Asistir a un concierto de música tecno mejora el bienestar emocional de jóvenes con trastornos

Un ensayo de la Universidad de Valladolid (UV) con jóvenes universitarios que sufren ansiedad, depresión o ideación suicida, ha constatado que escuchar un concierto del Dj Steve Aoki en grupo mejora sus niveles de bienestar. El estudio se basa en un en cuestionarios previos al concierto, durante el mismo y posteriormente, así como en un dispositivo que midió las principales emociones durante toda la sesión. La conclusión es que, a diferencia de los jóvenes sin trastornos, los participantes mostraron, tras la muestra, mejoras evidentes. "Todos entraron con angustia y depresión, y a lo largo del concierto manifestaron estabilidad, y la emoción tras el concierto fue la de la felicidad", relata a SanaMente Claudia Möller, directora del Laboratorio de Emprendimiento Social de la UV.

¿Los jóvenes qué escuchan? Pues tecno y otros géneros como el reggaetón y tenemos que indagar también con este estilo; la música es una muy buena herramienta para comunicarse Claudia Möller — Profesora de la Universidad de Valladolid y coordinadora del estudio

El estudio, publicado en la revista Education Sciences, concluye que "la estructura del concierto, caracterizada por altos niveles de intensidad y episodios visualmente impactantes, ayudó a mantener una atención estable y una conexión emocional en el 90 % de este grupo, cuyos integrantes describieron la música y los efectos como una forma de “evasión emocional” y “revitalización”, señalando que les ayudó a relajarse y a sentirse en sintonía con la energía tanto de la música como del público" con lo cual se generó "una experiencia emocional enriquecedora que permitió una conexión estable y profunda, generando una experiencia global transformadora". Por ello los autores sugieren que "la música electrónica podría servir como una herramienta complementaria en iniciativas dirigidas a personas con trastornos de adaptación".

¿Por qué el tecno?

“Creo que la música electrónica tiene un componente repetitivo y no es tan compleja como escuchar Bach, por lo que no hace falta formación para escucharla, y al mismo tiempo, dado que proviene de diferentes artistas, esto hace que enganche a uno y a otro con el toque que le da cada DJ", detalla Möller.

Una de las características principales del estudio es el de anotar las emociones grupales, dado que los 20 participantes (diez con trastornos previos y diez sin ellos) estuvieron juntos durante la sesión de Aoki. "El resultado es que la música electrónica sí provoca un efecto interesante en las personas con un diagnóstico de trastorno adaptativo, sobre todo; las personas con psicosis o esquizofrenia les gustó porque eran fans del rap y Aoki usa también este estilo musical", expone la autora.

No es Mozart ni musicoterapia

Esta prueba, según los autores, no tiene que ver con las aplicaciones habituales de música relajante de piezas clásicas de Mozart o Bach ni con la musicoterapia con el objetivo de relajarse. "¿Los jóvenes qué escuchan? Pues tecno y otros géneros como el reggaetón y tenemos que indagar también con este estilo; la música es una muy buena herramienta para comunicarse, es el lenguaje universal", opina la profesora universitaria.

Noticias relacionadas

Lo que no generó resultados significativos fue ver de cerca al artista mediante unas gafas, gracias a las imágenes de un dron que se acercó a Aoki durante la sesión en Valladolid. Esto lleva al equipo de investigadores a preparar una siguiente sesión que se basará en una playlist del mismo Aoki pero, en esta ocasión, sin concierto. "Vamos a medir ese mismo efecto -anuncia Möller- con una playlist que se oiga en un lugar concreto para ver qué efectos les provoca y lo compararemos con otros grupos de trastornos graves".