de sonidos serán beneficiosos para 15 personas diferentes. Es otro campo que seguro que se debe trabajar con los pacientes.

No es que una secuencia de sonidos serán beneficiosos para 15 personas diferentes. Es otro campo que seguro que se debe trabajar con los pacientes

-Lo que no sé es hasta qué punto la musicoterapia podría ajustarse más en función de la biografía de cada cual...Y no excluir la electrónica, porque mucha gente puede creer que no servirá para calmar a la persona, para hacerla mejorar

-La música electrónica no necesariamente tiene que ser rítmica. Brian Eno, por ejemplo, hace música que relaja. Y hay artistas de electrónica que se han metido en lo meditativo, como la brasileña DJ Anna que se ha metido en la cuestión de los instrumentos de percusión repetitivos. El prototipo de uno de ellos lo presentamos en Barcelona.

-Al mismo tiempo, la utilización de un concierto más rítmico o de trance te pude llevar a espacios emocionales, no tiene por qué ser Brian Eno...

-Totalmente.

-Una de las potencialidades de la película 'Sirat' ha sido llevar a mucha gente a cómo los ritmos, y en este caso unas substancias, pueden llevar a un momento de comunión tras una tragedia. Cosa que es ancestral, como el uso de la música repetitiva para entrar en estados alterados de conciencia.

-Sí, yo considero interesante lo de la biografía musical de las personas, porque a mí la música me puede producir un efecto contrario. Hay músicas que no soporto o que soporto bastante mal, y escucho muchísima música. Y hay un tipo de música que me pueden producir el efecto contrario.

Noticias relacionadas

yo considero interesante lo de la biografía musical de las personas, porque a mí la música me puede producir un efecto contrario

He llegado a irme de un restaurante porque la acústica del espacio hace que la música no te deja hablar. Yo podría ser un paciente complicado, si estuviera en estado de no poder decidir, si quisieran hacerme una terapia con determinada música. Quizás acabarían del todo con mi salud.