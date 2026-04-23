Salud mental
Patricia Ramírez, psicóloga, sobre hablar de tus problemas con los demás: "Puede empeorar tu salud mental"
Varios estudios demuestran que la corumiación puede derivar en trastornos como la ansiedad y la depresión
Patri Ramírez, psicóloga, sobre la meditación: "Entrena tu atención y disminuye la reactividad emocional"
La reflexión de una psicóloga sobre el dolor y la salud emocional
¿Eres una de esas personas que comparte constantemente sus problemas con su familia y amigos? ¿Una de esas que le da vueltas al mismo asunto, entrando en un bucle sin salida? Pues la psicóloga Patricia Ramírez, conocida en redes como Patri_psicologa, ha expresado, a través de una publicación de Instagram, que la corumiación (nombre que recibe este tipo de conducta) está directamente asociada con síntomas de ansiedad y depresión.
Un bucle sin salida
Si bien siempre se ha dicho que hablar de tus problemas con personas cercanas es beneficioso, porque proporciona apoyo emocional, refuerza los vínculos y puede reducir el estrés, Ramírez ha destacado que también "puede empeorar tu salud mental".
Y es que, como expone la revista especializada en psicología y neurociencia 'Psyciencia', la corumiación es un proceso durante el que las personas reviven miles de veces un mismo hecho: "Se imaginan nuevos finales, lo que hubieran dicho y hecho de haber sabido lo que saben ahora, y cómo un comportamiento diferente podría haber cambiado las cosas".
Representa "un exceso de conjugaciones en subjuntivo que paraliza y sume al rumiante en la más absoluta pasividad" y que proporciona una falsa ilusión de control sobre la situación, ya que el público del rumiante le dará o quitará la razón, intentará aportar soluciones o, peor: le recordará cuántas veces le advirtió de que algo iba a suceder.
Un riesgo para la salud
Varias investigaciones científicas, como el 'metanálisis', han demostrado que la rumiación conjunta, repetitiva e improductiva no solo se asocia con una alta satisfacción hacia los amigos, sino que tiene componentes desadaptativos relacionados con algunos trastornos psicológicos: "Lo que tú interpretas como deshago se convierte en ansiedad", afirma Ramírez.
Durante el proceso, se activa la red neuronal por defecto (DMN, por sus siglas en inglés: 'Default Mode Network'), que se enciende cuando el cerebro está en reposo o concentrado en pensamientos internos en lugar de en tareas externas; es decir, cuando te quedas pensando en las musarañas. Esto puede llegar a ser peligroso, ya que, "si se cronifica, puede afectar a zonas como el hipocampo, que es clave para la memoria, y a la corteza prefrontal, que necesitas para regular emociones y tomar buenas decisiones".
Asimismo, puede afectar de forma importante a tu seguridad, tu confianza y tu estado de ánimo. Centrarse repetidamente en experiencias negativas aumenta la liberación de cortisol, la hormona del estrés: "La rumiación mantiene activada la respuesta fisiológica al estrés, incluso cuando ese estresor ya no está presente", expone Ramírez en otra publicación.
4 consejos para prevenir
Teniendo en cuenta los riesgos que supone la corumiación, la psicóloga ha querido compartir con sus seguidores cuatro consejos para evitar caer en ese vicio:
- "Pon límites al bucle": si llevas 20 minutos repitiendo lo mismo, cambia de tema de conversación. "Tu cerebro no necesita darle más vueltas, necesita salir de ahí".
- "La pregunta clave es '¿qué puedo hacer con esto?'": Si no hay respuesta, es indicativo de que estás rumiando.
- El desahogo debe tener una dirección: "Habla para entender, para buscar soluciones, para ver otra perspectiva... pero no para recrearte".
- "Elige bien con quién: hay personas que te regulan y otras que al final te terminan encendiendo más".
Ramírez destaca que no se trata de dejar de compartir lo que te ocurre con los demás, sino de aprender a no quedarte atrapado en un mismo problema: "Lo de hablar por hablar no es siempre sano".
Fuentes:
- The Relationship between Co-rumination and Internalizing Problems: A Systematic Review and Meta-analysis
- Psyciencia: "Voy a corrumiar con mis amigos"
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