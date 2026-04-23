Leer SanaMente en Sant Jordi: comunidad, espiritualidad, salud mental y gestión del estrés

Colaboradores de SanaMente, que forman parte de la red de profesionales de salud mental, o de entidades de apoyo a familias, activistas, pensadores o escritores, proponen textos con los que aprovechar la Diada para profundizar en conceptos clave para una gran mayoría de ciudadanos: la necesidad de aprender y practicar la cooperación y la comunidad, la búsqueda de la espiritualidad frente al estrés y el burn-out, y el mayor conocimiento del cerebro, de la neurología, de los trastornos.

Comunidad, cooperación

'Alas de papel' de Cristina Páez Cot, ofrece una mirada crítica y humana sobre el trato que reciben las personas con trastornos mentales. Entre otras cuestiones, la carga invisible que recae sobre las madres cuidadoras. Lo explica a través de vivencias reales. Un texto en favor de una atención más centrada en la persona.

'Humankind: A Hopeful History' de Rutger Bregman. Es, en palabras de Maria José Valiente, "una defensa optimista de la cooperación y la bondad humana como base de la sociedad". Plantea un punto de partida que hoy puede parecer difícil de asumir, para algunos: asumir que los seres humanos parten de la bondad.

Espiritualidad, sentido y trascendencia

'El profeta' de Khalil Gibran. "Es un texto poético y espiritual que reflexiona sobre el amor, el dolor, la libertad y el sentido de la vida", nos explica María José Valiente. Sin duda un texto esencial por todas estas razones, por cómo el protagonista, antes de despedirse del todo, ofrece una serie de enseñanzas universales, de utilidad en todo momento de la vida.

'El regreso del hijo pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt' de Henri J. M. Nouwen. Txus Carilla, psicólogo pericial especialista en adicciones recomienda este libro "porque conecta de una manera muy profunda la dimensión espiritual con la necesidad humana de sentido, reconciliación y pertenencia. A partir de la parábola del hijo pródigo y de la mirada de Rembrandt, Nouwen hace un recorrido muy íntimo por la fragilidad, la herida, el deseo de volver a casa y la posibilidad de ser acogidos. El libro habla de trascendencia, pero sin desvincularse nunca de la experiencia emocional concreta".

La psicòloga Rosa Rabbani, en EL PERIÓDICO. / Zowy Voeten

'Efímeros o inmortales'. La apuesta de Rosa Rabbani, psicóloga y colaboradora de SanaMente, y de Arash Arjomandi, filósofo y pareja de Rabbani, por adentrarnos en una reflexión racional sobre la existencia de la inmortalidad. Se aleja de las miradas basadas solo en la fe y apuesta por un recorrido lógico por una de las preguntas fundamentales de la existencia, que es la de si existe conciencia más allá de la vida corporal.

Neurología, cerebro y salud mental

'El error de Descartes', de Antonio Damasio. Es una pieza fundamental, una obra de referencia, con un lenguaje científico y al mismo tiempo divulgativo, que explica cómo, a diferencia de las tesis previas, las emociones tienen mucho que ver con las decisiones racionales y ello no es negativo, sino todo lo contrario.

‘El amor autista: pasión, afecto, amistad y espiritualidad autistas’, de Ernesto Reaño. Un texto que desmitifica muchos estereotipos falsos sobre el espectro autista y habla sobre lo que significa el amor en todas sus vertientes para los autistas, demostrando que hasta puede alcanzar lo metafísico en algunos casos, igual que en no autistas. Revelador y necesario.

La salut mental no existe, la salud sí, de José Luís Marín. Explica la pedagoga y escritora Eva Bach que el texto "sostiene que la gran proliferación actual de diagnósticos y etiquetas sobre salud mental no son trastornos sino síntomas normales de una sociedad-sistema anormal y deshumanizada que no hace caso ni sabe atender el sufrimiento; propone volver a poner a la persona en el centro".

Rutger Bregman, historiador, investigador y ensayista. / JOAN CORTADELLAS

'En el laberinto, guia ilustrada de Psiquatría'. De Cristian Llach y Valentina Silva. Eduard Vieta, jefe de Psiquiatría del Hospital Clínic, lo recomienda porque "es un libro fácil de entender y al mismo tiempo aborda la cuestión de cómo se producen los trastornos. Es una obra basada en el rigor científico y al mismo tiempo con una prosa accesible, para quien quiera entender mejor las enfermedades psiquiátricas más comunes y cómo se diagnostican". Llach se formó en el Clínico y ahora trabaja en Canadá. Silva complementa el texto con unas ilustraciones de gran calidad.

'Psicoecología: El entorno y las estaciones del alma'. Boris Cyrulnik. Un libro divulgativo de referencia para entender -de la mano del famoso neurólogo y psiquiatra- un nuevo enfoque global, que aúna muchas disciplinas, sobre los efectos sobre la mente y el cuerpo de fenómenos como las catástrofes sociales y medioambientales o las dificultades para relacionarnos. Un texto con abundante referencia de datos del llamado "padre de la resiliencia". Lo recomienda el psiquiatra Claudi Camps.

Estrés, burn-out laboral

'Burn-out, el secreto para romper el ciclo del estrés', de Emily Nagoski y Amelia Nagoski. Explica el funcionamiento fisiológico del estrés y cómo cerrar el ciclo del burn-out. Es un manual muy útil para entender cuándo el cuerpo está llegando a un extremo y responder para evitar que el estrés se apodere de la situación. Una apuesta por la calidad de vida.

'El lado bueno', de Kelly McGonigal. Rosa Rabbani recomienda este texto porque "explica que el estrés no siempre es perjudicial. Y diferencia en qué condiciones sí es negativo y en qué otras no lo es". La autora es psicóloga y conferenciante en la universidad de Stanford, y experta en aplicar principios de psicología, neurociencia y medicina a estrategias prácticas para la felicidad, la salud y el éxito personal. Ha escrito sobre yoga, autocontrol y su obra académica ha aparecido publicada en diversas revistas especializadas.

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'Hiperagotadas'. De Emily y Amelia Nagosky. Analiza a fondo el síndrome del burn-out. Así comienza el texto: “Este es un libro para cualquier mujer que se haya sentido abrumada y exhausta por todo lo que tenía que hacer, y aún así haya estado preocupada de no estar haciendo suficiente. Es decir, para todas las mujeres que conocemos, incluidas nosotras mismas".