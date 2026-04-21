Leer SanaMente en Sant Jordi: recomendaciones para cuidar cuerpo y alma

De la mano de numerosos colaboradores de SanaMente, ofrecemos a partir de hoy hasta la Diada de Sant Jordi una serie de recomendaciones basadas en diferentes ejes temáticos relacionados con la salud mental y el bienestar emocional. La mirada es amplia, plural y siempre parte del rigor y el conocimiento de profesionales de la salud mental, activistas, testimonios en primera persona y pensadores.

Depresión y sufrimiento emocional

'El demonio de la depresión', de Andrew Solomon. Podríamos considerarla la Biblia en cuanto a los testimonios en primera persona sobre la depresión. Un relato detallado, extraordinariamente preciso, lúcido y al mismo tiempo desgarrador, que traza una evolución en la relación del autor con un trastorno depresivo grave. Excelente.

'Mi guardiana', de Azahara Castillo y Maite García Liso. Un cuento ilustrado simbólico, sugerente, sobre la ansiedad, descrita como una "guardiana" que nos alerta cuando nos sobrepasamos o nos desconectamos. "Nos invita a mirarnos, parar, cuidarnos y reconectar", relata Eva Bach.

'El dilema de viure', de Carme Ripoll. Un libro para abordar la vivencia de la depresión y de las ideas de suicidio en forma de círculos concéntricos, porque el impacto de un pensamiento así o de un intento de quitarse la vida, es siempre de gran intensidad. "Espero que el libro pueda ayuda a las personas enfermas a encontrar las palabras para expoicar lo que les pasa, y la gente de su entorno, que puedan entenderlos mejor", explica la autora.

'Fam, de Núria Busquet Molist. Antonio Serrano, de la entidad Amb Experiència Pròpia (AEP) explica los motivos para acercarse a esta novela: "Nos adentra en el mundo de los trastornos de la conducta alimentaria, a través de una visión cruda y la vez íntima. En el que vemos como el trastorno atraviesa la vida de la protagonista, sus vínculos, la presión estética, la autoexigencia, y el silencio que rodea a este trastorno. Además, nos ofrece una mirada de contexto que lo alimenta: miradas, comentarios, soledad".

Núria Busquets, en su casa de Cardedeu. / Anna Mas

'Los fantasmas de mi vida', de Mark Fisher. La psiquiatra de la Asociación Española de Neuropsiquiatria (AEN), Mar Blanco, recomienda este libro y este autor, porque "nos indica que la depresión es, después de todo y sobre todo, una teoría sobre el mundo y la vida":

Esperanza, resiliencia y reconstrucción

El fabulós viatge de l’Elies, de la entidad El Paraigua. Una historia gráfica que da a conocer algunos trastornos a los niños. Un recorrido esperanzador por los fantasmas infantiles con un final esperanzador en el que la amistad se solidifica.

Quan la vida ens dol, ('Cuando la vida nos duele') de Jaume Funes. Una buena manera de acceder a las problemáticas de salud mental de la mano de un profesional con una mirada extraordinariamente humanista, experto en entender y acompañar a los jóvenes y adolescentes. El texto ayuda a tomar conciencia sobre la importancia de una buena salud mental en el camino hacia la búsqueda de la felicidad.

Jaume Funes / EPC

'El hombre en búsqueda de sentido', de Viktor E. Frankl. Un clásico entre los clásicos del siglo XX, que sigue editándose y teniendo un gran éxito porque es un monumento a la resiliencia, basado en un testimonio en primera persona de quien pasó por el régimen inhumano de los campos de concentración nazis y describe cómo tener algún motivo por la que seguir vivo es clave para mantener la resistencia vital.

'El amor que nos cura', de Boris Cyrulnik. Claudi Camps, psiquiatra, lo recomienda porque "explica muy bien cómo, a través de vínculos profundos y de calidad, una persona puede redefinir la narrativa de su vida y superar experiencias y acontecimientos adversos anteriores que han marcado la vida de esa persona".

'La otra verdad', de Alda Merini. Mar Blanco lo define como un texto de una "potencia deslumbrante" porque "el testimonio de horror y soledad -la autora pasó diez años en un psiquiátrico- resuena, no obstante, como un himno de vida".

'Building a Life Worth Living: a memoir', de Marsha Linehan, es mucho más que una memoria. es un relato de cómo se puede reconstruir una vida después del sufrimiento más profundo. Linehan, creadora de la terapia dialéctica conductual, comparte su propia experiencia con el trastorno mental y el suicidio, y muestra cómo el sentido, los vínculos y la práctica terapéutica pueden convertir el dolor en una vida que merezca la pena vivir.

Suicidio

Reliquia, de Pol Guasch. El escritor catalán abre la puerta a hablar del suicidio de su padre. Aborda una cuestión que percute sobre los supervivientes del suicidio: cómo despedirte si no lo has podido hacer. El autor cita a otros autores que decidieron morir por suicidio e indaga en sus últimas notas. En el inicio del texto confiesa, dirigiéndose a su padre: "Habría agradecido una nota. Doblada en cuatro, con erratas y palabras borradas, en una hoja reciclada de otro día, un pedazo cualquiera de papel, en una servilleta vieja, sobre una carta abierta, da igual, una nota antes de hacerlo. A menudo pienso en qué habrías escrito: "Te quiero"".

'El mensaje de las lágrimas' de Alba Payàs Puigarnau. Guía terapéutica que enseña a gestionar el duelo trasformando el dolor en crecimiento personal. Puede ser útil tanto a personas que están viviendo una perdida, como para quien desea ayudar. Aborda los mitos sociales del duelo como "ser fuerte" o "pasar página rápido", y sobre todo reivindica la importancia de acompañar desde el respeto, la escucha y sobre todo sin juicios.

"En la naturaleza las cosas simplemente crecen', de la premio Nobel Yiyun Li. Recomendado por Mar Blanco, por "narrar con una lucidez que impacta la muerte por suicidio de sus dos hijos", en años diferentes. "No busca consuelo y al mismo tiempo nos susurra que la naturaleza no juzga ni busca un sentido, crece y acepta lo que le es dado".

'Esto no está pasando', de Carmen Romero. Según explica Carmen Prieto, activista y colaboradora de SanaMente, el libre "haba sobre cómo puede llegar a impactar el suicidio de una persona cercana. Todo en primer persona y de una manera honesta y emotiva, también con humor y sin tapujos. Según la autora, haber escrito ese libro, le ha ayudado a visibilizar y naturalizar el suicidio, algo necesario porque ocurre y, si no se habla, no entra en la conciencia de la gente y, entonces, no se atiende".

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'El dia que mi hermana quiso volar', de Alejandro Palomas. Pudimos entrevistar a Palomas respecto a un texto en el que se mete como nadie en la piel de una adolescente, en sus pensamientos, en sus emociones, para hacernos entender una decisión, un proceso, una serie de hechos que se encadenan indefectiblemente.