Leer SanaMente en Sant Jordi: vínculos, conciencia y radiografía de las psicosis

A las puertas de Sant Jordi, y de la mano de las recomendaciones que nos han hecho llegar activistas, profesionales de la salud mental y pensadores, trazamos un nuevo recorrido para poder vivir la Diada del libro y la rosa con una buena dosis de conciencia sobre nuestra salud mental, sobre viviencias duras pero también esperanzadoras.

Psicosis

'Penélope', de Abel Carrasco, miembro de la junta de la Federación SMC y de la Asociación de Familiares Salud Mental Terres de l'Ebre. Una novela gráfica de ficción sobre un brote psicótico de una cantante famosa de folk y la odisea por la que pasa la protagonista.

'Cuando nos volvimos locos', de Sonia Herrero. Un relato duro pero esperanzador de la transformación de una madre que acompaña a su hijo por diferentes momentos de su proceso psicótico. Una reflexión, también, sobre cómo las familias han de afrontar estas situaciones.

Sonia Herrero / Humanamente

Los chicos de Hidden Valley Road, de Robert Kolker. Una historia real sobre la vivencia de una familia con doce hijos, de los cuales al menos cinco desarrollan una esquizofrenia. La madre trata de mantener las apariencias mientras de puertas adentro las vivencias son intensas. Se lee como una novela, pero es un caso real. Elogiadísma por la crítica y una mirada lúcida sobre cómo ha ido avanzando la mirada sobre la esquizofrenia. Lo recomienda la psiquiatra Maria del Pino Alonso, jefa de Psiquiatría del Hospital de Bellvitge.

'El hombre del jazmín y otros textos' y 'Primavera sombría', de Unica Zürn, "nos ofrece -en palabras de Mar Blanco, psiquiatra de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)- la posibilidad de acercarnos a las psicosis desde un lugar único; son un recorrido a lo largo de una vida que se va rompiendo y que intenta evitar el dolor a través de la fantasía y el deseo en un primer momento y de la locura más adelante".

'Mundo loco', de Micha Frazer-Carroll. El libro cuestiona el concepto de locura, y como la sociedad construye esta etiqueta. Es, en palabras de Antonio Serrano, un texto sobre "la necesidad de escuchar a las personas, entender su malestar más allá de las etiquetas" con lo que se nos "invita a repensar la salud mental y el significado de ser “loco” en nuestra sociedad.

'La puerta está abierta. Un viaje al inconsciente', de Alfonso Gálvez. Una narración en primera persona de un cuadro psicótico, desde los primeros indicios. Habla del trastorno, de la recaída, de la recuperación. Àlex Marieges, responsable del área de Salud Mental del Col·legi d'Infermers i Infermeres, recomienda este texto por su contundencia.

Vínculos, apego

'¿Dónde está mi calcetín?', de Guille Villena. Un cuento ilustrado sobre el duelo, las pérdidas y el amor. Descubrir porqué un calcetín puede explicar estas emociones es una buena manera de acercarse al texto ilustrado. Nota: el calcetín tiene costuras...

'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema. Premio nacional del cómic 2024. Antonio Serrano recomienda esta obra porque "a través de una mirada íntima y muy honesta, retrata como la culpa, el silencio y el dolor atraviesa la vida familiar, y como ella intenta comprender lo que sucede a su alrededor" y porque "refleja la importancia del amor de una madre y una hija, y nos hace reflexionar sobre los cuidados y la fragilidad que comporta muchas veces, poniendo en el centro la necesidad de escuchar".

Páginas del cómic ‘El cuerpo de Cristo’ / EL PERIÓDICO

'Martes con mi viejo profesor', de Mitch Albom. Una oda al gozo de vivir, a lo que vale la pena y qué no. "Uno de los mejores libros que he leído en mi vida", revela Àlex Marieges.

Conciencia, atención plena, regulación emocional

'L'escuma', de Helena Guilera. Una novela que habla del amor, los agujeros negros, sobre los cuerpos y el amor. Una novela sobre relaciones humanas, que tangencialmente también aborda cuestiones de salud mental. Una historia coral sobre las fuerzas del Universo. Recomendación de Maria del Pino Alonso.

'Antifrágil', de Nassim Nicholas Taleb. Àlex Marieges, responsable de la sección de Salud Mental del Col·legi d'Infermers i Infermeres, recomienda este texto, no vinculado a la salud mental directamente, pero que sí habla de la filosofía como herramienta de gimnasia mental. "Es una manera de entrenar mecanismos de la cognición desde una vertiente no terapéutica", explica Marieges.

'Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad', de Lola López Mondejar. Un ensayo sobre cómo la posmodernidad lleva a los ciudadanos a carecer de un relato sobre su identidad y a ver mermada su salud mental. Un texto que repasa las consecuencias del capitalismo respecto a los tecnología y la consecuencia de ello: un estaod de falta de atención y constancia, de permanente distracción, que "nos convierte en analfabetos afectivos, en ciudadanos acríticos e individualistas", segùn la autora.

Lola López Mondéjar, en Barcelona. / Guillem Roset / ACN

'Inteligencia emocional', de Daniel Goleman. Se ha convertido un clásico y un superventas. Lo recomienda la psicóloga y colaboradora de SanaMente Maria José Valiente porque es texto de referencia sobre "el papel de las emociones en nuestra vida personal y social". La publicación dio pie y sigue dando pie a numerosas aproximaciones similares. Explica de forma muy razonada que el coeficiente intelectual no es ni la primera ni la única manera de evaluar la inteligencia de las personas.

'El poder del ahora', de Eckhart Tolle. Valiente lo describe como una apuesta para saber "cómo vivir el presente sin distracciones". Se ha convertido, también, con el paso de los años, en un texto que sigue siendo citado y referenciado, en tiempos de mindfulness casi como moda generalizada.

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'El poder de la mujer despierta' de Julieta Paris. La psicóloga, formadora y experta en nutrición Mery Viñas recomienda este texto porque "no es el típico libro de autoayuda, habla de despertar, de habitarse de verdad y de dejar de vivir desde la desconexión o el olvido de una misma, es una sacudida para volver a ser tú y recuperar tu poder con más verdad y conciencia".